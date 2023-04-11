تقنية تعمل على قراءة خط اليد في الوصفات الطبية

أكد مطورو التقنية الجديدة أنها تعمل على جعل التقارير والوصفات الطبية المكتوبة بخط يد الأطباء بشكل رقمي، مع تحذير الصيادلة والأطباء على عدم إعطاء الأدوية مباشرة وفق معطيات الميزة بل يجب معاينة

إن الكثير من الناس يتعرضون لحالات تتطلب منهم الذهاب لزيارة طبيب، وينصح الأطباء في معظم الحالات بأخذ أدوية معينة بعد تشخيص المرض، حيث يكتب الطبيب وصفة طبية تتضمن أسماء أدوية تفيد في علاج الحالة التي يعاني منها المريض بكميات محددة وخلال فترة زمنية مناسبة لعمر المريض وحالته الصحية ومتطلبات العلاج.

ثم يمكن أخذ أو صرف هذه الوصفة الطبية من الصيدلية أو مخزن أدوية محلي، ولكن أغلبية تلك الوصفات تكون مكتوبة بخط يد الدكتور الذي يكتبها بسرعة مما يجعلها غير واضحة أو مقروءة من قبل الصيدلاني أو حتى المريض وذويه.

لهذا السبب قامت شركة "جوجل" بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء أداة تسمح بقراءة خط يد الأطباء في الوصفات الطبية، وفي هذا المقال نسلط الضوء على هذه الخطوة الجديدة بعالم التكنولوجيا الحديثة.

أداة تعمل على قراءة خط يد الأطباء من قبل جوجل

أعلنت الشركة العالمية "جوجل" عن تكنولوجيا جديدة هدفها حل مشاكل خط الطبيب على الوصفات الطبية، وذلك عبر مؤتمر الشركة السنوي الذي تم عقده في الهند بعنوان "جوجل لأجل الهند" (Google for India) وهذه التقنية الجديدة تم تصميمها بالتعاون مع صيادلة لإيجاد طريقة ترجمة لفهم خط الأطباء.

صعوبة قراءة خط الأطباء

في المؤتمر سابق الذكر أشارت شركة "جوجل" إلى أن خبراء الشركة طوروا التقنية الجديدة لتساهم في فك رموز الوصفات الطبية التي تمت كتابتها بخط يد الطبيب، وهي غالبا تكون غير مفهومة أو مقروءة أيضا، مما يسهل على الصيدلي فهم محتويات هذه الوصفات، كما يسهّل على الناس العاديين معرفة فحواها.

في الغالب يعترف الأطباء ولو بشكل غير رسمي بأنهم أصحاب الخط الأسوأ بالعالم، وبشكل خاص عند كتابة الوصفات الطبية للمرضى المراجعين.

كيف تعمل تقنية قراءة خط الأطباء الجديدة؟

أشارت شركة "جوجل" إلى أن ميزتها الجديدة ستشارك تقنية (Google Lens) الموجودة في أجهزة المحمول الذكية حيث يتمكن المستخدم من أخذ صورة للوصفة الطبية أو من خلال معاينة صورة للوصفة الموجودة بمخزن الصور في هاتفه الذكي، وبعد ذلك تظهر أسماء الأدوية المذكورة في التقرير الطبي أو الوصفة غير المقروءة بشكل واضح.

هل يمكن الاعتماد بشكل كلي على تقنية قراءة خط الأطباء؟

أصدرت الشركة بيانا تقول فيه إن ميزتها الجديدة هي تقنية مساعدة تعمل على رقمنة الملفات والمستندات الطبية المكتوبة باليد، عبر زيادة عدد الأفراد الموجودين بالحلقة كالصيادلة ولكن لن يتم الاعتماد فقط على المخرجات التي تؤمنها هذه التقنية لاتخاذ أي قرار.

وأكد مطورو التقنية الجديدة أنها تعمل على جعل التقارير والوصفات الطبية المكتوبة بخط يد الأطباء بشكل رقمي، مع تحذير الصيادلة والأطباء على عدم إعطاء الأدوية مباشرة وفق معطيات الميزة بل يجب معاينة الوصفات والمرضى بدقة.

