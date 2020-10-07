"آبل" قد تعرض "آيفون 12" في الـ13 من الشهر الجاري

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت شركة "آبل" أمس الثلاثاء، أنها ستقيم نشاطا تسويقيا في 13 تشرين الأول/ أكتوبر، يتوقع الخبراء أن يتخلل إطلاق هاتف ذكي جديد من نوع "آي فون" يعمل بتقنية الجيل الخامس.

وسيُنقل النشاط بالكامل عبر الإنترنت في بث حيّ من مقر "آبل" في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا، اعتبارا من العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

ولم تعطِ "آبل" سوى القليل من المعلومات عن هذا النشاط، ولكن من المحتمل أن تكشف خلاله النقاب عن هاتفها الجديد "آي فون 12" الذي قد تتوافر منه أكثر من نسخة، بينها النسخة التقليدية العادية وتلك المخصصة للمحترفين.

وسيكون هذا الجهاز أول هاتف ذكي من "آبل" يتوافق مع شبكات الجيل الخامس التي سرعة اتصال فائقة بالإنترنت.

وتوقع الخبير دان آيفس من شركة "ودبوس سيكيوريتيز" أن تباع من الهاتف الجديد ما بين 75 مليون و80 مليونا.

وعرضت "آبل" في أيلول/ سبتمبر الماضي النماذج الجديدة لساعتها "و"آبل ووتش" ولجهازها اللوحي "آي باد" إضافة إلى اشتراكها الجديد "و"آبل وان".

ورأى عدد من الخبراء وقتها أن الشركة لم تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد، بسبب تأخير في الإنتاج يعود إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وسجلت مبيعات الهواتف الذكية انخفاضا بنسبة 16 في المئة في الفصل الثاني من عام 2020، بحسب مكتب "آي دي سي" للدراسات الذي لاحظ أن مجموعة "هواوي" الصينية تمتلك حاليا الحصة الأكبر من السوق، متقدمة على "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"آبل".