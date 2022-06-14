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"أمازون": خدمة توصيل جديدة بواسطة المسيرّات

تاريخ النشر: 14/06/2022 - 17:00

"أمازون": خدمة توصيل جديدة بواسطة المسيرّات
(Gettyimages)
عرب ٤٨ / أ ف ب

تدرس مجموعة "أمازون" إطلاق خدمة توصيل بالمسيّرات في كاليفورنيا هذا العام، تحت اسم "برايم اير"، وهي وسيلة لنقل البضائع تعمل عليها شركات ناشئة ومجموعات كبيرة مثل "وولمارت" منذ سنوات.

وأعلنت المجموعة في بيان لها، أن عملاق التجارة الإلكترونية يخطط لإجراء اختبارات عملية في مدينة لوكرفورد بكاليفورنيا.

وقالت أمازون "في وقت لاحق من هذا العام (...) سيتمكن السكان من التسجيل ليستفيدوا من خدمات التوصيل بالمسيّرات مجانًا"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول التاريخ. ولا تزال الشركة تنتظر الضوء الأخضر من السلطات للمباشرة بهذه الخدمة.

وسيتمكن المستهلكون من الاختيار من بين "آلاف المنتجات اليومية" التي ستلقي بها المسيّرات في حديقتهم.

ويمكن للمستخدمين تقديم ملاحظات لتحسين الخدمة التي تأمل أمازون في توسيع نطاقها "لتلبية احتياجات العملاء في كل مكان".

وتقول المجموعة إنها أنشأت عشرات النماذج الأولية قبل الوصول إلى نموذج يمكنه تحديد وتجنب العوائق، الثابتة والمتحركة، من المداخن إلى الأجهزة الجوية والحيوانات الأليفة.

وأكدت المجموعة أن "معظم المسيّرات لا تملك هذه القدرة (...) وتتطلب مراقبين لمساعدتها على تجنب المخاطر. يمكن نشرهم بسرعة إلى حد ما، لكن عملهم يظل محدودا ضمن مساحة صغيرة".

وستتمكن طائرات "برايم اير - Prime Air" المسيّرة من حمل ما يصل إلى 5 أرطال (2,3 كيلوغرام) من المنتجات في عبوة بحجم "صندوق أحذية كبير"، والسفر لمسافة تصل إلى 24 كيلومترا، وفق ما أوضح ناطق باسم المجموعة لوكالة "فرانس برس".

وفي نهاية أيار/مايو، أعلنت شركة "وول مارت" الأميركية العملاقة للبيع بالتجزئة عن توسيع خدمة التوصيل بالمسيرات، وهي تخطط لإتاحتها في 34 موقعا في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام.

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#أمازون
#كاليفورنيا
#خدمات التوصيل
#برايم اير

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