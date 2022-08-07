إيجابيات وسلبيات سيارات "تيسلا" الكهربائية

البعض يحبون سيارات "تيسلا" والبعض الآخر لا يحبون إيلون ماسك ولا تيسلا. ونحن ككتاب هذه المقالة لا ننتمي إلى أي من الطرفين وإنما نهدف لتقديم الحقائق والمعلومات عن سيارات تيسلا دون تحيّز. يمكن القول إن هذه المقالة هي نتاج آراء 45 من مالكي سيارات "تيسلا".

إيجابيات سيارات "تيسلا"

المظهر الخلاب

إن سيارات "تيسلا" جميلة المظهر من الداخل والخارج حيث صرح إيلون ماسك في الماضي أن "سيارات ’تيسلا’ عبارة عن حاسبات على عجلات"، بالإضافة إلى ذلك فهذه السيارات الثورية تتحلى بالبساطة بنفس الوقت وتتميز بأسقفها الشفافة التي تعطيها رونقا وسحرا.

توفير تكاليف الوقود

إن سيارات "تيسلا" عملية جدا من حيث التكاليف حيث لا يمكن مقارنة تكلفة التشغيل والقيادة فيها بالسيارات التي تعمل على الوقود المشتق من النفط. من البديهي أن تكلفة شحن السيارة بالكهرباء أقل بكثير من كلفة تعبئة خزانها بالوقود كل بضعة أيام خصوصا مع ارتفاع الأسعار الخيالي للمشتقات النفطية الذي يشهده الكوكب. في الحقيقة تتميز "تيسلا" أيضا بين السيارات الكهربائية خصوصا مع رفاهيتها والتكنولوجيا الرائدة التي تعمل بها.

محطات شحن السيارات السريع

قامت "تيسلا" بتوزيع محطات الشحن السريع في معظم أنحاء الكوكب وستستمر هذه السياسة بجعل شحن السيارات الكهربائية المصنعة من هذه الشركة بالتقدم والانتشار في كل بقاع الأرض. يمكنك في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية إذا كنت من مالكي "تيسلا" أن تعبر البلد كاملا دون مواجهة مشكلة شحن السيارة لأن محطات الشحن منتشرة بكثرة.

هناك محطات شحن كهربائية للسيارات المصنعة من قبل بعض الشركات الأخرى والتي يمكن شحن سيارات تيسلا بواسطتها إلا أن هذه السيارات لا يمكنها استخدام محطات شحن تيسلا المعروفة باسم "supercharger". بالإضافة إلى ذلك فمحطات شحن "تيسلا" الكهربائية أرخص من محطات الشحن الأخرى وذلك لأن "تيسلا" لا تعتمد عليها لإدرار الأرباح أبدا. وعلاوة على ذلك عندما تشتري سيارات "تيسلا" من بعض الموديلات مثل Model S أو Model X ستحصل على رصيد شحن مستقبلي غير محدود ما قد يوفر عليك أكثر من 10.000 دولار أميركي على مدى استعمالك للسيارة.

معدل اهتلاك ضعيف

من المعروف أنك بمجرد شرائك لسيارة جديدة من معرض السيارات فإن السيارة تفقد 20% من قيمتها وهذه النسبة تزداد مع الوقت أكثر فأكثر. من أبرز أنواع السيارات ذات معدل الاهتلاك العالي نذكر نيسان وBMW إلا أن هذا لا ينطبق على "تيسلا" أبدا.

تحافظ "تيسلا" على قيمتها تماما لدرجة أنك لن تتمكن من شراء سيارة "تيسلا" مستعملة بسعر أرخص من الجديدة بكثير. توفر هذه الخاصية لأصحاب سيارات "تيسلا" القدرة على بيع السيارة متى شاؤوا دون القلق حول خسارة ما قد يتكبدونها.

الأداء المتفوق

لا يمكن لأي سيارة كهربائية أخرى أن تتفوق بالأداء على سيارات "تيسلا" لدرجة أن تجربة القيادة فيها قد تجعلك تنفر من قيادة السيارات العادية مدى الحياة كما يقول الكثيرون. يعود ذلك إلى إحساس السائق أن السيارات العادية تصبح مملة بالمقارنة معها خصوصا بالنسبة لتسارعها الفائق.

