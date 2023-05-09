أهم 10 نصائح لالتقاط صور رائعة بهاتفك الذكي

يجد البعض صعوبة في اختيار وضعية مناسبة للتصوير مما قد يجعل الصورة غير واضحة أو قليلة الدقة نتيجة لاهتزاز الكاميرا أو التشويش، لذلك يجب اختيار وضعية مناسبة أو استخدام حامل ثلاثي لتثبيت الهاتف

تُمثل الصور أهم وأفضل الوسائل التي تساعدنا على توثيق لحظات لا تُنسى وأوقات مميزة في حياتنا، فيمكن من خلالها توثيق كافة المراحل العمرية المختلفة لنا وللأهل والأصدقاء لنرى هذه الذكريات في ما بعد، لذلك ظهرت الكثير من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد على التقاط الصور بأدق وأوضح التفاصيل والألوان، ولكن يبقى استخدام الهاتف الذكي هو أكثر الطرق التقليدية المفضلة للكثير، وقد ساعد التطور التكنولوجي الضخم على أن يصبح الهاتف الذكي وسيلة لالتقاط صور مذهلة بجودة مثالية.

دليلك الشامل لأهم 10 نصائح تساعدك على التقاط صور مميزة بهاتفك الذكي

فكرة الحصول على صور رائعة بجودة عالية لا تتطلب امتلاك كاميرا مخصصة لذلك أو اقتناء أحدث الوسائل التكنولوجية التي تعمل على تنقية الصورة ورفع جودتها، ولكن كل ما تحتاج إليه هو امتلاك هاتف ذكي وأن تكون على دراية ببعض النصائح التي تساعدك على التقاط أفضل الصور لتبقى ذكرى مميزة في جميع اللحظات والمناسبات، لذلك، إليك عدد من هذه النصائح العبقرية.

تغيير أوضاع التصوير وفقًا لكل موقف

يغفل الكثير منا أثناء التصوير عن تغيير أوضاع التصوير على الهاتف الذكي، الأمر الذي يؤثر على الكثير من الأركان المهمة في الصورة مثل الجودة والإضاءة والألوان وغيرها، حيث يوجد عدد من الأوضاع المختلفة على الكاميرا الخاصة بالهاتف مثل:

تفعيل وضع التصوير الليلي الذي يُتيح إمكانية التصوير ليلًا بصورة عالية الدقة وبرؤية واضحة من خلال رفع الإضاءة تلقائيًا في كاميرا الهاتف.

يوجد عدد من الهواتف الذكية التي تدعم التصوير المخصص للكثير من الأشياء مثل وضع التصوير للحيوانات الأليفة والطعام وغيرها.

حاول اختيار وضعية مناسبة للتصوير قدر الإمكان

يجد البعض صعوبة في اختيار وضعية مناسبة للتصوير مما قد يجعل الصورة غير واضحة أو قليلة الدقة نتيجة لاهتزاز الكاميرا أو التشويش، لذلك يجب اختيار وضعية مناسبة أو استخدام حامل ثلاثي لتثبيت الهاتف، ولكن هناك البعض الذين لا يحبذون فكرة التنقل بحامل ثلاثي من مكان إلى آخر، لذلك يمكن التخلي عن استخدامه والاعتماد على التصوير بدونه من خلال بعض الإرشادات مثل:

حاول تثبيت الهاتف على جدار ثابت أو سور لضمان التقاط الصورة دون اهتزاز.

حاول مسك الهاتف بكلتا اليدين مع ضم الكوعين إلى الداخل لمزيد من الثبات.

أبق ذراعيك قريبين من بعضهما البعض وحاول عدم تحريك الهاتف لأن هذا يؤثر سلبًا على حدة الصورة وجودتها.

حاول استغلال العناصر المحيطة في البيئة

تمنحك العناصر الموجودة في البيئة المحيطة فرصة رائعة لالتقاط أفضل الصور بمجهود بسيط، فحتى إن كنت شخصًا محترفًا في التصوير أو غير ذلك فيمكنك استغلال البيئة المحيطة من خلال بعض الحركات البسيطة مثل:

اللجوء إلى إبراز الشيء أو الشخص الذي تقوم بتصويره من خلال إكسابه لون مختلف عن اللون السائد في البيئة المحيطة، على سبيل المثال إذا كنت تلتقط بعض الصور في الحديقة فبالطبع سيكون اللون السائد هو اللون الأخضر يمكنك عندها تمييز ما تصوره بلون مميز يخطف العين مثل الأصفر أو الأزرق أو الأحمر.

تحديد مصدر الضوء المحيط لتوظيفه بشكل جيد والحد من الضوء الزائد الذي يجعل الصور أكثر ضبابية وغير واضحة.

التركيز على العناصر الجمالية الموجودة من حولك، فمثلًا إذا كنت موجودًا في مكان تاريخي يجب التركيز على العناصر المختلفة الموجودة في المكان وإبراز جمالها في الصورة وهكذا.

