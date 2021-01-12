تفكيك "أوسع موقع لبيع المخدرات في العالم"

عرب ٤٨ / أ ف ب

فككت شرطة كوبلنتس بغربي ألمانيا، "أوسع" موقع إلكتروني في العالم لبيع المخدرات والأوراق والعملة المزورة على "الإنترنت المظلم" (دارك ويب)، وفقًا لما أعلنت أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء.

وأشارت النيابة العامة في بيانها إلى أنه "تم إلقاء القبض على مشغّل الموقع الذي عرف عنه المحققون بأنه ‘أوسع‘ موقع للبيع في العالم، وهو أسترالي عمره 34 عاما، على الحدود الألمانية الدنماركية". ووضع قيد الاعتقال الاحتياطي.

وتابعت النيابة أن "أكثر من عشرين خادما في مولدافيا وأوكرانيا ضبطت أيضا".

وأجرت النيابة تحقيقاتها على مدى أشهر مع شرطيين من جهاز التحقيقات الجنائية المركزي في أولدنبرغ. وساهم في التحقيقات أيضا شرطيون من عدة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمارك ومولدافيا وأوكرانيا.

بحسب نيابة كوبلنتس فإن المنصة فككت الإثنين بعد توقيف الخوادم.

بالنسبة للمحققين فإن موقع "دارك ماركت" كان "بدون أي شك أكبر سوق في العالم على دارك ويب مع حوالى 500 ألف مستخدم وأكثر من 2400 بائع".

وتابعت النيابة أن "320 ألف صفقة تمت فيه على الأقل" عبر العملات الرقمية بتكوين ومونيرو بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى 140 مليون يورو.

وكانت هذه المنصة "تستخدم بشكل خاص لبيع المخدرات من كل الأنواع" كما أوضحت النيابة.

وكان يباع أيضا على الموقع "عملات مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة أو مزورة وبطاقات هواتف نقالة لا تعرف عن المستخدم" أو حتى فيروسات معلوماتية.

وقالت النيابة أن ما تم ضبطه يفترض أن يتيح من الآن وصاعدا فتح تحقيقات جديدة بحق الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.