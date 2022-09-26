تطبيقات تساعدك على الدخول إلى صفحة الراوتر بدون كلمة سر

ما هو الراوتر؟

سيطر الإنترنت على العالم في أيامنا هذه بكونه الوسيلة التي سهلت حياة ملايين الأشخاص حول العالم واختصرت الجهد والوقت وضمنت أفضل النتائج، حيث أن معظم المهن وعمل الشركات يعتمد بشكل كبير على الإنترنت وأيضا تزداد شركات الإنترنت يوما بعد يوم مع محركات البحث العملاقة المتلائمة مع عدد المستخدمين المتزايد للشبكة.

ليستطيع المستخدم استخدام الإنترنت بشكل سليم يجب أن يمتلك جهاز الموجه أو الراوتر (router) وهو جهاز شبكي يتكون من عدة برمجيات وعتاد من أجل القدرة على ربط شبكات فرعية مختلفة ببعضها عن طريق إشارات سلكية ولاسلكية. يستعمل جهاز الراوتر أو الموجه في الشبكات الواسعة (wan) ومن هذه الشبكات شبكة الإنترنت.

يكون جهاز الراوتر فعالا ضمن الطبقة الثالثة من طبقات (OSI) والتي تسمى طبقة الشبكة (Network Layer). أيضا يعمل جهاز الراوتر ضمن مستويين وهما مستوى التحكم ومستوى التمرير والنقل. في مستوى التحكم، يقوم الموجه بالبحث عن الواجهة أو الطريق الأفضل لكي يرسل البيانات من خلاله للمستقبل. أما بالنسبة لمستوى التمرير والنقل يتم فيه عمليات النقل الفعلية للبيانات من واجهة الاستقبال إلى واجهة الإرسال التي تم اختيارها في مستوى التحكم.

كيف يعمل الراوتر

عندما يُفعل المستخدم الاشتراك بالإنترنت من قبل الشركة المزودة للخدمة يحصل على كلمة مرور واسم مستخدم حيث أن هذه البيانات مهمة لضمان الاتصال بالإنترنت ، بعد القيام بضبط الاعدادات يجب على المستخدم وصل جهاز الراوتر بالكهرباء ووصل (ADSL) بالجهاز أيضا. بعد إدخال البيانات والاسم وكلمة السر في إعدادات الموجه وحفظها سيعمل الإنترنت بسرعة وبدون مشاكل وفي حال حصلت مشكلة يجب التأكد من أن المستخدم قد أدخل المعلومات بالشكل الصحيح.

ومن المهم جدا حماية وتأمين جهاز الراوتر أو الموجه بكلمة سر قوية لتجنب المشتركين الغرباء والمتطفلين فتضعف سرعة الإنترنت ويؤدي لعرقلة سير العمل على الإنترنت أو يمنع الاستمتاع بالمشاهدة أو تصفح الإنترنت. ويفضل استعمال وتفعيل جدار الحماية الذي تؤمنه الشركة المصنعة للجهاز بالإضافة إلى أنظمة التشفير التي تتاح لكلمة المرور المختارة للشبكة اللاسلكية.

أهم التطبيقات والمواقع التي تساعد على الدخول للراوتر بدون كلمة سر

موقع router password

حيث يتم استخدام هذا الموقع عن طريق قائمة (select router manufacturer) التي يتم فيها تحديد المستخدم لنوع جهاز الراوتر الخاص به أو جهاز الراوتر المراد معرفة كلمة مروره، ومن ثم يضغط المستخدم على (find password) في أسفل الشاشة وبعدها يقوم الموقع بإظهار كلمة السر لجهاز الراوتر واسم المستخدم أيضا.

Wiggle WIFI

بفضل تطبيق (wiggle) أصبح بالإمكان الوصول لمختلف أنواع بيانات نقاط الوصول لشبكات (WIFI) بسهولة وفي كل مكان حول العالم. إن (wiggle) هو تطبيق مجاني ينبه المحيط إلى انعدام أمان الشبكات اللاسلكية، بالإضافة لكونه من خدمات الويب المثيرة للاهتمام حيث أن الوظيفة الأساسية لتطبيق (wiggle) تتمثل بالتجميع لنقاط الاتصال التي تتوفر حول العالم.

