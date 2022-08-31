ما هي لغة "الجافا"؟

تعريف لغة الجافا Java

في سنة 1992 في كاليفورنيا ضمن مختبرات "صن ميكرو سيستمز - Sun Microsystems" قامت إحدى شركات إنتاج التقانة العالمية الشهيرة بإنشاء وتطوير المواقع الإلكترونية وتطبيقات الحواسيب والجهاز المحمول وصناعة وبرمجة الألعاب الإلكترونية. والتي يطلق عليها الآن شركة أوراكل (Oracle)، حيث ابتكر المطور الكندي الشهير جيمس غوسلينغ (James Gosling) لغة البرمجة جافا (Java) والتي تعرف بأنها لغة كائنية التوجه متعددة الأنماط البرمجية ونسخة مطورة عن لغة (C++) تحل مقام العقل المدبر الذي يستخدم من أجل تشغيل الأجهزة الذكية المتطورة كالتلفزيون وغيره.

في البداية، أطلق غوسلينغ اسم "أوك - Oak" ويشير الإسم لشجرة السنديان التي كان يتأملها من نافذة مكان عمله في مختبرات الشركة أثناء تطوير لغة "جافا"، لكن في وقت لاحق تغير اسمها لجافا حيث اختاره بعض المطورون من بين أسماء أخرى. جرى إصدار آخر نسخة محدثة للغة "الجافا" في 22 آذار/مارس 2022.

مميزات لغة الجافا

السهولة في الاستخدام.

داعمة لمفاهيم البرمجة كائنية التوجه "البرمجة الشيئية".

يمكن الحصول عليها بسهولة.

تعد لغة "الجافا" آمنة وقابلة للتنفيذ وأيضا للنقل.

بالإمكان إضافة الصوت والحركة لصفحات الويب.

يمكن باستخدام "جافا" كتابة برامج مساعدة وحتى الألعاب.

تشكيل برامج ذات واجهة رسومية للمستخدم.

تستخدم لغة "جافا" لإنشاء برامج علمية وتعليمية عبر الإنترنت بسبب توفيرها لبيئة تفاعلية ضمن الشبكة العنكبوتية، وبهذا فإن المستخدم يستطيع الاستفادة من جميع مميزات الإنترنت بواسطة لغة "جافا".

يمكن إنشاء برامج بواسطة "جافا" من أجل الاستخدامات الشخصية أو المهنية بحيث تستطيع إنجاز جملة برامج وتقوم بتسهيل كتابة الأوامر مثل برامج "نت بينز" و"اكليبس".

تعلم لغة جافا

يمكن الحصول على مستلزمات تعلم لغة "جافا" البرمجية من موقع الشركة الأصلية صن ميكروسيستمز (sun microsystems) أو من مواقع مختلفة على الإنترنت. وبالرغم من أن تعلم لغة "جافا" البرمجية ليس صعبا على الإطلاق إلا أنها تتطلب الاهتمام والممارسة والتطبيق المستمر.

كما أن لغة "جافا" مناسبة لجميع التطبيقات على الإنترنت لكونها من أحدث اللغات في عالم البرمجة، والجدير بالذكر أن قدرتها على دعم مختلف أنواع التطبيقات حتى التي تعمل على جهاز واحد (Desktop Application) أو تلك التي تعمل ضمن شبكة (Client\Server Application).

خصائص لغة جافا

تتصف لغة "جافا" بالتزامها قواعد البرمجة كائنية التوجه، بالإضافة إلى أن لغة "جافا" تمتلك بيئة تشغيل خاصة بها ويرمز لها (JVM أي Java Virtual Machine.) إن لغة "جافا" مبنية على قواعد لغة البرمجة (C++) واللغة البرمجية (C). وأكثر ما يميز لغة "جافا" عن غيرها أن برامجها كلها تناسب وتعمل على كل نظم التشغيل لأن لغة "جافا" لا تعتمد على أي نظام تشغيل.

الإصدارات المتوفرة من جافا Java

Java SE

يعتبر هذا الاسم اختصارا للمصطلح (Java Standard Edition) أي الإصدار القياسي للغة "جافا" وهو يمثل القسم المختص ببرمجة البرامج الموجودة على سطح المكتب أي (Stand Alone Applications).

