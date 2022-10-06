آراء الخبراء عن ساعة "غالاكسي 5"

أعلنت شركة "سامسونغ" عن ساعة "غالاكسي 5 وغالاكسي 5 برو" في آب/أغسطس 2022، وأصبحت الساعتان متوفرتان للطلب المسبق في يوم الإعلان نفسه وجرى إطلاقهما في الأسواق في السادس والعشرين من آب/أغسطس 2022.

سعر ساعة غالاكسي 5

تأتي ساعة "غالاكسي 5" بقياسين هما 40 مم و 44 مم و إعدادات واي فاي أو (4G LTE). تبدأ الأسعار من 279.99 دولار أميركي بالنسبة للطراز الصغير المجهز بإعدادات واي فاي ويمكن أن تصل إلى 309.99 دولارا أميركي للطراز الأكبر. يمكن الحصول على تجهيزات (LTE) مقابل 50$ إضافية بغض النظر عن قياس الساعة.

الفرق بين ساعة غالاكسي 5 وساعة غالاكسي 4

إن شركتي "سامسونغ وغالاكسي" قدمتا أفضل ما عندهما في إنتاج هذه الساعة الجديدة. ومع أن ساعة "غالاكسي 5" قد تبدو شبيهة بسابقتها، فهي تستخدم معالج (Exynos W920) وذاكرة (RAM) تصل إلى 1.5 غيغابايت وذاكرة تخزين 16 غيغابايت، إلا أن هناك فرقا كبيرا بين الإصدارين إذا أمعنا النظر.

إن الجهة السفلية من ساعة "غالاكسي 5" قد جرى تسويتها بهدف أن تكون مريحة أكثر أثناء ارتدائها، كما أن هذه الصفة الجديدة توسع الاحتكاك بين الساعة وجلد الإنسان ما يمكن حساسات الصحة من العمل بشكل أفضل ويؤدي إلى نتائج أكثر مصداقية بالمقارنة مع ساعة "غالاكسي 4" مع المحافظة على نفس الحجم والوزن.

تحميل التطبيقات على ساعة غالاكسي 5

تأتي ساعة "غالاكسي 5" مجهزة بشكل مسبق بمساعد "جوجل"، وبالرغم من إشعارها الغريب "للانتظار لمدة 15 دقيقة" قبل تحميل التحديثات المطلوبة فإن ذلك يبقى أفضل من الاضطرار للعمل مع (Bixby) لفترة طويلة من الزمن.

يمكنك تنزيل كل تطبيقاتك المفضلة من (Google Play Store) خلال رمشة عين كما يمكنك الاشتراك بـ(Samsung Pay) لمحفظة "جوجل" وذلك على فرض أنك لا تمانع استخدام رمز قفل (PIN) لفتح ساعتك الذكية.

بالإضافة إلى ذلك فبإمكانك استبدال (Bixby و Samsung Pay) بتطبيقات "جوجل". إنه من المريح حقا معرفة أن بإمكانك الوصول إلى متجر جوجل والتطبيقات المفضلة لديك بالرغم من اقتناء ساعة ذكية من سامسونغ.

تصميم ساعة غالاكسي 5

من الصعب في الحقيقة تحديد رؤيا "سامسونغ" في ساعتها الذكية الجديدة وفي إصدارها السابق عن مشاهدة الأحزمة التي تم تجهيز ساعة "غالاكسي 4 وغالاكسي 5" بها. حاول بعض المستخدمين ارتداء هذه الساعة الذكية باستخدام أحزمة السليكون المجهزة بها ولم يعجبوا بملمسها أو بمدى الفراغ بين الساعة والمعصم. ومع ذلك لا يمكن اعتبار الأحزمة مشكلة حقيقية لأن كلا الإصدارين من ساعات سامسونغ الذكية مجهز بأحزمة الساعة الذكية المعدة للفك السريع بعرض 20 مم.

بطارية ساعة غالاكسي 5

شحن سريع لبطارية ساعة غالاكسي 5

للأسف لا ترقى بطارية ساعة "غالاكسي 5" إلى مزاعم شركة سامسونغ التي سبقت إطلاق الساعة في الأسواق. ومع ذلك هناك إيجابية ليس من العدل تجاهلها في هذا الإصدار من ساعات "سامسونغ".

