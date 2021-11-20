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عطل يمنع مستخدمي "تيسلا" من تشغيل سياراتهم لساعات

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 10:04

عطل يمنع مستخدمي "تيسلا" من تشغيل سياراتهم لساعات
(أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات

أكد رئيس "تيسلا"، إيلون ماسك، مساء الجمعة، أنه تم تدارك العطل الذي أصاب خوادم الشركة، وحال دون تشغيل السيارات الكهربائية المصنعة لدى الشركة على مدى ساعات.

وكتب إيلون ماسك، في تغريدة عبر "تويتر": "الوضع يعود إلى طبيعته حاليا"، متحدثا عن مشكلة مرتبطة بالضغط على الشبكة. وأْضاف "نتقدم بالاعتذار وسنتخذ إجراءات كي لا يتكرر ذلك".

وفي وقت سابق، رد ماسك على مستخدم كوري جنوبي لسيارات "تيسلا"، قال إنه يواجه مشكلة في الخادم المستخدم لتشغيل سيارته "تيسلا موديل 3" عبر التطبيق المخصص لها على "ْآبل". وكان هذا السائق قد أوضح أنه لم يتمكن من تشغيل سيارته بواسطة الهاتف، لكن فقط من خلال مفتاح على شكل بطاقة كانت بحوزته.

وتطرق آخرون عبر "تويتر" إلى العطل عينه. وكتب أحدهم "أنا عالق في منطقة تبعد ساعة عن منزلي لأني في العادة أستخدم هاتفي لتشغيل السيارة".

وكتب آخر ساخرا "الآلاف من أصحاب مركبات تيسلا عالقون خارج السيارة (...) أنا أحد هؤلاء. لقد قالوا لنا إننا نساعد البيئة من خلال اقتناء سيارة كهربائية، لكن لم يخطر في بالي أني سأضطر إلى ‘المشي‘".

وأتت الشهادات عن هذه الأعطال من مستخدمين في بلدان عدة بينها الولايات المتحدة وكندا والدنمارك وألمانيا.

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#تيسلا
#إيلون ماسك
#سيارات كهربائية

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