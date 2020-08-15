  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

ترامب يوقع مرسومًا يجبر "بايتدانس" التخلي عن "تيك توك"

تاريخ النشر: 15/08/2020 - 08:00

ترامب يوقع مرسومًا يجبر "بايتدانس" التخلي عن "تيك توك"
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب

أخذ الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، مساء الجمعة، خطوة شديدة تجاه مجموعة "بايتدانس" ووقَّع على مرسوم يجبر المجموعة الصينيّة على بيع النشاطات الأميركية لتطبيق "تيك توك" خلال تسعين يومًا.

وقال الأمر الرئاسي إن "هناك أدلة تتمتع بالصدقية تدفعني إلى الاعتقاد بأن ‘بايتدانس‘ يمكن أن تتخذ إجراءات تهدد بإلحاق ضرر بالأمن القومي للولايات المتحدة".

ويتهم الرئيس الأميركي منذ أشهر وبلا أدلة، المنصة التي تتمتع بشعبية كبيرة لتقاسم تسجيلات الفيديو باستخدام بيانات المستخدمين الأميركيين لمصلحة بكين.

وصرح ناطق باسم المجموعة الصينية ردا على القرار "كما قلنا، ‘تيك توك‘ تثير إعجاب مئة مليون أميركي لأنها مكان للتسلية والتعبير الشخص والتواصل الاجتماعي".

وأضاف "نحن مصممون على مواصلة جلب الفرح للعائلات ووظائف مهمة للذين يبتكرون على منصتنا منذ سنوات".

وفي أجواء من التوتر التجاري والسياسي الشديد مع الصين، اتخذ الرئيس ترامب منذ أسبوع إجراءات صارمة ضد "تيك توك" ومنصة "ويتشات" التي تملكها المجموعة الصينية العملاقة "تينسنت" وتشغل حيزا كبيرا في حياة الصينيين في خدمات الرسائل ودفع الأموال عن بعد والقيام بحجوزات. وقد منع المنصتان من إبرام أي صفقات مع شريك أميركي خلال 45 يوما.

وينص مرسوم الجمعة على إلزام "بايتدانس" بتأكيد أنها أتلفت كل بيانات "المستخدمين الأميركيين التي حصلت عليها" من "تيك توك" أو "ميوزكال. ال واي" التطبيق الأميركي الذي كانت المجموعة الصينية قد اشترته وقامت بدمجه في "تيك توك".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تيك توك
#وي تشات
#"بايتدانس"
#توقيع على مرسوم
#دونالد ترامب
#الإدارة الأميركيّة

حوارات

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى
حوار | تداعيات كورونا الاقتصادية: العرب أول المتضررين وآخر من سيتعافى

2020-07-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"آبل" و"جوجل" تسحبان "فورتنايت" من متجرهما
"آبل" و"جوجل" تسحبان "فورتنايت" من متجرهما

2020-08-14

"آبل" تقترب من عتبة ترليونَي دولار رغم أزمة كورونا
"آبل" تقترب من عتبة ترليونَي دولار رغم أزمة كورونا

2020-08-12

"جوجل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية
"جوجل" تطلق نظام إنذار بالهزات الأرضية

2020-08-12

الأكثر قراءة

بن سلمان: لا أطبع مع إسرائيل خوفا من القطريين والإيرانيين

بن سلمان: لا أطبع مع إسرائيل خوفا من القطريين والإيرانيين

2020-08-14
فلسطين تستدعي سفيرها بأبو ظبي ودعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية

فلسطين تستدعي سفيرها بأبو ظبي ودعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية

2020-08-14
الأردن يربط نتائج اتّفاق

الأردن يربط نتائج اتّفاق "السلام" بتصرفات إسرائيل بعده والبحرين تهنّئ الإمارات

2020-08-14
تحليلات: الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي ضد السلطة الفلسطينية وإيران

تحليلات: الاتفاق الإسرائيلي – الإماراتي ضد السلطة الفلسطينية وإيران

2020-08-14
كوشنر: إسرائيل

كوشنر: إسرائيل "وافقت على دولة فلسطينية"

2020-08-14