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"آبل" تعرض أجهزتها الجديدة باستثناء "آيفون 12"

تاريخ النشر: 16/09/2020 - 14:57

"آبل" تعرض أجهزتها الجديدة باستثناء "آيفون 12"
أثناء عرض جديد شركة "آبل"، الثلاثاء (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

عرضت "آبل" أمس الثلاثاء، نماذج مقتنياتها الجديدة من بينها ساعة "آبل ووتش" ولجهازها اللوحي "آيباد" إضافة إلى اشتراكها الجديد "آبل وان"، فيما لم تعلن عن أي معلومات عن هاتفها الذكي "آي فون 12" الذي قد يعمل عبر تقنية الجيل الخامس.

وكشفت الشركة جديد ساعاتها المتصلة بالإنترنت "آبل ووتش"، وهي النسخة السادسة، خلال عرض أقيم بالكامل افتراضيا ونُقِل عبر الإنترنت في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

أجهزة iPad Air الجديدة (أ ب)

ومن أبرز الابتكارات في هذه النسخة الجديدة استحداث أداة لاحتساب معدّل الأكسجين في الدم خلال ثوانٍ قليلة، تشكّل تقييما فاعلا للوظائف التنفسية، بحسب "آبل".

ومن الجديد أيضا اشتراك "آبل وان" في منصات البث التدفقي والموسيقى وألعاب الفيديو التابعة لـ"آبل"، وكذلك في خدمتها الحسابية (المعلوماتية مِن بُعد).

iPad من الجيل الثامن (أ ب)

ويبدأ سعر الاشتراك الأساسي من 14,95 دولارا شهريا، وسيتاح خلال الخريف المقبل في نحو 100 بلد، في حين حُدِد سعر الاشتراك العائلي بـ19,95 دولارا شهريا.

كذلك أعلنت "آبل" عن نماذج جديدة من جهازيها اللوحيين "آيباد" بسعر يبدأ من 329 دولارا، و"آيباد إير" بدءًا من 599 دولارا.

ألوان متعددة من أجهزة iPad Air الجديدة (أ ب)

ولم تُشِر "آبل" خلال هذا العرض الافتراضي إلى النسخة الجديدة العاملة بتقنية الجيل الخامس من هاتفها "آيفون" التي ينتظرها المستهلكون كـ"وول ستريت".

وتوقع عدد من الخبراء أن تقيم الشركة الشهر المقبل على الأرجح عرضا يخُصَّص حصريا لهاتفها الجديد، وتحدث البعض عن أن هذا التأخير يعود إلى تأخير في الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

تجربة Apple Watch لجميع أفراد الأسرة (أ ب)

وطرحت شركتا "سامسونغ" و"إل جي" الكوريتان الجنوبيتان المنافستان لـ"آبل"، في الأسواق طرازات من هواتفهما عاملة بتقنية الجيل الخامس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#ساعة
#جهاز لوحي
#تقنية الجيل الخامس
#آي فون 12

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