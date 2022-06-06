غرامة مالية على "جوجل" في قضية تشهير بأستراليا

فرضت محكمة أسترالية غرامة مالية بقيمة 715 ألف دولار أسترالي (515 ألف دولار) على شركة "جوجل"، وذلك على خلفية نشر مقطعين مصورين تشهيريين على موقع "يوتيوب".

ورفع النائب السابق لرئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، غون باريلارو، دعوى قضائية ضد "جوجل"، والممثل الكوميدي جوردان شانكس، في المحكمة الاتحادية بسبب المقطعين.

وخلص القاضي ستيفن راريس أن باريلارو تعرض "لحملة عنصرية وتشهيرية لا هوادة فيها على يوتيوب"، المنصة المملوكة لـ"جوجل".

وقال باريلارو للصحافيين خارج محكمة سيدني "أشعر أن هذا الحكم بمثابة تبرئة لي".

وأضاف "أنا متأثر بشدة اليوم وسعيد لأن هذه نهاية الرحلة. يجب أن تكون شجاعا أو غبيا لتواجه ’جوجل’، وربما يتعلق الأمر ببعضهما البعض".