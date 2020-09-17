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"سوني" تطلق "بلاي ستايشن 5"

تاريخ النشر: 17/09/2020 - 11:34

"سوني" تطلق "بلاي ستايشن 5"
تصوير شاشة من موقع "سوني"
عرب ٤٨ / أ ف ب

تُطلق شركة "سوني" في تشرين الثاني/ نوفمبر منصة الألعاب الجديدة "بلاي ستايشن 5" التي ينتظرها المهتمون بحماسة، ويأتي هذا الإعلان مباشرة بعد أن أعلنت شركة "مايكروسوفت" نسختها الجديدة من "إكس بوكس سيريز إكس" وهو ما يعكس التنافس الذي عززته جائحة كوفيد-19 في سوق ألعاب الفيديو.

وأوضحت "سوني" في عرض عبر الإنترنت أقامته الأربعاء أن نسختين من "بلاي ستايشن 5" ستُطرحان في 12 تشرين الثاني/نوفمبر في أسواق أستراليا وأميركا الشمالية ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان والمكسيك، على أن تصبح بعد أسبوع متوافرة في أسواق بقية دول العالم.

وحُدَِدَ سعر النسخة الممتازة بخمسمئة دولار، في حين أن "نسخة رقمية" مخصصة للألعاب المخزّنة سحابيًا (المعلوماتية مٍن بُعد) ستباع بـ400 دولار.

وكانت "مايكروسوفت" كشفت النقاب الأسبوع المنصرم عن النسخة الجديدة من "إكس بوكس سيريز إكس" التي ستتوافر اعتبارًا من 10 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بسعر 499 دولارًا.

وأعلنت "مايكروسوفت" أن نسخة أصغر من هذه المنصة هي "إكس بوكس إس" ستُباع بسعر 299 دولارًا.

وشهد قطاع ألعاب الفيديو نموًا كبيرًا بفضل تدابير الحجر المنزلي، إذ أن الألعاب المتوافرة سحابيًا وتلك المنقولة مباشرة، عرفت نجاحًا واسعًا.

وكانت مبيعات "بلاي ستايشن 4" الموجودة حاليًا في السوق بلغت ضعف "إكس بوكس وان"، لكنّ "مايكروسوفت" تأمل في تعويض تأخرها عن "سوني".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#سوني
#بلاي ستايشن 5
#ألعاب إلكترونية

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