"تيسلا" تستدعي 300 ألف سيارة في أميركا بسبب خلل تقني

شرعت شركة "تيسلا" في استدعاء أكثر من 300 ألف سيارة في الولايات المتحدة لأن خللا تقنيا قد يتسبب في انطفاء المصابيح الخلفية بشكل متقطع، ما يزيد من خطر حدوث تصادم.

وقالت "تيسلا" في وثائق نشرتها، السبت، الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إن الخلل قد يؤثر على أحد المصابيح الخلفية أو كليهما في بعض المركبات من طرازي "3" و"واي".

وأضافت الشركة أن مصابيح الفرامل والمصابيح الاحتياطية ومصابيح إشارة الانعطاف لا تتأثر بالمشكلة التقنية.

وأوضحت أنها تصدر تحديثا للبرامج عبر الإنترنت من شأنه حل المشكلة.

ويغطي الاستدعاء سيارات طراز "3" الرياضية المتعددة الاستخدام من إنتاج الفترة 2020 - 2023 وطراز "3" سيدان موديل 2023. ويصل عدد السيارات المحتملة التي من المقرر استدعاؤها إلى 321628.

وأصبحت "تسلا" على علم بالمشكلة الشهر الماضي بعد تلقي شكاوى بشكل أساسي من عملاء خارج الولايات المتحدة، أفادت بأن المصابيح الخلفية للسيارات لم تكن مضاءة.

وأكملت الشركة التحقيق في المشكلة في وقت سابق من الشهر الجاري.