الكثير من الساعات الذكية تشحن أبطأ من السلحفاة أي أنك تخلع ساعتك الذكية وتصلها الشاحن وتدخل لتستحم أو لتحضر الغداء وتعود بعد حين لتجد أن نسبة الشحن قد ارتفعت فقط 2% وهو أمر محبط للغاية. إلا أن هذه ليست الحال مع ساعة "غالاكسي 5" حيث أن شركة "سامسونغ" تمكنت أخيرا من إدخال الشحن السريع على تقنياتها التي يمكن ارتداؤها.

على سبيل المثال إليكم جدولا يبين تقدم شحن البطارية خلال أوقات مسجلة:

الوقت مؤشر الشحن 11 صباحا 15% مع "يرجى وصل الساعة بالشاحن" 11:17 صباحا 50% مع "50 دقيقة لامتلاء البطارية" 11:28 صباحا 68% مع "40 دقيقة لامتلاء البطارية" 12:07 ظهرا 100%

بكلمات أخرى ارتفع شحن البطارية من 15% إلى 100% خلال أقل من ساعة من الزمن، وقد تكون هذه هي الخاصية الأبرز من حيث تحديثات هذا الإصدار من ساعات "سامسونغ" الذكية.

حياة بطارية ساعة غالاكسي 5

بالرغم من خاصية الشحن السريع لبطارية ساعة "غالاكسي 5" وبالرغم من الضجة الإعلامية التي أحدثتها شركة "سامسونغ" قبل إطلاق الساعة في الأسواق ومزاعمها أن بطارية الساعة يمكن أن تصمد لمدة 50 ساعة قبل أن تفرغ تفاجأ المستخدمون بالتجربة العملية لحياة البطارية.

بالطبع لمستخدمي ساعة "غالاكسي 4" وساعة "آبل" من سلسلة 7، كانت أخبار حياة بطارية الساعة الجديدة مفرحة جدا، إلا أن بطارية ساعة "غالاكسي 5" لا تصمد أكثر من 24 ساعة بأفضل الأحوال ويفيد بعض المستخدمون أن البطارية في الحقيقة نفذت أثناء نومهم خلال الليل. يعود ذلك إلى توقع المستخدمين أن 15% من حياة البطارية ستصمد حتى الصباح حتى مع خاصية مراقبة النوم، إلا أنهم استيقظوا ليجدوا الساعة مطفأة.

تبرز عدم كفاءة البطارية بشكل خاص عند تشغيل الواجهة أو الشاشة بشكل دائم أو عند تفعيل مساعد "جوجل". في الحقيقة يفيد بعض المستخدمين أن تفعيل هاتين الخاصيتين كان كفيلا بإفراغ البطارية خلال أقل من 24 ساعة. قد يكون من الممكن الوصول إلى 50 ساعة عمل بدون الاضطرار إلى شحن البطارية إذا لم يقم المستخدم بتفعيل أي خواص دائمة واستخدام الساعة فقط لمعرفة الوقت إلا أن ذلك يعني قدرة المستخدم على شراء ساعة عادية بعقارب بدلا عنها.

تطبيقات غالاكسي 5 الصحية

إن حساس قياس درجة الحرارة وهو أحد أهم الخواص الجديدة المرتقبة في ساعاة "غالاكسي 5" غير متاح للاستخدام بعد ومن المتوقع أن يصبح متاحا في تحديث مستقبلي لنظام الساعة في المستقبل القريب.

يقدم تطبيق (Samsung Health) برنامجا خاصا للنوم لكي يتمكن المستخدم من الحصول على وقت أفضل من النوم وذلك بعد ارتداء الساعة لمدة 7 أيام متواصلة أي أنه لا يمكن تفعيله مباشرة بعد يوم واحد من الاستخدام.

قد يكون الجانب السلبي لخواص ساعة "غالاكسي" الصحية الكثيرة والتي تحدثت عنها شركة "سامسونغ" بإسهاب وإعجاب قبل إطلاق الساعة هو أنك في الحقيقة بحاجة لامتلاك هاتف ذكي من "سامسونغ" لتتمكن من الاستفادة من هذه المزايا لأقصى حد. بالطبع يمكن الالتفاف حول هذه العقبة ولكن الأمر يحتاج إلى بعض الخبرة التقنية التي ليس من الضروري أن تتوفر لدى جميع المستخدمين.