التركيز على عامل الإضاءة في الصور

تُعد الإضاءة الجيدة هي عامل النجاح الأول والأهم في الصورة؛ لذلك يجب التأكد من حصول الصورة على القدر الكافي من الإضاءة لتظهر بشكل واضح ودقيق، لذلك إليكم عددًا من الإرشادات فيما يخص الإضاءة في الصور:

اختيار موضع التصوير المناسب والذي يوجد به إضاءة مناسبة لالتقاط الصور بجودة عالية.

اجعل مصدر الضور خلف عدسات كاميرا الهاتف الذكي حتي يسقط الضوء على الجسم المراد تصويره.

يُعد اختيار الإضاءة الإضافية الموجودة في كاميرا الهاتف (الفلاش) خيارا آخر لزيادة الإضاءة عند التقاط الصور ولكنه ليس الخيار الأفضل.

تجنب الخلفيات المضيئة بشكل قوي لأنها تؤثر على جودة الصورة وتعمل بشكل تلقائي على إخفاء ملامح وحدود الصورة.

يمكن اللجوء إلى حيلة شهيرة لعكس الضوء على الهدف المراد تصويره من خلال استخدام ورقة بيضاء.

اقترب وابتعد عن هدف التصوير ولا تلجأ إلى استخدام التقريب الرقمي

يلجأ البعض أثناء التقاط الصور إلى استخدام التقريب الرقمي في الكاميرا والذي يعمل على تقريب الصورة أو إبعادها بالقدر الذي يرغب به المُصوّر، ولكن هذه التقنية تؤدي إلى الحصول على صور ضبابية وغير واضحة، بالإضافة إلى أن التقريب الرقمي في كثير من الأحيان يعمل على إخفاء الكثير من العناصر الجمالية الموجودة في البيئة المحيطة، لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على صور واضحة ومميزة تجنب فكرة استخدام التقريب الرقمي والجأ إلى استخدام قدميك في الاقتراب من هدف التصوير أو الابتعاد عنه.

ادرس إعدادات الكاميرا الموجودة في هاتفك الذكي

إذا كنت تستخدم الهاتف لأول مرة في التصوير فعليك معرفة كافة الإعدادات والخاصيات المميزة الموجودة في هاتفك، فمثلًا إذا كنت ترغب في الحصول على صور عالية الدقة تأكد من استخدامك لوضعية عالية الدقة وتأكد من مستوى الإضاءة المحيطة في الصورة، لا تبدأ في التقاط الصور فور تشغيل الكاميرا بل اترك الكاميرا بضع ثواني لتقوم بقراءة المشهد وضبط الإعدادات المناسبة للصورة تلقائيًا.

احرص على تطوير حسك الفني في التقاط الصور

الاطلاع على الصور المختلفة في المسابقات العالمية والمجلات وصفحات الإنترنت تساعدك على تطوير حسك الفني في التقاط الصور، بالإضافة إلى أنها تجعلك تكتسب مهارات جديدة في التصوير من خلال تفتيح عقلك على وضعيات جديدة للتصوير واستخدام العناصر الموجودة في البيئة المحيطة لابتكار صور مميزة.

الاعتماد على ميزة الخطوط الشبكية في كاميرا الهاتف

الخطوط الشبكية أو كما يُطلق عليها البعض في عالم التصوير "قاعدة التثليث في التصوير" عبارة عن تقسيم الصورة إلى خطوط أفقية ورأسية على شكل مربعات ليكن الشكل النهائي عبارة عن 9 مربعات،

هذا الشكل سيساعدك على وضع الهدف المراد تصويره في مركز الصورة أو في إحدى الزوايا ولكن بشكل مناسب دون ميل، ومن الجدير ذكره أن هذه الخاصية موجودة في جميع الهواتف سواء الأندرويد أو الآيفون ويمكن تفعيلها من خلال الدخول إلى إعدادت الكاميرا على الهاتف الذكي وتفعيل خاصية الخطوط الشبكية.

الاهتمام بتنظيف عدسات كاميرا الهاتف

يُعتبر الهاتف الذكي أكثر الأجهزة التكنولوجية المصاحبة لنا على مدار اليوم، لذلك من الطبيعي أن تتعرض عدسات كاميرته إلى الغبار وبصمات الأيدي وغيرها من الأشياء التي قد تؤدي إلى عدم وضوح الصور عند التقاطها، لذلك يجب العناية بنظافة عدسات الكاميرا قبل التصوير من خلال مسحها بقطعة قماش قطنية لإزالة أي أوساخ أو بصمات للحصول على صور جيدة.

اللجوء إلى برامج معالجة الصور

وفرت الكثير من البرامج والتطبيقات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر وكذلك الهواتف الذكية إمكانية معالجة الصور بشكل احترافي للوصول إلى صور مميزة خالية من العيوب، لذلك حاول تنزيل إحدى برامج معالجة الصور على هاتفك الذكي وتعلّم كيفية التعامل معها خطوة بخطوة.

فكرة التقاط الصور في أي وقت وأي مكان لتوثيق اللحظات السعيدة لا تحتاج إلى أن تكون مصورًا محترفًا أو حاصلًا على دورات تدريبية معينة، ولكن كل ما تحتاج إليه هو أن تتبع هذه النصائح السابق ذكرها وبالتأكيد ستحصل على صور رائعة بدرجة عالية من الدقة والوضوح.