  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

القضاء الفرنسي يتهم "نيكسا تكنولوجي" ببيع معدات مراقبة للنظام المصري

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 12:41

القضاء الفرنسي يتهم "نيكسا تكنولوجي" ببيع معدات مراقبة للنظام المصري
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي (الأناضول)
عرب ٤٨

وجّه القضاء الفرنسي تهمة لشركة "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية لببيعها معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في تشرين الاول/ أكتوبر والتهمة هي "التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري" كما كشف، الأحد، مصدر مطّلع على القضية لوكالة "فرانس برس".

وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 تشرين الأول/أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات.

وفي اتصال مع وكالة "فرانس برس"، رفض محامي "نيكسا تكنولوجي" فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.

وفتح تحقيق قضائي في 2017 بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة "تيليراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسميا - الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في آذار/مارس 2014.

ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.

واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر".

ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.

بودكاست عرب 48

#القضاء الفرنسي
#تجسس
#النظام المصري
#نيكسا تكنولوجي

حوارات

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حفريات في عمق بركان آيسلندي لاستكشاف الصهارة تحت الأرض
حفريات في عمق بركان آيسلندي لاستكشاف الصهارة تحت الأرض

2021-11-27

لمخالفتهما قواعد مكافحة الاحتكار: غرامة مالية على "آبل" و"جوجل"
لمخالفتهما قواعد مكافحة الاحتكار: غرامة مالية على "آبل" و"جوجل"

2021-11-26

لأول مرة بالتاريخ: إطلاق صاروخ بسرعة 24 ألف للاصطدام بكويكب وحرف مساره
لأول مرة بالتاريخ: إطلاق صاروخ بسرعة 24 ألف للاصطدام بكويكب وحرف مساره

2021-11-24

الأكثر قراءة

قيود متوقعة لمواجهة

قيود متوقعة لمواجهة "أوميكرون": إغلاق المطار لأيام وعودة إلزامية الكمامات

2021-11-27
الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة

الاتحاد الأوروبي: خطر انتشار متحورة "أوميكرون" مرتفع إلى مرتفع جدا

2021-11-27
جولة في رحاب الأندلس... تأملات في ماضٍ متخيل وحاضر ماثل

جولة في رحاب الأندلس... تأملات في ماضٍ متخيل وحاضر ماثل

2021-11-27
د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

د. حداد في البعنة: حبوب الهلوسة تفتك بالشبان والمراهقين

2021-11-27
تهديدات إسرائيلية وهمية

تهديدات إسرائيلية وهمية

2021-11-27