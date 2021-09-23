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تحذير من الهواتف الصينيّة: "تنقل بيانات مشفرة"

تاريخ النشر: 23/09/2021 - 00:06

تحذير من الهواتف الصينيّة: "تنقل بيانات مشفرة"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

حذّرت وزارة الدفاع في ليتوانيا، الأربعاء، من استخدام الهواتف النقالة المصنوعة في الصين ودعت للتخلص منها، بعد أن أفاد تقرير صدر عن المركز الوطني للمعلومات السيبرانية في البلاد، نقلا عن باحثين، بأن هواتف "شاومي" تحتوي على برامج رقابة، وأن هواتف "هواوي" معرّضة للهجمات الإلكترونية.

وقال نائب وزير الدفاع الليتواني، مارغريس أبوكيفيسيوس: "نوصي بعدم شراء هواتف صينية جديدة والتخلص من القديمة بالسرعة الممكنة".

وذكر التقرير أنّ هواتف "شاومي" من طراز " Mi 10T 5G"، تحوي برامج قادرة على التعرف على تعبيرات مثل "تبت حرة" و "ليعش استقلال تايوان" و"الحركة الديمقراطية"، موضحا أن 449 تعبيرا لغويا يمكن أن تخضع للرقابة في تطبيقات هاتف شاومي، بينها متصفح الإنترنت.

ووفق موقع "بي بي سي" فقد "جرى تعطيل هذه الخاصية في هذه الهواتف بأوروبا، لكن التقرير يقول إن بالإمكان إعادة تشغيلها عن بعد في أي وقت".

وذكر الموقع أن التقرير "توصل أيضا إلى أن أجهزة شاومي تنقل بيانات مشفرة إلى خادم في سنغافورة".

وقال المركز الوطني للمعلومات السيبرانية: "هذا مهم، ليس لليتوانيا فقط، بل لجميع البلدان التي تستخدم فيها أجهزة شاومي".

كما أشار تقرير المركز إلى ثغرات في هواتف هواوي من طراز "P40 5G"، وهو ما يعرض المستخدمين لهجمات إلكترونية.

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#شاومي
#هواوي
#الصين
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