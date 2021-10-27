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رغم الارتفاع الحاد في الإيرادات: "تويتر" يسجل خسائر كبيرة

تاريخ النشر: 27/10/2021 - 11:21

رغم الارتفاع الحاد في الإيرادات: "تويتر" يسجل خسائر كبيرة
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن "تويتر" أمس، الثلاثاء، تسجيل خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث هذا العام بعد دخوله بتسوية لدعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل حاد بسبب القوة في مبيعات الإعلانات، إلا أن الخسارة التشغيلية لموقع التواصل الاجتماعي الشهير بلغت 743 مليون دولار، وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية الدعوى القضائية.

والدعوى التي رفعها مستثمرون عام 2016 تضمنت اتهامات بأن أشخاصا مثل رئيس مجلس إدارة الموقع السابق، ديك كوستولو، لم يكشفوا عن الصورة الكاملة لحالة الشركة عندما باعوا أسهمهم الخاصة التي يملكونها في "تويتر".

وادعى المستثمرون أن أعضاء مجلس الإدارة باعوا أسهمهم بأسعار "مضخمة بشكل اصطناعي". وجرى رفع الدعوى بعد عام على تهاوي قيمة سهم تويتر مع كشف الشركة عن تباطؤ النمو لديها.

وعلى الرغم من كلفة تسوية الدعوى، إلا أن "تويتر" كشف أن إيرادات الربع الثالث بلغت 1,3 مليار دولار، بزيادة قدرها 37% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 1,14 مليار دولار، ما يزيد بنسبة 41% عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.

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#تويتر
#خسائر
#إيرادات

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