دليلك الشامل عن أفضل تطبيقات حماية هواتف الأندرويد

يعد هذا التطبيق أيضا من أحد أقوى برامج الحماية لنظام الأندرويد وأفضلها، حيث تم تطويره من قبل شركة (Norton) العالمية التي تختص بتطوير برامج الأمان والحماية. يعمل هذا التطبيق على حماية هاتفك من كافة أنواع الفيروسات حتى تلك الأنواع الخطيرة مثل

في الوقت الراهن أصبح استخدام تطبيقات حماية الأجهزة المحمولة من الفيروسات ضروريا جدا، وخصوصا بعد الانتشار الكبير للبرامج الضارة والفيروسات المتخصصة التي تخترق الأجهزة. ومن أجل حماية الأجهزة من الاختراق أو التجسس، يجب تحميل برامج الحماية لفحص التطبيقات والملفات الموجودة على الجهاز أو الجديدة التي يتم تحميلها، وفي حال تمّ اكتشاف تهديد من فيروس معين فإن هذه البرامج تقوم بمنعه من الانتشار في الجهاز أو إزالته نهائيا.

ومن أفضل برامج وتطبيقات الحماية من الفيروسات التي تهدد أجهزة الأندرويد ما يلي:

تطبيق Kaspersky Antivirus

لا يعتبر هذا التطبيق من أشهر برامج مكافحة الفيروسات فحسب، ولكنه أيضا يعتبر من أقواها وأكثرها فعالية في كشف الفيروسات وإزالتها من الهاتف تماما، ويعود ذلك إلى وجود قاعدة ضخمة من البيانات والمعلومات في هذا البرنامج والتي تحتوي على بصمات وآثار خاصة للفيروسات، وبالتالي يساعد هذا البرنامج على اكتشاف ملايين الأنواع من الفيروسات بسرعة، كما أنه يحتوي على تقنيات حديثة من الذكاء الاصطناعي التي تساعده على أن يتعرف على أي فيروس جديد.

ويعد نظام أندرويد أكثر الأنظمة شهرةً في عالم الهواتف الذكية، لذلك نلاحظ وجود الملايين من العمليات التي تُوَجه لاختراق الأجهزة التي تعمل به، ولكن عند تحميل برنامج Kaspersky على الجهاز ستتم حمايته، لأنه يفحص التطبيقات والملفات التي توجد على الهاتف، وكذلك جميع التطبيقات أو الملفات التي يتم تنزيلها في وقت لاحق، وعندما يكتشف ملفا ضارا في الجهاز يقوم البرنامج بعزله فورا لكي لا تتأثر الملفات الأخرى به.

ما هي ميزات برنامج Kaspersky Antivirus؟

الفحص في الخلفية، أي يتم حماية الجهاز طوال الوقت.

يتميز بمكافحة مختلف الفيروسات بمعدل عال.

يحمي الهاتف عند الاتصال بالإنترنت، حيث يحجب المواقع الضارة والخبيثة.

يحتوي على ميزات إضافية مثل قفل التطبيقات وحماية الجهاز من السرقة وخدمة VPN.

تطبيق Avira Security Antivirus

بالرغم من وجود العديد من أنواع برامج الحماية من الفيروسات لنظام الأندرويد، لكن برنامج (Avira) يعتبر من أفضل وأهم هذه البرامج، كما أنه يعد من أول برامج الحماية التي شغلت الأسواق أيضا، حيث صُمم في البداية لحماية أجهزة الكمبيوتر ثم تم تصميم نسخ منه لنظام الأندرويد أيضا وأصبح بالإمكان تحميله مجانا من متجر Play.

يمكنك من خلال هذا البرنامج حماية البيانات والملفات الخاصة بك من الاختراق، كما أنه يحمي جهازك من الإصابة بالفيروسات عند اتصاله بالإنترنت أو في حال تمّ تنزيل ملفات جديدة على الهاتف.

ما هي ميزات برنامج Avira؟

يعد من أقوى برامج حماية الهاتف وأكثرها فعالية ضد جميع أنواع الفيروسات الخطيرة.

يعمل على حظر التطبيقات أو روابط الإنترنت التي يمكنها أن تقوم باختراق بيانات وخصوصية جهازك.

