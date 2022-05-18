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"جوجل" في روسيا.. إفلاس مرتقب

تاريخ النشر: 18/05/2022 - 23:05

"جوجل" في روسيا.. إفلاس مرتقب
(أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت شركة "جوجل" أن فرعها في روسيا يخطط لإعلان إفلاسه، لأنها لا تستطيع دفع رواتب الموظفين والموردين.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية الروسية اليوم، الأربعاء، إن "الشركة الروسية التابعة لشركة التكنولوجيا الأميركية ’جوجل’، قدمت إشعارا بنيتها إعلان إفلاسها إلى السجل الوطني".

وذكرت الشركة في بيان صحافي، أنها أقامت دعوى الإفلاس لأن "مصادرة السلطات الروسية للحساب المصرفي لشركة جوجل روسيا جعلت من غير المقبول أن يعمل مكتبنا في روسيا، بما في ذلك توظيف ودفع أجور الموظفين المقيمين في روسيا، ودفع مستحقات الموردين، والوفاء بالالتزامات المالية الأخرى".

وأشارت "جوجل"، التي علقت سابقًا عملياتها التجارية في روسيا، إلى أنها ستواصل تقديم خدماتها المجانية هناك، بما في ذلك البحث ويوتيوب والبريد الإلكتروني والخرائط نظام التشغيل أندرويد ومتجر تطبيقات بلاي.

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#جوجل
#روسيا
#جوجل في روسيا

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