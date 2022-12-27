ماسك: نحو 100 محطة للاتصال عبر الإنترنت تعمل حاليا في إيران

عرب ٤٨/ أ ف ب

تعمل نحو 100 محطة استقبال أرضية لخدمة الإنترنت المؤمنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية حاليا في إيران، وفق ما أعلن، أمس الإثنين، رئيس شركة "سبايس إكس"، إيلون ماسك.

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وكان الملياردير وعد في أيلول/سبتمبر بإتاحة الإنترنت عبر شبكته للأقمار الاصطناعية في إيران حيث تفرض السلطات قيودا متزايدة على الوصول إلى الإنترنت.

وفي تغريدة على "تويتر" كتب ماسك، الإثنين "نقترب من 100 محطة ستارلينك نشطة في إيران".

ولدى ستارلينك حاليا أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها.

وللتمكّن من الاتّصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزّع كلّ منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".

وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وانقطاع خدمة الإنترنت عن أراضٍ في مناطق أوكرانية كثيرة بسبب القصف، أرسلت "سبايس إكس" إلى أوكرانيا عشرات آلاف محطّات الاستقبال الأرضية ممّا أتاح للأوكرانيين الاستمرار في الحصول على خدمة الإنترنت.

وفي أوكرانيا حاليا حوالي 25 ألف محطة استقبال أرضية في جميع أنحاء البلاد.

وأتت تغريدة ماسك، المالك الجديد لتويتر، ردّا على مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي مستخدم قال إنّه التُقط في "شوارع إيران" حيث توجد الآن "حرية أكبر للنساء في اختيار ما إذا كنّ يرد تغطية شعرهنّ أم لا".

وتشهد إيران منذ 16 أيلول/ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

وأكّدت السلطات مقتل أكثر من 200 شخص بينهم عشرات من عناصر من قوات الأمن.

كما تمّ توقيف الآلاف على هامش الاحتجاجات التي تخلّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات واعتبر مسؤولون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب".

من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 450 من المحتجّين على أيدي قوات الأمن.