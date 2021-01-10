2020: متجر "آبل" يحقق مكاسب بقيمة 64 مليار دولار

حقق متجر "آبل"، عام 2020 مبيعات فاقت قيمتها الـ64 مليار دولار، وهي زيادة بنسبة 28% نسبة لعام 2019 التي وصلت قيمة المبيعات فيها إلى 50 مليار دولار، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شبكة "CNBC".

وظهر من هذا الارتفاع أن نمو مبيعات متجر "آبل" تسارع بقوة خلال جائحة فيروس كورونا، حيث لجأ الأشخاص إلى المنزل وقضوا المزيد من الوقت وأنفقوا المزيد من المال عبر التطبيقات والألعاب.

ويُعتبر متجر التطبيقات الخاص بشركة "آبل"، أساس المدخولات المادية للشركة، ويجري الحديث عن إيراداته بصفتها جزء من إيرادات قسم خدمات آبل، الذي أعلن عن مبيعات بلغت 53.7 مليار دولار في السنة المالية 2020، التي انتهت في شهر أيلول/ سبتمبر.

وأصبحت الأموال التي تجنيها شركة آبل من متجرها للتطبيقات نقطة بارزة لمنتقدي "آبل" الذين يجادلون بأن لديها الكثير من القوة.

وتحصّل شركة "آبل" نسبة 30% من المبيعات الرقمية من خلال منصتها، مع استثناءات قليلة، وغيرت الشركة حديثًا هيكلية الرسوم، وهي الآن تتطلب نسبة 15% من الشركات التي تولد أقل من مليون دولار في متجر التطبيقات.

وكشفت لجنة فرعية بالكونجرس في عام 2020 أن شركة آبل تحتكر سلطة توزيع تطبيقات آيفون، التي قالت: إنها تمنح الشركة أرباحًا ضخمة.