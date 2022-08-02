كيف أزيد عمر بطارية اللابتوب؟

قد يكون اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول واحدا من أهم اختراعات العصر العملية، إذ أن حجمه صغير ويمكن حمله ونقله بين العمل والجامعة والمنزل وحتى المقهى وهو يوفر كل مزايا الحاسوب العادي صاحب القطع الضخمة والتوصيلات الكثيرة وخصوصا أنه مجهز ببطارية صغيرة تغذيه لعدة ساعات من الوقت عند الحاجة.

وقد بدأت سمات الصراع الدولي الجديدة تتوضح وتشير إلى المنافسة على مصادر الطاقة خصوصا من بعد المشاكل التي سببها فيروس كورونا منذ العام 2020 والحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وتبعاتها السياسية والاقتصادية. مع هذه العوامل بدأنا مؤخرا نسمع إشاعات عن إمكانية تطبيق تقنين كهربائي في أهم وأكبر الدول الأوروبية مثل ألمانيا. لا نعرف مدى صحة هذه الأقاويل في المستقبل لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في المنزل أو يعتمدون كليا على أجهزة الحاسوب قد تكون لمثل هذه الإجراءات نتائج كارثية.

لهذه الأسباب وغيرها جمعنا لكم أهم النصائح التي تضمن الحفاظ على بطارية اللابتوب وإطالة عمرها قدر المستطاع.

نصائح للحفاظ على بطارية اللابتوب

استخدام وضع توفير الطاقة

يفضل اختيار وضع توفير الطاقة على جهاز اللابتوب والدخول إلى تفضيلاتك الخاصة فيه لتحديد مستوى الإضاءة الذي يناسبك وغيرها من الخيارات.

استخدام التطبيقات التي تقيّم وضع البطارية

عند الدخول إلى نافذة لوحة التحكم يمكنك التحقق من صحة البطارية التي عادة ما تكون تحت زر "خيارات الطاقة" و تحديدا "مدير الطاقة". يمكن كذلك استخدام تطبيقات خاصة لتحديد مستوى أداء وصحة البطارية مثل:

BatteryInfoView.

BatteryCare.

BatteryMon.

إلغاء تفعيل المنافذ والأجهزة غير المستخدمة

قد يقوم الشخص بشحن بطارية اللابتوب كليا ثم يطفئ الجهاز ويفصله عن الكهرباء، في اليوم التالي عندما يقوم هذا الشخص بتشغيل اللابتوب من المرجح أن يكون شحن البطارية قد نقص. ترى ما السبب؟

يمكن للأجهزة الخارجية مثل الفأرة، الواي فاي، السماعات الخارجية والبلوتوث أن يفرغوا البطارية من طاقتها حتى عندما لا تستخدمها ولذلك يفضل إطفاء أو فصل هذه الأجهزة كليا عندما لا تكون بحاجة إليها.

تخفيض مستوى الإضاءة

يمكن لشاشة اللابتوب الساطعة جدا أن تستهلك قدرة بطارية اللابتوب، ولذلك يفضل خفض مستوى الإضاءة أو السطوع قدر المستطاع. من البديهي أن مستوى السطوع الجديد لا يجب أن يكون مؤذ أو مرهق للعينين وإنما يفضل الاكتفاء بتخفيض السطوع قليلا.

شحن البطارية قبل أن تفرغ تماما

يمكن للعمل على اللابتوب حتى تفرغ البطارية تماما مرارا وتكرارا أن يقصر عمر البطارية على المدى البعيد. فإذا كان اللابتوب يعمل على بطارية ليثيوم-أيون مثل معظم اللابتوبات الحديثة، يفضل أن تشحنها قبل أن تفرغ تماما وإذا لم يكن مقبس الكهرباء متوفرا أو مناسبا والبطارية تكاد تفرغ فالأفضل إطفاء اللابتوب حفاظا على البطارية وتأجيل العمل إلى حين إمكانية الشحن.

الإغلاق/ السّبات

من البديهي أنه يفترض بنا إطفاء أو إغلاق اللابتوب عندما لا نعمل عليه لعدة ساعات لأن ذلك يوفر الكثير من الطاقة وقدرة البطارية. أما إذا كانت المدة التي ستغيب فيها عن اللابتوب قصيرة فيفضل اللجوء لخيار السّبات Hibernate بدلا من خيار النوم Sleep لأن الأخير يبطئ وحدة معالجة اللابتوب بينما تبقى الذاكرة تعمل على عكس خيار السبات الذي يوفر طاقة أكبر.

