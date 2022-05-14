  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"بلو أوريجن" تحدد الرحلة السياحية السادسة إلى الفضاء

تاريخ النشر: 14/05/2022 - 09:17

"بلو أوريجن" تحدد الرحلة السياحية السادسة إلى الفضاء
ليس معروفا الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

حددت شركة "بلو أوريجن"، الجمعة العشرين من أيار/مايو الجاري موعداً للرحلة المقبلة لصاروخها التي ستضم ستة ركاب من بينهم أول امرأة مولودة في المكسيك تذهب إلى الفضاء.

ومن المقرر أن يقلع الصاروخ في الثامنة والنصف صباحاً (13,30 ت غ) من غرب تكساس، وهي الرحلة المأهولة الخامسة التي تنظمها الشركة المملوكة لللملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء.

وستكون في عداد السياح الستة ضمن الرحلة كاتيا إتشاساريتا المولودة في غوادالاخارا بالمكسيك. وهذه المهندسة التي أتت إلى الولايات المتحدة في سن السابعة، وتبلغ اليوم 26 عاما، ستصبح أيضا أصغر أميركية تذهب إلى الفضاء، وهي تحظى برعاية برنامج "سبايس فور هيومانيتي" الذي يهدف إلى إتاحة الرحلات الفضائية للجميع. ووقع الاختيار عليها من بين سبعة آلاف مرشّح.

كذلك تضم الرحلة فيتور كوريا إيسبانيا، الذي سيكون ثاني برازيلي يذهب إلى الفضاء.

ويحمل صاروح "بلو أوريجن" ركابه إلى ما بعد خط كارمان الذي يعتبر الحد الفاصل بين المجالين الأرضي والفضائي بحسب المعايير المعتمدة دوليا، ويقع على ارتفاع 100 كيلومتر. ولا تدوم الرحلة سوى نحو عشر دقائق.

ويسمح للركاب بأن يفكوا أحزمة الأمان وينفصلوا عن مقاعدهم ليطفوا بضع لحظات في حالة انعدام الوزن والاستمتاع بالنظر إلى الأرض من الفضاء عبر نوافذ كبيرة.

وليس معروفا الثمن الذي يدفعه سياح الفضاء لقاء تذاكر للمشاركة في رحلات "بلو أوريجن".

وشارك جيف بيزوس نفسه في الرحلة المأهولة الأولى لصاروخ "نيو شيبرد" في تموز/يوليو 2021. ومن أبرز من شاركوا في الرحلات اللاحقة الممثل وليام شاتنر، الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير، ولورا شيبرد تشرشلي، ابنة آلن شيبارد، أول أميركي صعد إلى الفضاء.

بودكاست عرب 48

#بلو أوريجن
#الفضاء
#رحلة إلى الفضاء

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تغيّر المناخ: ظاهرة الابيضاض طالت 91% من الحاجز المرجاني في أستراليا
تغيّر المناخ: ظاهرة الابيضاض طالت 91% من الحاجز المرجاني في أستراليا

2022-05-11

اتهام فيسبوك بحجب صفحات تنشر أخبارا صحية بأستراليا
اتهام فيسبوك بحجب صفحات تنشر أخبارا صحية بأستراليا

2022-05-07

عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض في هبوط مائي
عودة 4 رواد فضاء إلى الأرض في هبوط مائي

2022-05-06

الأكثر قراءة

اشتباكات مسلّحة بمحافظة جنين: 13 جريحا فلسطينيًّا ومقتل ضابط إسرائيلي

اشتباكات مسلّحة بمحافظة جنين: 13 جريحا فلسطينيًّا ومقتل ضابط إسرائيلي

2022-05-13
تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر ليوم الإثنين

تمديد اعتقال الطالبة مريم أبو قويدر ليوم الإثنين

2022-05-13
وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد

وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد

2022-05-13
عكا: مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار

عكا: مقتل شاب جراء تعرضه لإطلاق نار

2022-05-13
بينيت وشاكيد يسعيان لتشكيل ميليشيا يمينية مستقلة داخل الشرطة

بينيت وشاكيد يسعيان لتشكيل ميليشيا يمينية مستقلة داخل الشرطة

2022-05-13