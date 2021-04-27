  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"تيسلا" تدافع عن نفسها بعد انحراف سيارة لها وقتل راكبيها

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 14:44

"تيسلا" تدافع عن نفسها بعد انحراف سيارة لها وقتل راكبيها
سيارة "تيسلا" (أ ب)
عرب ٤٨

بررت شركة "تيسلا"، أمس الإثنين، الحادث المروري القاتل الذي تعرضت له إحدى سياراتها في تكساس، موضحة أن "من المحتمل" أن شخصًا كان يتولى القيادة في وقت الاصطدام، ومؤكدة أن برنامجها للمساعدة على القيادة لم يكن في وضعية تشغيل.

وسلّط هذا الحادث على أنظمة مساعدة السائق التي توفرها المجموعة الأميركية إذ أكدت الشرطة المحلية أن التحقيقات الأولية أظهرت أنها كانت تسير من دون سائق وقت اصطدامها بشجرة في سبرينغ بضاحية مدينة هيوستن في 17 نيسان/ أبريل.

وأكد خبير الهندسة في "تيسلا"، لارس مورايفي، خلال مؤتمر عبر الهاتف أن الشركة تتعاون مع مختلف التحقيقات الجارية في الحادث.

وقال "لوحظ أن المقوَد مشوَه، مما يشير إلى احتمال وجود شخص ما في مقعد السائق وقت الاصطدام، وتبيّن بعد وقوع الحادث أن كل أحزمة المقاعد لم تكن مربوطة".

أما رئيس "تيسلا" إيلون ماسك فكرر ما كان قاله عبر "تويتر"، الإثنين، الفائت من أن نظام "أوتوبايلوت" لم يكن في وضعية تشغيل.

وأوضح مورايفي أن وظيفة القيادة الآلية "لم تكن مشغّلة ولا يمكن تشغيلها في ظروف الطريق هذه".

ولكن تعذّر حتى الآن الحصول على بيانات السيارة وقت الاصطدام والتي يفترض أن تكون مسجلة على شريحة إلكترونية، بحسب مورايفي الذي اشار إلى أن السلطات المحلية تعمل على ذلك.

وأفاد المسؤول عن شرطة مقاطعة هاريس مارك هيرمان بأن السلطات لم تعثر سوى على ضحيتين، إحداهما في مقعد الراكب الأمامي والآخر في المقعد الخلفي.

وفتحت الوكالة الأميركية للسلامة المرورية (إن إتش تي إس إيه) تحقيقًا في الحادث، وكذلك فعل المجلس الوطني للنقل والسلامة (إن تي إس بي).

وقد أثارت ظروف الحادث ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي ما أحيا الجدل حول قدرات برنامج مساعدة السائق الذي طورته شركة "تيسلا".

وتنبه "تيسلا" عبر موقعها الإلكتروني من أن أنظمة المساعدة على القيادة الموجودة في مركباتها لا تجعلها مستقلة تماما وبالتالي يبقى الإشراف البشري الدائم على مسار السيارة أمرا لازما.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#تيسلا
#سيارة ذاتية القيادة
#انحراف
#حادث اصطدام
#تبرير

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بريطانيا: اكتشاف فيروس تاجيّ شبيه بكورونا في خفافيش
بريطانيا: اكتشاف فيروس تاجيّ شبيه بكورونا في خفافيش

2021-04-26

"آبل" تتخذ خطوة للأمام لـ"حماية خصوصية المستخدم" و"فيسبوك" مستاءة
"آبل" تتخذ خطوة للأمام لـ"حماية خصوصية المستخدم" و"فيسبوك" مستاءة

2021-04-25

جينات الإنسان المرتبطة بالإبداع وفرت له الحماية من الانقراض
جينات الإنسان المرتبطة بالإبداع وفرت له الحماية من الانقراض

2021-04-24

الأكثر قراءة

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

القدس المحتلّة: تجدُّد اقتحام باب العامود واعتقالات ومحاولة اختطاف طفل

2021-04-26
صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

صفقة زوهر - عباس: لجنة لشؤون العرب برئاسة الموحدة مقابل دعم مقترح الليكود

2021-04-26
ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

ضغوطات على نتنياهو: بينيت أولا بالتناوب مقابل انضمام ساعر

2021-04-26
بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

بعد اقتراحه على غانتس: نتنياهو يعرض التناوب على درعي

2021-04-26
الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي

الإمارات تستثمر بحقل الغاز الإسرائيلي "تمار"

2021-04-26