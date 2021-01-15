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"سامسونغ" تكشف عن هاتفها الجديد 

تاريخ النشر: 15/01/2021 - 12:04

"سامسونغ" تكشف عن هاتفها الجديد 
شاشات أكبر وكاميرات أفضل وبطاريات تدوم طويلا (أ ب)
عرب ٤٨

كشفت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونغ"، أمس الخميس، عن هاتفها "غالاكسي إس 21" المتوافق مع تقنية الجيل الخامس (5 جي).

وأفادت الشركة بأنها خفضت بيع هاتفها بالتجزئة بمئات الدولارات. ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض في الأسعار إلى بدء العودة إلى أسعار "معقولة" في قطاع الهواتف الذكية حيث كانت "سامسونغ" و"آبل" تخوضان معركة على جبهة الابتكارات التكنولوجية لسنوات عدة.

وسيُطرح الطراز الأساسي لهذا الجيل الجديد من الهواتف المحمولة للبيع بدءا من 29 كانون الثاني/ يناير مقابل 800 دولار، وهو أقل بـ200 دولار من هاتف "إس 20" عندما تم إطلاقه العام الماضي.

وسيتوافر هاتف "إس 21 بلاس" بشاشة أكبر بسعر يبدأ من ألف دولار وسيباع هاتف "إس 21 ألترا" الذي يتميز بأحدث القدرات التكنولوجية بدءا من 1200 دولار.

وسلطت المجموعة الكورية الجنوبية عند عرضها الهواتف الثلاثة الضوء على الخصائص التقنية للصور والفيديو لهذه الهواتف الذكية الجديدة كنقطة بيع رئيسية.

وستتوافر النماذج الثلاثة الجديدة التي أصبحت متاحة للطلب المسبق اعتبارا من الخميس، بألوان عدة.

كذلك، كشفت "سامسونغ" عن سماعات أذن لاسلكية "غالاكسي بادز برو" مزود تقنية إلغاء الضوضاء ومقاومة المطر والعرق.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سامسونغ
#غالاكسي إس 21

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