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"سبايس إكس" تطلق صاروخا يحمل عددا قياسيا من الأقمار الاصطناعية للفضاء

تاريخ النشر: 25/01/2021 - 11:26

"سبايس إكس" تطلق صاروخا يحمل عددا قياسيا من الأقمار الاصطناعية للفضاء
صاروخ "فالكون 9" (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

انطلق صاروخ "فالكون 9" من صنع شركة "سبايس إكس"، أمس الأحد، حاملا عددا قياسيا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء، على ما أعلنت الشركة.

وأشارت "سبايس إكس" إلى أن الصاروخ انطلق من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا عند العاشرة من صباح الأحد، بعد 24 ساعة من الموعد المحدد أساسا للرحلة التي أرجئت بسبب رداءة الطقس.

وقال المسؤول في الشركة، أندي تران، في فيديو يرافق الإطلاق إن "فالكون 9" كان يحمل 133 قمرا اصطناعيا تجاريا وحكوميا إضافة إلى عشرة أقمار اصطناعية تابعة لـ"سبايس إكس".

وأضاف "هذا أكبر عدد على الإطلاق" من الأقمار الاصطناعية المرسلة "خلال مهمة واحدة".

وقد حصل ذلك في إطار برنامج عمليات إطلاق تشاركية ("رايد شير") تدفع بموجبها شركات أصغر حجما للمجموعة المملوكة لإلون ماسك في مقابل حمل التكنولوجيا الخاصة بها إلى الفضاء.

وأفادت "سبايس إكس" في سلسلة تغريدات أن الأقمار الاصطناعية الـ143 نُشرت بنجاح.

وتسعى الشركة إلى أن تضع في المدار آلاف الأقمار الاصطناعية الصغيرة لتشكيل كوكبة "ستارلينك" التي تسعى من خلالها إلى توفير إنترنت سريع من الفضاء.

وفي ظل مخاوف أبداها علماء إزاء عدد الأجسام التي تدور حول العالم، تؤكد "سبايس إكس" أن أقمارها الاصطناعية مصممة للاحتراق في الغلاف الجوي في غضون سنوات قليلة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#سبايس إكس
#صاروخ للفضاء
#إيلون ماسك
#أقمار اصطناعية

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