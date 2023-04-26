حمى سباق الذكاء الاصطناعي تستعر بين "جوجل" و"مايكروسوفت"

ينبغي على "جوجل" التي استغنت عن نحو 12 الف موظف في كانون الثاني/يناير (6% من قوتها العاملة)، وقلصت مشاريعها العقارية، أن تسعى في الوقت نفسه إلى الدفاع عن مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

بعد سنوات من هيمنة "جوجل" في مجال التكنولوجيا المعلوماتية الطليعية، نجحت منافستها "مايكروسوفت" التي تتقدم عليها أصلا في التقنية السحابية، في أن تطغى عليها من خلال ترسيخ نفسها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وأعلن مجموعتا التكنولوجيا الأميركيتان العملاقتان الثلاثاء حصيلة إيراداتهما وأرباحهما التي فاقت المتوقع في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

فحجم مبيعات مجموعة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل" في الربع الأول من السنة الجارية بلغ نحو 70 مليار دولار، من بينها 15 مليار ربحا صافيا.

لكنّ المحلل في "إنسايدر إنتليجنس"، ماكس ويلينز، لاحظ أن "ما مِن أسباب كافية تدعو المستثمرين إلى التفاؤل" رغم تجاوز هاتين النتيجتين توقعات السوق، مذكّرا بأن النشاط الإعلاني للشركة "معرّض للخطر".

وأوضح أن "انخفاض إيرادات ’يوتيوب’ مجددا، وعدم نمو عائدات محرّك البحث والقطاعات الأخرى إلا بنسبة 2%، يبيّن أن جوهر عمل ’جوجل’ يواجه صعوبات لم يشهدها منذ مدة طويلة".

وتواجه الشركة التي تستقطب الحكم الأكبر من الإعلانات الرقمية عالميا واقع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة مما يدفع المعلنين إلى نفقاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد منصة "يوتيوب" التابعة لـ"جوجل" منافسة شرسة من "تيك توك" الواسعة الشعبية.

وسعت "يوتيوب"، على غرار "إنستغرام" (التابعة لـ"ميتا") و"سنابتشات"، إلى استنساخ خدمة مقاطع الفيديو القصيرة التي صنعت شعبية "تيك توك"، فأطلقت "شورتس".

وقالت إيفلين ميتشل من "إنسايدر إنتليجنس" إن "البيانات الأولية في شأن البدلات المالية (...) لمصممي مقاطع الفيديو ’شورتس’ مخيّبة".

وينبغي على "جوجل" التي استغنت عن نحو 12 الف موظف في كانون الثاني/يناير (6% من قوتها العاملة)، وقلصت مشاريعها العقارية، أن تسعى في الوقت نفسه إلى الدفاع عن مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحققت "مايكروسوفت" تفوقا واضحا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي (القادر على إنشاء محتوى حسب الطلب بلغة الحياة اليومية) منذ إطلاق شركة "أوبن ايه آي" الأميركية الناشئة برنامج "تشات جي بي تي" في تشرين الثاني/نوفمبر، إذ استثمرت المجموعة بكثافة في هذا المجال.

ودمجت "مايكروسوفت" برنامج "جي بي تي" في محركها للبحث "بينغ" مما أنعشه وأتاح له استقطاب عدد متزايد من المستخدمين بفضل الذكاء الاصطناعي، بعدما كان عاجزا عن منافسة "جوجل".

وباتت الشركتان تنافسان على الإعلان عن إضافة وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى برامجهما، من معالج النصوص "وورد" إلى صندوق "جي مايل" البريدي.

وقال سوندار بيتشاي في حوار هاتفي مع المحللين عبر الهاتف الثلاثاء إن "معظم المؤسسات تفكر في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في عملية تحولها".

وجمعت "الفابت" الأسبوع الفائت فرق "برين" و"ديب مايند" لتسريع البحث في مجال الذكاء الاصطناعي.

ونشر رئيس وحدة "جوجل ديب مايند" الجديدة ديميس هاسابيس تغريدة كتب فيها ""لدينا بالتالي فرصة لبناء الذكاء الاصطناعي، وعلى المدى الطويل الذكاء الاصطناعي العام في خدمة الإنسانية".

وكان يشير بذلك إلى فكرة عممتها شركة "أوبن إيه آي" وتتمثل في إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي تتفوق في أدائها على البشر في مهام إدراكية كثيرة.

وفي هذا التنافس على التكنولوجيا الأكثر تطورا، تتمتع "مايكروسوفت" بالتفوق أيضا في مجال الحوسبة السحابية، وهو قطاع تحتل فيه المرتبة الثانية في العالم بعد "أمازون".

وأعلنت "جوجل كلاود" المختصة في هذا المجال عن أرباح تشغيلية قدرها 191 مليون دولار في الربع الأول، وهي المرة الأولى تحقق فيها الشركة ربحا.

ولاحظ ماكس ويلينز أن هذه الأرقام "تُظهر أن الإدارة تعمل حقا على تعزيز ربحية هذا النشاط. لكنّ ’جوجل كلاود’ لا تزال عمليا متخلفة كثيرا عن منافسيها الرئيسيين، ويتباطأ نموها".

أما إيرادات "مايكروسوفت" من الحوسبة السحابية التي تعتمد على خوادم خارجية ولكن أيضا بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، فارتفعت بنسبة 22% على أساس سنوي، ووصلت إلى 28,5 مليار دولار. وباتت هذه الإيرادات تمثل أكثر من نصف حجم مبيعات الشركة.

وفي المجمل، بلغت مبيعات الشركة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 52,8 مليار دولار (أي بزيادة 7% خلال عام واحد)، ووصل صافي الربح إلى 18,3 مليار دولار (بزيادة 9,4%).

وارتفعت قيمة سهمها بنحو 9% في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التداولات.

أما قيمة سهم "ألفابت" فارتفعت بنسبة 1%، بعدما كانت زادت أكثر قليلا تبعا للإعلان عن خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 70 مليار دولار.

ويبدو أن الربع الحالي لن يكون أفضل حالا للشركة العملاقة.

ويعتزم المصرف المركزي الأميركي مواصلة رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، على الرغم من مخاطر الركود التي قد يتسبب بها هذا الإجراء.

وتتوجه السلطات الأميركية والأوروبية أكثر فأكثر إلى تنظيم منصات الإنترنت الرئيسية من خلال خطوات عدة، بدءا من قانون المنافسة وصولا إلى تجاوزات الشبكات الاجتماعية.