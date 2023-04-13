كل ما تحتاج لمعرفته عن سماعات "دايسون" بتقنية تنقية الهواء

يرى بعض المستخدمين أن "دايسون" قد تجاوزت حدود المعقول مع هذه السماعة وأنها تجاوزت مرحلة الاختراع العملي وبدأت في مرحلة الاختراع لأجل الاختراع فقط. ولكن في الحقيقة يجب أن نفتح أذهاننا على المدى

خلفت أزمة كورونا التي حاصرت العالم لأكثر من سنتين ابتكارات غريبة الشكل والوظائف ومفاهيم لم تكن تخطر على بال أحد في الماضي. وإحدى هذه الابتكارات هي سماعة أذنين مجهزة بتقنية لتنقية الهواء ذات شكل وتصميم غريبين.

تذكرنا سماعات "دايسون" الجديدة والتي يطلق عليها اسم (Dyson Zone) بقناع (Bane) الشخصية الشريرة في أفلام باتمان، إلا أنه في الحقيقة يمزج السماعات العملية مع ما يشبه اللثام الذي يغطي النصف الأسفل من الفم. تقدم هذه السماعات تنقية الهواء بشكل آني أثناء حركة الشخص مما يقصي الضوضاء الخارجية في نفس الوقت.

آراء المستخدمين عن سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

نقدّم لكم في هذه المقالة مراجعة أحد المستخدمين لسماعات "دايسون" الجديدة بتقنية تنقية الهواء.

التوفر وسهولة الحصول على سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

تم طرح سماعات "دايسون" في عام 2022 ووصلت إلى الأسواق البريطانية على سبيل المثال في خريف نفس العام وتابعت انتشارها في أسواق الدول الأوروبية والآسيوية، إلا أن الشركة لم تضع جدولا أو مواعيدا محددة مسبقة لطرح السماعات في الأسواق العالمية.

مظهر سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

لا يمكن نكران الصدمة الأولية التي يصاب بها الشخص عند رؤية سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone). وهذا الأمر مبرر لأن هذه السماعات لها مظهر غير معتاد في الحقيقة. كما ذكرنا سابقا، تبدو السماعات للوهلة الأولى أشبه بقناع الشرير باين في فيلم باتمان. وعند التمعن بالجزء الأمامي من السماعات المخصص لتنقية الهواء الذي يقوم الشخص بتنفسه يبدو من المنطقي أن يكون شكل الفلتر مشابها للثمام نظرا لوظيفته في التنقية التي لا بد أن ترتبط بالفم والأنف.

أما بالنسبة للجزء المخصص كسماعة، فيبدو عادي المظهر ومتينا ويتميز بألوان دايسون الخلابة مثل البنفسجي الصارخ وأغطية الأذن البارزة باللون الرمادي. إذن فالجزء ذو المنظر الغريب في السماعات الجديدة (Dyson Zone) يتعلق بالجزء الذي يختص بتنقية الهواء والذي يبعث على الحيرة بعض الشيء.

يرى بعض المستخدمين أن "دايسون" قد تجاوزت حدود المعقول مع هذه السماعة وأنها تجاوزت مرحلة الاختراع العملي وبدأت في مرحلة الاختراع لأجل الاختراع فقط. ولكن في الحقيقة يجب أن نفتح أذهاننا على المدى الواسع الذي تفتحه هذه السماعات التي تخدم وظيفتين مختلفتين في آن معا.

تصميم سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

ملاءمة السماعة واللثام للوجه

يمكن فك اللثام في سماعة "دايسون" وتركيبه، إذ أنه يلتصق بالسماعة من جهة أغطية الأذنين بواسطة مغانط قوية، ومع أن اللثام هذا يغطي الفم والأنف إلا أنه لا يلتصق بالجلد.

يمكن تجربة السماعات بشكل منفصل وقد لاحظ المستخدمون أن السماعات سهلة التعديل من حيث الوضعية على الرأس وهي مريحة على الأذنين وخصوصا أن وسادات الأذن مصنوعة من قماش السويد وليس الجلد الذي يلتصق بالجلد وقد يسبب التعرق والانزعاج.