أين تعمل تقنية قراءة خط الأطباء؟

أعلنت شركة "جوجل" في حدثها السنوي بالهند أنها تعمل على تطوير نموذج موحد واحد يهدف لتغطية أكثر من مئة لغة إقليمية هندية للنصوص والكلام مما يزيد عدد المستخدمين في أسواق جنوب آسيا، حيث استطاعت التقنية أن تتعامل مع الكثير من اللغات الموجودة بالهند وفي المستقبل ستنتشر على مستوى عدد كبير من لغات العالم.

ويجب الوضع بعين الاعتبار أن أي خطأ بقراءة الوصفات الطبية من خلال الصيادلة تسبب خطرا كبيرا يهدد حياة المرضى، ولم تحدد شركة "جوجل" تاريخا محددا لإطلاق الميزة الجديدة لفك رموز ونصوص خط الأطباء في الوصفات الطبية فهي لا زالت في مرحلة التجربة.

وصفات طبية من خلال الخدمات الصحية عن بعد

تساعد العيادة الإلكترونية كثيرا على تحسين موضوع الوصفة الطبية، حيث أن تطور التكنولوجيا الحديثة في مجال القطاع الصحي أعطى الدقة والسرعة والسهولة للأطباء والصيادلة والمرضى أيضا. وتم إنشاء عيادات إلكترونية (E_Clinics) في الفترة الأخيرة والتي يتم من خلالها كتابة وصفات طبية إلكترونية (Electronic Prescription) عن بعد.

ويمكن تعريف الوصفات الإلكترونية بأنها وصفات طبية يجهزها الأطباء إلكترونيا بحيث يتم إرسال تلك الوصفات إلى صيدليات معنية أو إلى المرضى ليتم صرف الدواء من خلالهم، وعادة يتم كتابة تلك الوصفات من خلال الخدمات الصحية عن بعد عبر جهاز حاسوب بدلا من كتابتها بخط اليد، وهذا الأمر يجعلها واضحة أكثر وسهلة القراءة.

ميزات وفوائد الوصفات الطبية الإلكترونية عن بعد

للوصفات الطبية الإلكترونية الكثير من الميزات التي تجعلها أفضل من غيرها المكتوبة بخط يد الأطباء، وأهم تلك الميزات:

حفظ مراجع للوصفات الطبية (أرشيف)

إن كتابة الوصفات الطبية بشكل إلكتروني تسمح للطبيب بحفظ نسخة مرجعية لتلك الوصفات حيث يمكنه العودة إليها وقت الحاجة لمراجعة حالة مريض وأدويته التي تم وصفها سابقا بأي وقت.

تسهيل عملية كتابة وصفة إعادة التعبئة

تسهل الوصفة الطبية الإلكترونية على الطبيب كتابة وصفة إعادة التعبئة (Refill prescription) خصوصا للمرضى بالأمراض المزمنة أو غيرها، حيث يتمكن الطبيب من معاينة الأدوية الموصوفة سابقا وجرعاتها وأوقاتها بالتفصيل، ليقوم بإعادة وصف الأدوية نفسها أو تغييرها.

إرسال الوصفة الطبية للصيدلية مباشرةً

يساعد النظام الإلكتروني الخاص بكتابة وصفات طبية عن بعد بشكل واضح ومنظم على إرسال الوصفة بشكل مباشر إلى الصيدلي الموجود في الصيدلية، وهذا الأمر يعتبر هاما ولا سيما للأدوية الممنوع صرفها إلا باستخدام وصفة طبية مختومة وموقعة من الطبيب.

إدخال الوصفات الطبية في سجل المرضى

يمكن من خلال هذا النظام الإلكتروني حفظ سجل للمرضى في العيادات الإلكترونية مما يسهل الحصول على بيانات كل مريض من تلك السجلات، ويمكن أيضا حفظ الوصفات الطبية الخاصة بالمريض في تلك السجلات للاطلاع على أدويته بأي وقت.

تسهيل كتابة الدواء من قبل الأطباء

تعتبر كتابة الوصفات الإلكترونية أمرا سهلا جدا، بالمقارنة مع كتابتها بخط اليد لأن كتابة اسم الدواء وجرعته إلكترونيا يجعله واضحا ومقروءً بالنسبة للطبيب أو الصيدلاني أو المريض على حد سواء.

التخفيف من الأخطاء المرتكبة في الوصفات الطبية

إن الوصفات الطبية الإلكترونية تساعد كثيرا على تفادي أخطاء الوصفات الطبية، كونها تجعل الوصفة واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التدقيق.