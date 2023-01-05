كل ما تحتاج لمعرفته عن تطبيق Fitness Plus من "آبل"

يعتبر تطبيق اللياقة البدنية من "آبل" واحدا من أكثر تطبيقات اللياقة البدنية شهرة ونجاحا. ولذلك قمنا بتجربة التطبيق لكي نتمكن من إخباركم إذا ما كان (Fitness Plus) يستحق التجربة وما هي مزاياه وسلبياته التي يجب وضعها بعين الاعتبار قبل الاشتراك به.

لماذا أصبحت تطبيقات اللياقة البدنية رائجة؟

بالرغم من أن تطبيقات اللياقة البدنية موجودة منذ سنوات طويلة، وقد يعود أصلها إلى فيديوهات التدريبات المنزلية التي كانت تعمل على أجهزة الفيديو التي يتم وصلها بالتلفاز، فربما كانت ذروة استخدام ورواج هذه التطبيقات في فترة الحجر الصحي التي جرى فرضها إثر انتشار فيروس كورونا خلال عامي 2020 و 2021.

ووجد الملايين من عشاق ممارسة الرياضة، والأشخاص الذين يتوجب عليهم ممارسة الرياضة بسبب حالات مرضية أو صحية أنفسهم عالقين في المنازل وخصوصا أن النوادي الرياضية جرى تصنيفها كواحدة من الأماكن التي قد تنشر العدوى بشكل واسع آنذاك.

وانتهزت شركة "آبل" حاجة المستخدمين لتطبيق رياضي يقودهم فعليا ويرشدهم إلى أساليب التمرين في المنزل وأصدرت تطبيق (Fitness Plus) الذي يتيح فترة اشتراك تجريبية مجانية للمستخدمين قبل الاضطرار لدفع اشتراك لقاء استخدام التطبيق.

تكمن أهمية التطبيق مع عدم توفر الأدوات والأجهزة المطلوبة التقليدية في المنازل كما أن الكثيرين خلال هذه الفترة حاولوا أن يقللوا مصاريفهم بسبب سوء الحالة الاقتصادية وتدني المدخول.

على مستخدمي ساعات آبل Apple Watch تجربة Fitness Plus

مما لا شك فيه أن أي شخص يملك ساعة "آبل" عليه أن يجرب الفترة التجريبية المجانية لتطبيق (Fitness Plus). وجرى تصميم هذه الخدمة خصيصا لمستخدمي "آبل واتش" وهي تتضمن تعقبا لحركة الساعة على شاشتها لمتابعة استهلاك الحريرات وذلك لتشجيع المستخدم ومراقبة تمارينه وتقدمه.

يمكنك استخدام التطبيق والساعة في المنزل أو في النادي الرياضي، كما أن الاقتراحات الذكية تقدم لك توصيات بناء على نشاطك و تمارينك السابقة.

إذا كنت تمتلك ساعة "آبل" وأفراد أسرتك الآخرين لا يمتلكون واحدة منها، فبإمكانهم استخدام التطبيق أيضا ولكن لن يكون بمقدورهم تقفي حركتهم وتقدمهم في (Fitness Plus) أو دخول التمارين بشكل منفرد وهو ما يعتبر أمرا محبطا للبعض والسلبية الأكبر في هذه الخدمة التي تعتمد على الدفع للاشتراك بها.

في المقابل، قد يكون مبرر شركة "آبل" في عدم السماح للمشتركين الآخرين باستخدام كل مزايا التطبيق هو تشجيعهم على شراء ساعات "آبل". مع ذلك فإن هذه الأجهزة باهظة الثمن وهناك الكثيرون ممن لا يقدرون على شرائها ما يتركهم غير قادرين على عيش تجربة تطبيق (Fitness Plus) وهو ليس تسويقا ذكيا من قبل شركة "آبل" بأي حال من الأحوال.