يحتوي على ميزات إضافية مثل خدمة VPN وحماية خصوصية الجهاز والكاميرا عند الاتصال بالإنترنت وقفل التطبيقات وتسريع أداء الهاتف.

يحتوي على أكثر من 10 ملايين عملية تحميل في متجر Play بتقييم 4.6 نجمة.

تطبيق Norton 360

يعد هذا التطبيق أيضا من أحد أقوى برامج الحماية لنظام الأندرويد وأفضلها، حيث تم تطويره من قبل شركة (Norton) العالمية التي تختص بتطوير برامج الأمان والحماية. يعمل هذا التطبيق على حماية هاتفك من كافة أنواع الفيروسات حتى تلك الأنواع الخطيرة مثل فيروسات الفدية، كما يقوم بحماية الهاتف من التجسس والاختراق وحماية البيانات الموجودة عليه أثناء الاتصال بشبكات الـWiFi أو أثناء تصفح الإنترنت عبر متصفح الأندرويد وبالتالي فإنه يقدم الحماية الشاملة لهاتفك.

ما هي ميزات تطبيق Norton 360؟

يتضمن تقنية فحص كافة التطبيقات لاكتشاف الفيروسات والبرمجيات الضارة.

يقوم بإعطاء تنبيه في حال تم الاتصال بشبكات الـWiFi غير الآمنة.

يقدم الحماية الكاملة للهاتف، حيث يفحص البرامج والتطبيقات قبل تثبيتها على الهاتف.

يمكن للبرنامج اكتشاف روابط الإنترنت الضارة والخبيثة ويقوم بإعطاء تحذير منها لحماية الهاتف.

تطبيق AVG AntiVirus Free

عند الحديث عن أفضل برامج حماية الأجهزة من الفيروسات يجب أن نذكر برنامج (AVG AntiVirus)، حيث يعد هذا البرنامج من أفضل برامج الحماية وأكثرها فعالية لحماية الهاتف من الفيروسات الخبيثة، كما أنه يعتبر من أقدم برامج الحماية.

يحتوي البرنامج على قاعدة بيانات ضخمة تستطيع التعرف على كافة أنواع الفيروسات، وبفضل هذه الميزات استطاع هذا البرنامج أن يحصد أكثر من 100 مليون عملية تحميل في متجر Play بتقييم 4.8 ويعتبر ذلك رقما قياسيا لم يصل له أي برنامج آخر.

ما هي ميزات برنامج AVG AntiVirus؟

يحمي الهاتف من السرقة ، أي في حال ضياعه يمكن استرجاعه.

يحتوي على مخزن لحماية الصور ومقاطع الفيديو وعلى شبكة VPN.

يعمل على تنظيف الملفات غير المرغوب فيها لتحسين أداء الهاتف.

يساعد المستخدم على إخلاء المساحة على هاتفه من خلال إزالة الملفات غير الضرورية.

يقوم بتحذير المستخدم في حال كانت لديه كلمات مرور ضعيفة أو مسربة.

تطبيق Avast Antivirus

يعتبر هذا البرنامج من أشهر تطبيقات الحماية من الفيروسات الضارة، حيث كان البرنامج متوفرا لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة منذ عدة سنوات، وأصبح في ما بعد متوفر لهواتف الأندرويد أيضاً.

يعد (Avast Antivirus) برنامج حماية شامل لأنه يستطيع حماية الصور والبيانات الخاصة والهامة ومعلومات الاتصال، كما يتميز بميزة الفحص في الخلفية للتعرف على الفيروسات الضارة والروابط الخبيثة وحماية الملفات والتطبيقات الأخرى من الإصابة بها، أي يوفر نسبة أمان عالية للهاتف.

ومن أهم ميزات هذا البرنامج بأنه لا يؤثر بشكل سلبي على أداء الهاتف، كما أنه يحتوي على وسائل لحماية الهاتف أثناء الاتصال بالإنترنت، حيث يقوم بفحص مواقع الإنترنت وفي حال كانت مصابة بالفيروسات يقوم بالتحذير منها.

ما هي ميزات برنامج Avast؟