عطل عالمي يؤثر على خدمة "أوتلوك" للمراسلة من "مايكروسوفت"

تعرضت خدمة "أوتلوك" للمراسلة التابعة لمجموعة "مايكروسوفت" الأميركية العملاقة في مجال المعلوماتية اليوم، الخميس، لعطل عالمي بسبب "تحديث أجري حديثا"، ما تسبب بصعوبات في تصفح البريد الإلكتروني على النسخة المخصصة للأجهزة المحمولة وتلك الأساسية أيضا (نسخة الويب).

وقال متحدث باسم "مايكروسوفت" لوكالة فرانس برس "يعمل مهندسونا على حل المشكلات التي تؤثر على خدمات 'مايكروسوفت 365'. هذه الخدمات تعود تدريجا إلى الوضع الطبيعي تدريجا بفضل التدابير المعتمدة حاليا".

وذكر موقع "ذي فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا أن العطل بدأ عند السادسة صباحا بتوقيت غرينيتش (العاشرة بتوقيت البلاد).

ويتعذر على مستخدمي "مايكروسوفت أوتلوك" حاليًا الوصول إلى بريدهم الإلكتروني، ويفشل تحميل موقع(Outlook.com).

ولا يستطيع المستخدمون الوصول إلى رسائلهم، ويتلقى أولئك الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى "أوتلوك" رسالة خطأ تقول: حدث خطأ ما.

ويقال أيضًا إن بعض المستخدمين يواجهون مشكلات عند الوصول إلى حسابهم في مايكروسوفت، حيث تكافح خوادم الشركة لجلب رسائل البريد الإلكتروني والخدمات الأخرى.

وتظهر رسالة خطأ عند الوصول إلى "أوتلوك" عبر الويب تقول: "رمز الخطأ 503 غير متوفر"، فيما تظهر رسالة أخرى عندما يحاول المستخدمون إرسال رسائل بريد إلكتروني باستخدام "أوتلوك" مفادها: "حدثت مشكلة أثناء البحث عن حسابك، انقر فوق التالي للمحاولة مرة أخرى".

وأعلنت "مايكروسوفت" في حساب لها عبر تويتر: "تحقيقنا الأولي يشير إلى أن المستخدمين في الهند هم الأكثر تأثرا" بالعطل.

وأضافت الشركة الأميركية "خلصنا إلى أن تحديثا أجري حديثا للمكونات التي تنقل طلبات المستخدمين كان وراء ما حصل. ألغينا التحديث ونراقب الخدمة بانتظار إعادتها لطبيعتها".