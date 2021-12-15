"جوجل" تهدد موظفيها غير المطعمين بالفصل

أعلنت شركة "جوجل" اليوم، الأربعاء، أنها ستقوم بفصل موظفيها غير المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد في أميركا، وذلك حسب ما نقلت وسائل إعلام أميركية استنادا إلى رسالة داخلية جرى إرسالها إلى موظفي الشركة.

وجاءت في رسالة إدارة شركة "جوجل" أن "الموظفين الذين لا يتلقوا التطعيم لغاية 18 كانون الثاني/ يناير سيتم إحالتهم لإجازة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما، تتلوها إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة 6 شهور قبل أن يتم تجريدهم من مهامهم فيما بعد".

كما جاء في الرسالة أن على الموظفين حتلنة الشركة بوضع التطعيم لديهم حتى يوم 3 كانون الأول/ ديسمبر، في المقابل فإن على الموظفين غير القادرين على تلقي التطعيم لأسباب صحية أو دينية التقدم بطلب من أجل الحصول على إعفاء.

وعقب متحدثة باسم "جوجل" بالقول "كما ذكرنا في السابق، فإن تعليمات التطعيم الخاصة بنا هي أهم طريقة للحفاظ على أمن موظفينا والاستمرار في تقديم خدماتنا".

وأضافت "نحن ملتزمون ببذل كل ما بوسعنا لمساعدة موظفينا على التطعيم، ونحن ندعم تعليمات التطعيم الخاصة بنا".

هذا، وجاءت خطوة "جوجل" تماشيا مع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي طالبت الشركات الأميركية التي تضم أكثر من 100 موظف بإلزام الموظفين على تلقي التطعيم أو اختبار كورونا دائم، وهي ما رفضتها المحكمة العليا؛ ومع ذلك ووفقا لوسائل إعلام أميركية فإن الشركة العملاقة لن تحترم حتى الاختبار السلبي.