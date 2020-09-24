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"جوجل مابس" تُتيح لمستخدميها مشاهدة المناطق الأكثر انتشارًا لكورونا بالعالم

تاريخ النشر: 24/09/2020 - 22:50

"جوجل مابس" تُتيح لمستخدميها مشاهدة المناطق الأكثر انتشارًا لكورونا بالعالم
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨ / أ ف ب

قامت جوجل بتحديث خدمة خرائطها المجانية "غوغل مابس" هذا الأسبوع؛ لتقدّم خاصية تُظهر انتشار كوفيد-19 في المناطق التي يقصدها المستخدم، وفق ما أعلن عملاق البحث على الانترنت في مدونة نُشرت الخميس.

وقالت الشركة العملاقة إنه سيكون باستطاعة المستخدم النقر على خيار "كوفيد-19"، الذي يتم الوصول إليه عبر ميزة "طبقات" في أعلى زاوية الشاشة، من أجل تعزيز الخرائط بنتائج الأيام السبعة الأخيرة للإصابات لكل 100 ألف نسمة في المناطق التي تتم مشاهدتها.

كما أن هناك مؤشرا سيتيح معرفة ان كان عدد الإصابات بكوفيد-19 في نقطة معينة يسجل ازديادا أو انخفاضا، وفق مدير منتجات "غوغل مابس"، سوجوي بانرجيي.

وأضاف بانرجي أن الهدف من هذه الأداة هو توفير "معلومات أساسية حول الإصابات بكوفيد-19 في منطقة ما، بحيث يمكنك اتخاذ قرارات مبنية على معلومات أكثر حول أين ستذهب أو ماذا ستفعل".

ولفت الى أن البيانات المستخدمة في "طبقة كوفيد" في الخرائط تأتي من مصادر عدة بينها جامعة جونز هوبكنز وصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "ويكيبيديا" الذي يحصل على معلومات بهذا الشأن من المنظمات الصحية ووزارات الصحة الحكومية.

وقالت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها إن هذه الخدمة ستُطرح هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم عبر إصدارات من تطبيق الخرائط مخصصة للهواتف المحمولة التي تعمل بنظامي آبل (آي أو اس) وأندرويد التابع لجوجل على السواء.

وسبق أن قدمت جوجل خدمات خاصة بكوفيد-19 مثل ميزة تسمح للمستخدمين بمعرفة حالة النقل العام ومتى يرجح أن يشهد ازدحاما.

وقال بانرجي "في حين أصبح التنقل أكثر تعقيدا هذه الأيام، نأمل أن تساعدك ميزات خرائط جوجل في الوصول إلى حيث تحتاج أن تكون بأمان وفعالية قدر الإمكان".

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