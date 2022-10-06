الحل الجذري لإعلانات أندرويد المزعجة

نعيش اليوم في زمن تملأه الإعلانات وتحيط بنا وتحاصرنا، وحتى في أجهزتنا الخلوية هناك أنواع متعددة من الإعلانات المنبثقة والفلاش وغير ذلك. قد تكون مشغولا في البحث عن مصطلح علمي ما على المتصفح أو تلعب لعبتك المفضلة عندما يستولي أحد الإعلانات غير المرغوب بها على شاشتك.

بالإضافة إلى تجربة الاستخدام السيئة الناتجة عن الإعلانات فإنها قد تسبب تحميلا بطيئا للصفحات واستهلاك حزمة بيانات الإنترنت وبطارية الهاتف أيضا. إن الطريقة المثلى للتخلص من الإعلانات على هاتفك الأندرويد هي تحميل تطبيق يختص بحجب الإعلانات. ولكن يجب الإنتباه إلى أن بعض التطبيقات بحاجة إلى روت لجهاز الهاتف قبل تحميلها.

تطبيقات حجب الإعلانات مع روت

Lucky Patcher

لا يتوفر تطبيق (Lucky Patcher) على متجر "جوجل" ولذلك ستضطر للدخول لموقع الشركة الرسمي وتحميل الـ(APK) الخاص به. يمكنك عرض التطبيقات المحملة على هاتفك الذكي واختيار التطبيق الذي ترغب بحجب إعلاناته وسيتم إيقاف الإعلانات منه بهذه البساطة.

يعتبر تطبيق (Lucky Patcher) سهل الاستخدام للغاية فكل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات لإتمام عملية إيقاف الإعلانات. بعد اتباع الخطوات المدرجة لك في التطبيق يمكنك فتح التطبيقات التي قمت بإيقاف الإعلانات فيها والتأكد من خلوها من أي نوع من الإعلانات المزعجة.

AdAway App

يمكن لتطبيق (AdAway App) أن يحجب الإعلانات عالميا عبر تعديل المضيف في هاتفك الخلوي أو اللوح الرقمي. يمكن لهذا التطبيق حجب الإعلانات عن كل المتصفحات والتطبيقات والألعاب والمواقع وأي شيء آخر على هاتفك الخليوي الذكي. إذا اخترت استخدام (AdAway App) فليس هناك حاجة لتشغيل خاصية حجب الإعلانات إلا مرة واحدة لأنه ليس من الضروري أن يكون التطبيق قيد التشغيل لكي يتمكن من حجب الإعلانات.

بما أن تطبيق (AdAway App) غير متوفر في متجر "جوجل" فلا بد من تحميله من مصدر آخر أو متجر طرف ثالث ولذلك سيضطر المستخدم لتحميل تطبيق المتجر الجديد في البداية (F-Droid). وبعد التحميل يمكن البحث عن (AdAway App) وتحميله وتشغيل التطبيق وحجب الإعلانات المزعجة.

تطبيق (AdAway App) بحاجة إلى تصريحات روت ثم يتم اختيار "تحميل الملفات وتطبيق حجب الإعلانات" أو زر (Download files and apply ad blocking) وانتظر حتى يكمل (AdAway App) تعديل ملف المضيفين بهدف حجب الإعلانات. بمجرد أن ينتهي هاتفك الذكي أو لوحك الرقمي من هذه العملية يمكنك إعادة إقلاعه ستتوقف إعلانات التطبيقات عن الظهور في كل تطبيقات الهاتف.

تطبيقات حجب الإعلانات على الهاتف بدون روت

Adblock Plus

لا يمكن تحميل تطبيق (Adblock Plus) من متجر تطبيقات "جوجل" فقد تمت إزالته منه بعد أن كان موجودا فيه. ولذلك يتوجب على المستخدم تحميل (APK) التطبيق من موقع الشركة الأساسي حيث يمكنك أيضاً إيجاد التعليمات الخاصة باستخدام التطبيق على جهازك. وعندها ستجد أن (Adblock Plus) هو واحد من أفضل التطبيقات وأكثرها مصداقية لحجب التطبيقات.