قيمة الاشتراك بتطبيق Fitness Plus

إن قيمة الاشتراك في تطبيق (Fitness Plus) بحد ذاتها غير باهظة وهو أمر جيد جدا. إذ تبلغ قيمة الاشتراك الشهري في تطبيق (Fitness Plus) 9.99 دولارا في الشهر أو 79.99 دولار أميركي في السنة ما يعتبر سعرا مقبولا جدا من قبل العديد من المستخدمين.

بالرغم مما سبق، فإن المستخدمين الذين يعرفون كيف يتدربون من تلقاء أنفسهم دون مساعدة التطبيق أو الذين لا يرغبون بإنفاق هذا المبلغ من المرجح أن يلغوا الاشتراك بالتطبيق بعد الفترة التجريبية المجانية.

صفات تطبيق Fitness Plus الأساسية

Fitness Plus تطبيق ممتع وسهل الاستخدام

يمكنك استخدام تطبيق (Fitness Plus) الذي صمم ليكون سهلا وممتعا على شاشات تلفاز "آبل" وعلى جهازك الآيفون أو على جهازك اللوحي من "آبل" طالما كانت هذه الأجهزة تحمل أحدث إصدارات نظام (iOS) وتحديثاته.

وقد جرى تحديث التطبيق ليتمكن المستخدمون الذين يملكون أي شاشة تستخدم (AirPlay 2). يعني ذلك بالطبع أن المستخدمين الذين يملكون شاشات التلفاز الذكية المصنعة من قبل شركات غير "آبل" سيتمكنون من استخدامها أثناء التمرين عوضا عن الاضطرار لاستخدام شاشة الهاتف (iPhone) لرؤية ومتابعة التمارين لكن المشكلة الأساسية في هذا التحديث هي عدم القدرة على متابعة الأرقام والإحصاءات التي يحققها الشخص على هذه الشاشات.

التحكم السهل بتطبيق Fitness Plus

عند فتح التطبيق يشاهد المستخدمون التمارين المقترحة ويمكنهم التجول بين فئات التمارين ومعرفة التمارين الرياضية الموجهة المتاحة. ويمكنك الدخول إلى المجموعة الموجهة إلى المبتدئين دون الحاجة لإجراء أي بحث.

ومع ذلك أبدى بعض المشتركين استياءهم من سوء أداء الفلتر الخاص بالبحث وعدم تقديمه لنتائج بالمستوى المطلوب.

مدربو Fitness Plus من أفضل المدربين الرياضيين

تسعى "آبل" إلى تقديم نفسها للمستخدمين بأفضل صورة، ما دفعها لاستخدام مدربين رياضيين أكفاء يعرفون كيف يوجهون المستخدمين المبتدئين ويقودون المستخدمين المتقدمين بشكل آمن ومتدرج.

إيجابيات تطبيق Fitness Plus

فترة تجريبية مجانية لمدة شهر أو ثلاثة أشهر.

مجموعة ضخمة ومتنوعة من أنواع التمارين مثل تمارين القوة والتمارين القلبية واليوغا وغيرها الكثير.

جرى تصميم التطبيق ليكون بسيطا وسهل الاستخدام ليتمكن كل المستخدمين من الاستمتاع به حتى المبتدئين.

تقترح واجهة تطبيق (Fitness Plus) العديد من خيارات اللياقة.

يمكنك إضافة تمارين إلى تطبيق (Fitness Plus) إلى تمارينك الخاصة للعودة إليها لاحقا.

إن التمارين الموجودة في التطبيق ممتعة وسهلة التطبيق ومعظمها يتوافق مع مستوى اللياقة الخاص بالمستخدم.

إن المدربين في (Fitness Plus) خبراء في هذا المجال وقد جرى اختيارهم بناءً على شخصياتهم التي تشد المستخدم.

يتم إظهار نتائج مراقبة التمارين على واجهة التطبيق خلال التمرين بحد ذاته كما يتم حفظ هذه البيانات عند الانتهاء منه.

حتى لو لم تكن تمتلك آلة مشي منزلية أو دراجة ثابتة فهناك الكثير من التمارين القلبية التي يمكنك الاختيار منها.

سلبيات تطبيق Fitness Plus