هذا الاختراع الذي سهل حياة الكثيرين بدأ كمشروع واعد منذ أكثر من عشر سنوات حيث جرى تسجيل أول نقطة اتصال في هذا البرنامج في عام 2001 في شهر أيلول/سبتمبر. لتطبيق (wiggle) الفضل بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بنقاط (WIFI) وبطريقة سهلة، حيث يقوم بتفعيل بيانات نظام التموضع العالمي (GPS) أو نقطة الاتصال بالإحداثيات بمجرد تسجيل الدخول للموقع الخاص بالتطبيق عبر المتصفح، بالإضافة لبيانات أخرى مثل معرفات (SSID) وعناوين (MAC) وأيضا يستطيع الموقع تشفير أي نقطة وصول لاسلكية.

إن استخدام موقع وتطبيق (wiggle) ليس معقدا أبدا بل هو بسيط فكل ما تحتاجه هو البحث في المتصفح عن بعض المعلومات المتعلقة بالموقع كعناوين (MAC) أو عن طريق إحداثيات موقع (GPS) وهذا في حال كان المستخدم خارج الولايات المتحدة الأميركية، أما ضمن حدودها فيمكن الوصول للموقع عن طريق العنوان البريدي الخاص بموقع (wiggle).

على الرغم من الفوائد الكبيرة والتسهيلات التي يقدمها (wiggle) إلا أنه لا يخلو من بعض العيوب والمخاطر حيث أن السهولة التي يجد موقع (wiggle) بها الموقع و إحداثيات (GPS) تجعلنا نتعمق في التفكير فيما إذا كان يشكل ثغرة أو انعدام أمان في اتصالات الإنترنت وذلك بسبب قدرة أي شخص الوصول لموقع ومعلومات الشبكة الخاصة بنا.

WIFI WPS plus

وهو من التطبيقات المشهورة جدا التي تساعدك على الدخول لشبكات (WIFI) من دون كلمة المرور، واستخدامه بسيط جدا وغير صعب. بعد تحميله على جهازك الأندرويد قم بتسجيل الدخول وتشغيل شبكة (WIFI) على هاتفك وسيقوم التطبيق بالبحث عن جميع الشبكات المتاحة وحتى المخفية منها، ثم تقوم باختيار الشبكة التي تريد الوصول إليها ويفضل اختيار الشبكة ذات الإشارة الأقوى، ثم يبحث التطبيق عن كلمة المرور أوتوماتيكيا عن طريق تجريب مجموعة كبيرة من (PIN codes) إلى أن يجد كلمة المرور الخاصة بتلك الشبكة. البرنامج مجاني وذو مساحة تخزينية صغيرة ولا يتطلب الخبرة لاستخدامه.

Phenoelit

وهو من المواقع الجيدة المتخصصة بإيجاد كلمات السر ومساعدتك على الدخول لأي شبكة (wifi) من أي جهاز توجيه "راوتر"، فهو يتضمن قائمة كبيرة تشتمل على كل أنواع أجهزة التوجيه سوء كانت قديمة أو حديثة فباستطاعتك البحث ضمن هذه القائمة واختيار النوع المتطابق مع جهاز التوجيه الذي تريد الدخول إليه ومن ثم يقوم الموقع بالبحث وإظهار كلمة المرور واسم المستخدم أيضا.

ثغرة ROM-0

للوصول للشبكة باستخدام ثغرة (ROM-0) يجب اتباع الخطوات التالية، في البداية قم بالحصول على (IP Address) وهو عنوان الراوتر الافتراضي ثم قم بكتابته بعد إيجاده على شريط العنوان الخاص بالمتصفح مع إرفاقه بكلمة (rom-0/) إلى جانبه، بعد ذلك قم بالضغط على (Enter) أو على خيار البحث، بعدها سيطلعك المتصفح على ملف قم بتحميله وتسجيل الدخول إلى موقع يسمى (Zynos) بعدها ارفع الملف على الموقع الذي سيقوم بإعطائك اسم المستخدم الخاص بشبكة الراوتر وكلمة المرور.

موقع جوجل

من أجل معرفة اسم مستخدم جهاز الراوتر وكلمة السر يمكن الاستعانة بموقع "جوجل" عن طريق كتابة العبارة "اسم المستخدم وكلمة السر الافتراضيين " أو يمكن كتابتها باللغة الإنجليزية على الشكل الآتي (router default username and password) وسيظهر لك موقع "جوجل" النتيجة.