الحذر من درجات الحرارة العالية

يمكن لدرجات الحرارة العالية أن تؤذي بطارية اللابتوب كثيرا. ويفضل مثلا عدم ترك اللابتوب في السيارة في أيام الصيف الحارة كما يفضل الانتباه إلى درجة حرارة الجهاز أثناء العمل. يمكنك الإحساس بالحرارة العالية عبر لمس اللابتوب بيديك أو حتى عبر الاعتماد على تطبيقات أو برامج معينة على اللابتوب مثل Core Temp. إذا كنت تستخدم اللابتوب لفترات طويلة من الزمن فيفضل وضع اللابتوب على سطح يسمح للهواء بالحركة تحته وحوله بهدف التهوئة وخفض درجة حرارته.

تفادي العمل على عدة برامج في آن واحد

بالرغم من مغريات تعدد المهام الذي تقدمه برمجيات ويندوز، يفضل الالتزام بالعمل على برنامج أو اثنين فقط في نفس الوقت. على سبيل المثال لا تقم بفتح برنامج إكسل وباور بوينت وفوتوشوب والمتصفح في نفس الوقت لأن ذلك قد يعرض البطارية للضرر. كما يمكن للتطبيقات والبرامج المحملة بالغرافيكس أن تستهلك بطارية اللابتوب بشكل أسرع بكثير، لعكس هذا العامل يفضل الحد من عدد البرامج التي تعمل بنفس الوقت ببرنامجين اثنين فقط.

إزالة البطارية تماما عند التواجد بالقرب من مقبس كهربائي

عند التواجد بالقرب من مصدر للكهرباء يمكن استخدامه قم بإزالة بطارية اللابتوب تماما واعتمد على شاحن اللابتوب لتغذيته بالكهرباء عوضا عنها. يمكن لبطارية اللابتوب العادية أن تتحمل من 500-700 دورة شحن (عدد مرات الشحن الكاملة ثم الإفراغ). يمكنك التحقق من عدد دورات الشحن التي قمت باستهلاكها عبر برامج محددة تحصي هذا العدد، فإذا كان عدد الدورات منخفضا يمكن القول إن البطارية أداؤها وصحتها جيدة ويمكن للاعتماد على شاحن اللابتوب وإخراج البطارية من الجهاز كليا أن يحافظ على عدد دورات الشحن منخفضا ما يزيد من عمر البطارية على المدى البعيد.

تفادي شاشات التوقف

مع أن شاشات التوقف المخصصة تبرز شخصيتك وتميزك إلا أنها لا تساعد في الحفاظ على بطارية اللابتوب سليمة. يفضل إلغاء هذه الخاصية تماما عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال للحفاظ على صحة البطارية.

اتباع أسلوب 40/80%

مع أن هذه النصيحة تنطبق أكثر على بطاريات النيكل للابتوبات إلا أنها قد تكون نافعة لبطاريات الليثيوم أيضا. وتفيد هذه النصيحة بإبقاء البطارية مشحونة بين نسبة 40 و80% لأن هذه الطريقة قد تفيد لإطالة عمر البطارية على المدى البعيد.

وإذا كان شحن البطارية قد وصل إلى 100% فمن الضروري عدم تركها موصولة بالكهرباء ولذلك يفضل عدم شحن البطارية خلال الليل لأن صاحب اللابتوب لن يكون قادرا على فصل سلك الشاحن عندما يكون نائما.

إفراغ البطارية تماما مرة في الشهر

تتميز البطاريات الحديثة بقدرتها على تحديد الوقت المتبقي من وقت العمل قبل إفراغ البطارية مثل (متبقي 2 ساعة، 15 دقيقة). إن هذه الخاصية قد تتعرض للخلل بعد عدة إفراغات طفيفة للبطارية ولذلك يمكن إفراغ البطارية مرة في الشهر، دون أن تصل إلى (0%) ثم شحنها مرة أخرى للحفاظ على صحة هذه الخاصية.