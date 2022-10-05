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"سبيس إكس" ترسل بعثة جديدة إلى الفضاء

تاريخ النشر: 05/10/2022 - 23:12

"سبيس إكس" ترسل بعثة جديدة إلى الفضاء
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ الأناضول

أطلقت شركة "سبيس إكس" الأميركية بالتعاون مع وكالة "ناسا"، الأربعاء، بعثة جديدة تضم أول امرأة من السكان الأصليين ورائدة روسية إلى الفضاء.

وتم إطلاق المركبة "SpaceX Crew Dragon"، التي تحمل 4 رواد فضاء، من قاعدة "مركز كينيدي للفضاء" بولاية فلوريدا الأميركية.

وتقود المهمة المنظمة لصالح وكالة "ناسا" رائدة الفضاء الأميركية نيكول مان، التي أصبحت أول أميركية من السكان الأصليين تسافر إلى الفضاء.

وقالت مان، عقيد في سلاح مشاة البحرية وعضو في قبيلة "وايلاكي" من قبائل راوند فالي الهندية، في مقابلة إذاعية، إنها "تأمل أن يؤدي إطلاقها التاريخي إلى تشجيع الجيل القادم".

وكانت رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا أيضا على متن المركبة الفضائية في المهمة السادسة المأهولة.

وهذه هي المرة الأولى بموجب اتفاقية بين وكالة "ناسا" ووكالة الفضاء الروسية التي تستضيف "سبيس إكس" أحد أفراد الطاقم الروسي.

وسيبقى طاقم "سبيس إكس" الذي يضم أيضا رائد الفضاء الأميركي جوش كاسادا والياباني كويتشي واكاتا على متن محطة الفضاء الدولية لمدة ستة أشهر تقريبًا.

بودكاست عرب 48

#سبيس إكس
#إطلاق بعثة جديدة للفضاء

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