Java EE

يتميز هذا الإصدار عن الإصدار القياسي بكونه مختص ببرمجة الويب والتطبيقات الموزعة بالإضافة لبرمجة الخوادم، ويطلق عليه إصدار الانتربرايس (Java Enterprise Edition).

Java ME

أي (Java Micro Edition) وهو إصدار المايكرو من لغة "جافا" الذي يعتبر خاصا ببرمجة أجهزة الهاتف المحمول وجميع الأجهزة التي تعد محدودة المصدر. يعتبر إصدار المايكرو الإصدار الأنسب والأفضل لمبرمجي الألعاب الخاصة بالهواتف المحمولة.

Java FX

يختص هذا الإصدار الذي أصدرته شركة صن ميكروسيستمز ببرمجة وتطوير التطبيقات التي تكون من نوع (RIA) وهو اختصار للمصطلح (Rich Internet Applications).

متطلبات لكتابة برنامج بلغة جافا

عدة تطوير جافا

جرى وضعها من قبل الشركة الأصلية صن ميكروسيستمز وهي أول أداة أنتجها المطورون التابعون للشركة للغة "جافا" البرمجية، وعلى الرغم من أنه يمكن استخدام أدوات تطوير من شركات أخرى إلا أن استخدام أدوات الشركة الأصلية هو أفضل من الشركات المنافسة. يوجد لأدوات التطوير إصدارات عديدة يمكن إيجادها وتحميلها من موقع شركة صن ميكروسيستمز.

محرر النصوص

يستخدم محرر النصوص من أجل كتابة المصدر مثل المفكرة أو برنامج "نوتباد++/ Notepad++) وهو الخيار الأفضل فهو يعمل على جميع أنظمة ويندوز ويدعم التحرير المبوب أي بإمكان المستخدم تحرير عدة ملفات في الوقت ذاته. ويمكن استخدام أي بيئة من بيئات التطوير، ولكن تعد بيئة التطوير الحرة هي الأكثر استخداما وبشكل خاص "اكليبس - Eclipse" فهو يعتبر بيئة تطوير مناسبة ومتكاملة بالإضافة لكونه مفتوح المصدر وأيضا مجاني. بالإضافة إلى "نت بينز - Netbeans" الذي يعمل بنظم تشغيل ويندوز، لينكس، ماك أو إس، وسولاريس.

مجالات استخدام جافا

تعتبر لغة "جافا" البرمجية الخيار المفضل للمجتمع المهتم بالبحث العلمي، حيث أن مجالات استخدامها واسعة جدا ومن أكثر المجالات شهرة ونجاحا في استخدامها هي المجالات التالية:

تطبيقات الأندرويد

إن معظم التطبيقات التابعة لنظام أندرويد معتمدة بشكل أساسي على لغة "جافا" في كتابة الأكواد الخاصة بها، وهي الأكثر استخداما في أندرويد لدرجة أنه جرى اعتبار لغة "جافا" هي اللغة البرمجية الرسمية المستخدمة في تطوير جميع تطبيقات الأندرويد للجهاز المحمول.

تطبيقات واجهة المستخدم الرسومية لسطح المكتب

قام مطورو لغة "جافا" في شركة صن ميكروسيستمز بتطوير عدة أدوات من أجل استخدامها في تطوير الواجهة الرسومية لسطح المكتب، ومن أبرز تلك الأدوات هي (Java. Swing وAWT وJava FX).

التطبيقات المستندة على مواقع ويب

إن لغة "جافا" البرمجية هي لغة مشهورة جدا حيث أن أشهر استخداماتها هو تطوير المواقع الإلكترونية بالإضافة لجميع التطبيقات المتعلقة بها، ومن هذه المواقع نذكر مواقع التأمينات الصحية، والمواقع الإلكترونية للضمان الاجتماعي.

البحث العلمي

تمكن لغة "جافا" المستخدم من إجراء العديد من الحسابات والعمليات الرياضية وأيضا القيام بعمليات معالجة للبيانات الكبيرة. والجدير بالذكر أن لغة "جافا" تستطيع التعامل مع بعض البرمجيات الأخرى ونتائجها مثل الماتلاب (MATLAB).

سلبيات لغة جافا