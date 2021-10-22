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"جوجل" تخفض العمولة على ناشري التطبيقات في متجرها

تاريخ النشر: 22/10/2021 - 19:59

"جوجل" تخفض العمولة على ناشري التطبيقات في متجرها
توضيحية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلنت "جوجل" عن تقليص العمولة المفروضة على ناشري التطبيقات، في ظل الضغوط المتنامية من الهيئات الناظمة للمنافسة على المجموعة الأميركية العملاقة التي تهيمن على سوق الإنترنت المحمول مع منافستها "آبل".

وبموجب الإجراء الجديد، لن يدفع مطورو التطبيقات القائمة على الاشتراكات سوى 15% من مجموع إيراداتهم لحساب "جوجل"، بعدما كان يتعين عليهم الانتظار حتى العام الثاني لتخفيض النسبة إلى 15% بدل الـ30% المعتمدة عموما في هذه السوق.

وأوضح نائب رئيس نظام التشغيل "أندرويد" سمير سامات في بيان أن "عدم التجديد من سنة إلى أخرى يصعّب على التطبيقات القائمة على الاشتراكات الإفادة من هذا التخفيض في نسبة" العمولة.

كذلك ستُخفض النسبة المفروضة على خدمات الكتب الإلكترونية والموسيقى على الطلب إلى 10%.

وتعمل الأكثرية الساحقة من الهواتف الذكية في العالم بنظامي تشغيل "أندرويد" من جوجل و"أي أو أس" من آبل.

وتؤكد المجموعتان الأميركيتان العملاقتان باستمرار أن العمولة التي يتقاضيانها من التطبيقات المدفوعة التي تشكّل أقلية في السوق، تضمن عمل المنصات بصورة سليمة وحماية البيانات الخاصة وأمن أنظمة الدفع.

غير أن ناشرين كثيرين يحتجون على هذه العمولات بسبب الأرباح الفائتة، فيما تتهمهما السلطات باستغلال الموقع المهيمن في السوق.

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#جوجل
#بلاي ستور
#آبل

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