الشحن في المنزل

من أهم ميزات "تيسلا" الأخرى أنها قابلة للشحن في المنزل أي أنك لست مضطرا للذهاب إلى محطة الوقود أو محطة الشحن الكهربائية لشحنها، يمكنك ببساطة وصلها بالكهرباء خلال الليل والانطلاق في الصباح إلى عملك.

سلبيات سيارات "تيسلا"

سعر الشراء المرتفع

قد يكون سعر الشراء المرتفع أهم مساوئ سيارات "تيسلا". إن هذه السيارات غالية الثمن وإيلون ماسك يدرك ذلك جيدا وربما يكون هذا السبب في وعده للناس بإطلاق سيارة "تيسلا" لا يتجاوز ثمنها 25.000 دولار خلال 3 سنين. قد يصل سعر بعض موديلات سيارات تيسلا مثل Standard Range Plus Model 3 إلى 38.000 دولار، بينما يصل بعضها الآخر إلى 200.000 دولار أميركي وذلك بدون بعض الإضافات مثل لون السيارة والإطارات ونوع الفرش الداخلي وبرمجيات القيادة الذاتية.

الصيانة المكلفة

بالطبع لا أحد يتمنى التعرض لحادث ما، إلا أن ذلك يحدث دائما وعندما يحدث فكل ما يمكننا تمنيه هو أن لا يتعرض سائق وركاب السيارة للخطر أو الأذى وأن يكون الضرر فقط في السيارة. إذا حصل هذا السيناريو في سيارة "تيسلا" فإن الإصلاح قد يكون مكلفا للغاية حتى لو كان الضرر ضئيلا. قد يكلف أثر أو تحطم بسيط في هيكل السيارة حوالي 7000 دولار وقد يصل إلى 50000 دولار في بعض الأحيان ولسنا نبالغ في هذه الأرقام.

التأمين المرتفع

يعتمد التأمين المرتفع على عدة عوامل مثل طراز السيارة ومصنعها وسعرها ومهارة السائق والمنطقة التي يعيش فيها ومقدم التأمين وغير ذلك. إلا أن أهم هذه العوامل هو بدون شك مصنع السيارة وطرازها وسعرها. وبسبب سعر سيارات "تيسلا" المرتفع وتكاليف إصلاحها الباهظة فإن التأمين عليها مرتفع بشكل جنوني بالمقارنة مع غيرها من السيارات.

مشاكل بطارية

إذا قمت بركن سيارتك أمام المنزل خلال الليل دون شحنها أو تحريكها فمن الممكن جدا أن تجد بطاريتها فارغة في الصباح. يطلق مستخدمو "تيسلا" على هذه المشكلة اسم "إفراغ الشبح لبطارية السيارة". تفيد كتيبات "تيسلا" أن بطاريتها تتفرغ بقيمة 1% كل يوم أي أن ركنها في كراج المطار مثلا والسفر خارج البلد على أمل ركوبها والعودة بها إلى المنزل عند العودة قد يكون صعبا.

يقدر معدل إفراغ البطارية الممتلئة خلال شهرين مثلا بـ60%، وإذا وصل الشحن إلى 0% فقد تتضرر البرمجيات والقطع المستخدمة فيها. بالإضافة إلى ذلك فإن مهمة البطارية الأساسية المصنوعة من الليثيوم هي شحن بطارية اللوحة ذات 12 فولت التي إذا فرغت تماما لن تتمكن من تشغيل السيارة أو فتحها أصلا. في هذه الحالة فالحل الوحيد هو جر السيارة إلى أقرب محطة شحن كهربائية.

اهتلاك إطارات السيارة

إن "تيسلا" تسير على إطارات ثقيلة نسبيا ولها قوة عزم كبيرة بالمقارنة مع غيرها من السيارات العادية أيضا. لهذا السبب تهتلك إطارات سيارات "تيسلا" بشكل أسرع من غيرها وتحتاج إلى تبديل الإطارات بتواتر أكبر مما يزيد من تكلفة امتلاك هذا النوع من السيارات.