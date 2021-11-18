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"آبل" تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 15:59

"آبل" تتيح لمستخدميها فرصة تصليح أجهزتهم بأنفسهم
متجر لـ"آبل" (توضيحية - أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

يُتوقع أن تمنح "آبل" مستخدميها فرصة تصليح هواتفهم الذكية وبعض أجهزة الكمبيوتر بأنفسهم، في تنازل غير متوقع من شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتسم منظومة أجهزتها وبرامجها بأنها مقفلة جدا.

وأوضحت "آبل" في بيان أن المتجر الإلكتروني الذي أطلقت عليه تسمية "سيلف سرفيس ريبير (التصليح بالخدمة الذاتية)"، سيتيح شراء أكثر من 200 قطعة غيار وأدوات مفيدة لتصليح أكثر الأعطال والمشكلات شيوعا في أحدث نسخ ’آي فون’ (12 و13)، كالبطاريات أو الشاشات.

ودرجت "آبل" على حصر تصليح أجهزتها بفنييها في متاجرها وبعض التجار المصرح لهم، لكنّ فترات الانتظار للتصليح طويلة والأسعار مرتفعة عموما.

وتتعرض "آبل" باستمرار لانتقادات تتعلق بهذا الجانب وبكون تقادم أجهزتها مقصودا ومخططا له.

وتُطلَق الخدمة الجديدة في الولايات المتحدة مطلع العام 2022، قبل أن تمتد إلى دول أخرى خلال السنة، وتشمل قريبا، بالإضافة إلى الهواتف الذكية، أجهزة كمبيوتر مزودة شريحة "إم 1" التي تصنعها "آبل" نفسها.

بودكاست عرب 48

#آبل
#الهواتف الذكية
#تصليح الهواتف

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