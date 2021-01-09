"سوني" نحو ثورة صوتيّة.. تقنيّة الـ360 درجة

توسّع شركة "سوني" خدمات الصوت المدعومة بتقنيّة (360 Reality Audio)، وعروض منتجاتها، بما في ذلك إضافة إمكانيات جديدة لبث الفيديو وأدوات إنشاء المحتوى، ومن خلال هذه الجهود، تواصل "سوني" توسيع هذا النظام.

وطُرحت تقنية 360 درجة "ريالتي أوديو" من "سوني" في عام 2019، مما يتيح للفنانين والمبدعين إنتاج الموسيقى من خلال تعيين مصادر الصوت، مثل: الغناء والآلات مع معلومات الموقع ووضعها في مساحة كروية.

وتُعتبر هذه التجربة الموسيقية المدعومة بتقنيات الصوت المكاني من "سوني"، خطوة ثورية في عالم الموسيقى والأصوات، وتثير هذه التقنية مشاعر الوجود في إستوديو موسيقي أو مكان حفلة موسيقية حية، وكل ذلك دون مغادرة المنزل.

وقالت "سوني" إن "‘360 Reality Audio‘ عبارة عن منصة قوية توفر للمستمعين تجربة تكرم النية الحقيقية للمبدع، وتقرب الفنانين والمعجبين معًا".

وأضافت الشركة قائلة إنه "يسعدنا تحسين نظامنا الصوتي وتوسيع منصة ‘360 Reality Audio‘ من الصوت إلى الفيديو".

وتنظّم الشركة مع شركات الموسيقى الكبرى ومقدمي الخدمات، بدء بث محتوى الفيديو باستخدام تقنية "360 Reality Audio" في وقت لاحق من هذا العام.

وأشارت الشركة إلى أنها تنوي إطلاق اثنين من مكبرات الصوت الجديدة المتوافقة مع تقنية 360 درجة، وهي تقنية الصوت المكاني التي تجلب إحساس الموسيقى الحية من خلال وضع الأصوات المختلفة في مجال افتراضي من حولك.

وقالت "سوني" إن خطتها هي إطلاق مكبرات الصوت هذا الربيع، ويتضمن موقع الشركة في بريطانيا الآن على صفحات منتجات كاملة لمكبرات الصوت "SRS-RA5000 و SRS-RA3000" القادمة.

وتشمل "SRS-RA5000" ثلاثة مكبرات للصوت موجودة في الأعلى، وثلاثة مكبرات صوت جانبية، ومكبر صوت للترددات المنخفضة، وهي معتمدة للصوت العالي الدقة، بينما يشمل "SRS-RA3000" على مكبري صوت للترددات العالية، ومكبري صوت سلبيين دون مغناطيس، ووحدة محرك مكبرات الصوت الكاملة النطاق.

ويمكن لمكبري الصوت "SRS-RA5000" و "SRS-RA3000" ضبط إعدادات الصوت من تلقاء نفسها وفقًا للغرفة التي يوجدون فيها باستخدام الميكروفون الداخلي وخوارزمية "سوني".

وتشمل "SRS-RA5000" و"SRS-RA3000" ميزة الصوت التلقائي من سوني، التي تضبط مستوى صوت كل مسار تلقائيًا لتشغيله بمستوى صوتي ثابت، وكلاهما يدعمان "Alexa" و"Google Assistant".

ويكلف "SRS-RA5000" نحو 500 جنيه إسترليني، بينما يبلغ سعر "SRS-RA3000" نحو 280 جنيهًا إسترلينيًا، ومن المفترض أن يصلا في شهر شباط/ فبراير 2021.