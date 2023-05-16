مطوّر "تشات جي بي تي" أمام مجلس الشيوخ: تنظيم الذكاء الاصطناعيّ ضرورة

أكّد الرئيس التنفيذيّ لشركة "أوبن إيه آي" المطوّرة لبرنامج "تشات جي بي تي" سام ألتمان لمجلس الشيوخ الأميركيّ الثلاثاء بأنّ تنظيم الذكاء الاصطناعيّ ضروريّ، بعدما شكّل برنامجه صدمة للعالم.

وقال ألتمان في جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ الأميركيّ عن تأثير الذكاء الاصطناعيّ "نعتقد أن التدخّل التنظيميّ من قبل الحكومات سيكون ضروريًّا للتخفيف من مخاطر النماذج الّتي تزداد قوّة".

أثارت برمجيّة "تشات جي بي تي" اهتمامًا واسعًا في العالم بالذكاء الاصطناعيّ التوليديّ بعد طرحها للاستخدام في نهاية العام الماضي، بفعل قدرتها على إنشاء نصوص متقنة مثل رسائل البريد الإلكترونيّ والمقالات والقصائد، أو برامج معلوماتيّة أو ترجمات، في ثوان فقط.

لكن نشر صور زائفة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، أكثر واقعيّة من الصور الحقيقيّة، والّتي تمّ إنشاؤها من تطبيقات مثل Midjourney، نبّهت إلى مخاطر التلاعب بالرأي العامّ.

كما طالبت شخصيّات علميّة بتعليق تطوير الأنظمة الأقوى، بانتظار صدور قانون لتنظيمها بشكل أفضل.