إن تحميل تطبيق لحجب الإعلانات ليس أمرا معقدا بطبيعة الحال ولكن هذا التطبيق بالذات ينطوي على صفة يجب تذكرها وهي أن التطبيق بحاجة لأن يكون قيد التشغيل لحجب التطبيقات بالفعل، فإذا قمت بإغلاق التطبيق سيتوقف عن حجب الإعلانات.

يتمكن معظم الناس من حجب الإعلانات على هواتفهم الذكية بدون روت بلا أي مشاكل وهي في الحقيقة عملية سهلة وبسيطة أيضا.

Adblock Plus Add-on

هناك (Add-on) ملحق يمكن تحميله لحجب الإعلانات عن متصفح فايرفوكس على أجهزة أندرويد. يمكنك تحميل هذا الملحق من متصفح فايرفوكس وتفعيلها وإعادة تشغيل تطبيق فايرفوكس وستتمكن من حجب الإعلانات على متصفح "فايرفوكس" عند استخدام التطبيق. أي أن التطبيق بإمكانه حجب الإعلانات عند تصفح الإنترنت باستخدام متصفح "فايرفوكس".

إذا أردت حجب الإعلانات على تطبيقات أو ألعاب أخرى أو إذا استخدمت متصفحا آخر فقد لا تكون هذه الطريقة هي الحل الأمثل لك. في الحقيقة في هذه الحالة فننصحك باتباع الطريقة السابقة (Adblock Plus). إن الفرق الأهم بين الطريقتين يكمن بأن (Adblock Plus Add-on) لا يحتاج لأن يعمل طوال الوقت لكي يكون فعالا، كما يمكنك نسيان أمر الإعلانات بشكل نهائي عند استخدام متصفح "فايرفوكس" وقد تكون هذه الطريقة هي الأسهل والأبسط بدون منافس لحجب الإعلانات.

TrustGo Ad Detector

تعمل الكثير من التطبيقات على جمع بياناتك ومعلوماتك الشخصية أثناء استخدامها، ولكن إذا استخدمت (TrustGo Ad Detector) لمسح وحماية جهازك من خروقات الخصوصية المحتملة وتسريبات المعلومات السرية التي يمكن أن تطرأ بسبب ظهور الإعلانات على جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد ستحل هذه المشكلة.

إن (TrustGo Ad Detector) ليس مجرد تطبيق لحجب الإعلانات المزعجة بل يمكنه أيضا الحفاظ على معلوماتك الشخصية آمنة. وذلك عبر عرض التطبيقات التي يمكن أن تسرب معلوماتك الشخصية وعندها يمكنك تقرير إذا ما كنت تريد إزالة التطبيقات التي تعمل على جمع معلوماتك الشخصية أم لا.

AppBrain Ad Detector

يعمل تطبيق (AppBrain Ad Detector) على المساعدة في تحرير هاتفك الذكي من المخاوف التي تحيط بامتلاك أجهزة الهاتف الذكي ومن الإعلانات التي قد تزعج المستخدم مرارا وتكرارا أثناء استخدام الهاتف في الحياة اليومية أو تصفح الإنترنت، ويمكنك التوجه إلى متجر "جوجل - Google Play Store" للحصول عليه.

يقوم هذا التطبيق بتقفي الإزعاجات التي يمكن أن تظهر على جهازك الخلوي مثل الإعلانات المنبثقة وإلإشعارات (Push Notifications) والرسائل البريدية المزعجة على الشاشة الرئيسية والتطبيقات التي تخرق الخصوصية ومعلوماتك الشخصية التي قد لا تود مشاركتها مثل موقعك وجهات الاتصال والرسائل والحسابات المفعلة على الهاتف.

بمقدور تطبيق (AppBrain Ad Detector) أن يساعدك على معرفة التطبيقات التي لديها أذونات الدخول إلى حساباتك ورسائلك ما قد يشكل خرقا صريحا لخصوصيتك كما يساعدك على إزالة التطبيقات والبرمجيات التي تعمل على إيصال الإعلانات الموجهة إليك والتي تعمل على تجميع معلوماتك الشخصية المتنوعة أيضا.

يعتبر هذا التطبيق فعالا وعمليا وهو قادر على تقفي أكثر من 70 نوع وخاصية من التطبيقات للتأكد من أن جهازك آمن طالما تبقي على طور التشغيل له (live detection mode on) فبمجرد إطفائه سيتوقف التطبيق عن مسح التطبيقات الجديدة على جهازك.