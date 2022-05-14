"بلو أوريجن" تحدد الرحلة السياحية السادسة إلى الفضاء

حددت شركة "بلو أوريجن"، الجمعة العشرين من أيار/مايو الجاري موعداً للرحلة المقبلة لصاروخها التي ستضم ستة ركاب من بينهم أول امرأة مولودة في المكسيك تذهب إلى الفضاء.

ومن المقرر أن يقلع الصاروخ في الثامنة والنصف صباحاً (13,30 ت غ) من غرب تكساس، وهي الرحلة المأهولة الخامسة التي تنظمها الشركة المملوكة لللملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء.

وستكون في عداد السياح الستة ضمن الرحلة كاتيا إتشاساريتا المولودة في غوادالاخارا بالمكسيك. وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، وتبلغ اليوم 26 عاما، ستصبح أيضا أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء، وهي تحظى برعاية برنامج "سبايس فور هيومانيتي" الذي يهدف إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع. ووقع الاختيار عليها من بين سبعة آلاف مرشّح.

كذلك تضم الرحلة فيتور كوريا إيسبانيا، الذي سيكون ثاني برازيلي يذهب إلى الفضاء.

ويحمل صاروح "بلو أوريجن" ركابه إلى ما بعد خط كارمان الذي يعتبر الحد الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب المعايير المعتمدة دوليا، ويقع على ارتفاع 100 كيلومتر. ولا تدوم الرحلة سوى نحو عشر دقائق.

ويسمح للركاب بأن يفكوا أحزمة الأمان وينفصلوا عن مقاعدهم ليطفوا بضع لحظات في حالة انعدام الوزن والاستمتاع بالنظر إلى الأرض من الفضاء عبر نوافذ كبيرة.

وليس معروفا الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء لقاء تذاكر للمشاركة في رحلات "بلو أوريجن".

وشارك جيف بيزوس نفسه في الرحلة المأهولة الأولى لصاروخ "نيو شيبرد" في تموز/يوليو 2021. ومن أبرز من شاركوا في الرحلات اللاحقة الممثل وليام شاتنر، الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير، ولورا شيبرد تشرشلي، ابنة آلن شيبارد، أول أميركي صعد إلى الفضاء.