بمجرد تقريب لثام السماعة من مكانه الصحيح يلتصق بها ويأخذ مكانه الصحيح ويمكن التحكم بتدفق الهواء عبره إما عبر لوحة التحكم على أغطية الأذن أو عبر التطبيق الذي يمكن تحميله على الهاتف الذكي، علما أن هناك 3 سرعات لتدفق الهواء بالإضافة إلى الوضع التلقائي الذي يتعدل بدون تدخل المستخدم.

خيارات استخدام السماعة واللثام

بالإضافة إلى ذلك هناك 3 أوضاع لكتم الضوضاء الخارجية هي العزل والمحادثة والوضع الشفاف. وفي حال خوض محادثة حية مع أحد ما، يمكن للمستخدم خفض اللثام قليلا مما يوقف تشغيل الموسيقى مؤقتا وبمجرد إعادتها إلى وضعها الأساسي تعاود السماعة تشغيل الموسيقى ويعاود اللثام تنقية الهواء.

تجدر الإشارة إلى أن سماعات "دايسون" الجديدة (Dyson Zone) يمكن استخدامها لوحدها دون فلتر الهواء أو كليهما معا، كما يمكن استخدام غطاء الوجه الملحق للحصول على قناع وجه كامل مغلق.

بطارية سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

يعتمد الوقت الذي تحتاجه بطارية السماعة لتفرغ بعد أن تكون ممتلئة تماما على الخيارات التي تعتمدها في تشغيل السماعة. ولكن من المفترض أن (Dyson Zone) يمكنها العمل لأكثر من أربعين ساعة في وضع الأوديو وأكثر من 4.5 ساعات مع وضع تدفق الهواء المنخفض، وساعة ونصف على الأقل أثناء التشغيل بوضع تدفق الهواء المتوسط/ العالي وتشغيل الموسيقى بنفس الوقت علما أن هذه الأرقام ليست رسمية أو صادرة عن شركة "دايسون".

تنقية الهواء بواسطة سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

تعمل سماعات "دايسون" على تنقية الهواء عبر شفطه من خلال أغطية الأذنين ثم تمريره في فلتر يتألف من طبقتين واحدة منهما كربونية ثم ضخه بالقرب من الأنف والفم عبر اللثام. يمكن تغيير فلاتر تنقية الهواء التي تعتبر صغيرة الحجم بالمقارنة مع الفلاتر العادية وهي موجودة في أغطية الأذنين ولكن لا يمكن غسلها وإعادة استخدامها علما أن تطبيق السماعات على الهاتف الذكي سينبؤك بالوقت الذي يحين فيه استبدال الفلاتر.

هناك بعض المخاوف حول جفاف الهواء الصادر عن فلاتر السماعة والموجه بشكل مباشر إلى الأنف والفم مما قد يسبب جفاف الحلق خصوصا أن أجهزة تنقية الهواء الاعتيادية تطلق الهواء المنقى في الجو فيمتزج بالمحيط قبل تنفسه.

الصوت في سماعات دايسون الجديدة (Dyson Zone)

بالنسبة لأداء السماعات الصوتي، تقدم "دايسون" ثلاث أوضاع (ANC) لملاءمة الظروف المحيطة المتنوعة.

وضع عزل الصوت في (Dyson Zone)

يلغي هذا الوضع الضوضاء تماما ويعزل أي ضجة محيطة بقدر المستطاع. ويشهد المستخدمون أن هذا الوضع فعال جدا في إخفاء الضجيج الخارجي المحيط أثناء استخدام السماعة بما في ذلك صوت الهواء المتدفق من اللثام في وضع التدفق القوي.

وضع المحادثة في (Dyson Zone)

يتم تفعيل وضع المحادثة تلقائيا في سماعات "دايسون" بمجرد خفض اللثام عن الفم والأنف فتتوقف الموسيقى وتسمح السماعات للمستخدم أن يسمع الحوار أو الحديث بشكل واضح وسهل.

وضع الشفافية في (Dyson Zone)

يعمل وضع الشفافية على إبراز الأصوات المحيطة عند الحاجة فيقوم على سبيل المثال بالسماح للمستخدم بسماع الصفارات وأبواق السيارات بوضوح أثناء المشي في الشارع واستخدام السماعة.