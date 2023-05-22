الإنترنت المظلم: الشبكة التي لا يستطيع أحد تفكيكها

يتمّ تسهيل شبكة الإنترنت المظلم بشكل أساسيّ من خلال شبكات مثل متصفّح "تور"، وتستخدم هذه الشبكات تقنيّات التشفير والتوجيه لإخفاء هويّات المستخدمين ومواقعهم، ممّا يسمح لهم بالوصول إلى الخدمات المخفيّة والمحتوى مجهول الهويّة.

أحدث ظهور الإنترنت ثورة في جوانب مختلفة من حياتنا، حيث وفّر وصولًا لا مثيل له إلى المعلومات والاتّصالات والفرص. ومع ذلك، إلى جانب الويب السطحيّ الّذي يعرفه معظم المستخدمين، يوجد عالم مخفيّ يعرف باسم الويب المظلم، ويمثّل الويب المظلم جزءًا من الإنترنت يتمّ إخفاؤه عن قصد، ممّا يتطلّب برامج وبروتوكولات محدّدة للوصول إليها، وفي حين أنّ الويب المظلم يوفّر درجة من عدم الخصوصية، فقد أصبح مرتبطًا أيضًا بالعديد من الأنشطة غير المشروعة والمخاوف الأمنيّة.

وأعلنت وكالة إنفاذ القانون الأوروبّيّة "يوروبول" مطلع أيّار/ مايو، عن عمليّة دوليّة أدّت إلى إغلاق موقع إلكترونيّ بارز على شبكة "الإنترنت المظلم" وتوقيف 288 مشتبهًا بهم ومصادرة أكثر من 50 مليون يورو نقدًا، وفي شكل عملات مشفّرة.

وقالت الوكالة في بيان إنّ العمليّة المشتركة الّتي أطلق عليها اسم "سبيكتور" وشاركت فيها سلطات إنفاذ القانون الأميركيّة والبريطانيّة والبرازيليّة والأوروبّيّة، أدّت إلى مصادرة نحو طنّ من المخدّرات و117 قطعة سلاح ناريّ.

وأضاف بيان الوكالة الّتي تتّخذ مقرًّا في لاهاي أنّه "في عمليّة نسّقتها يوروبول، وشاركت فيها تسع دول، ضبطت سلطات إنفاذ القانون موقع الإنترنت المظلم غير القانونيّ مونوبولي ماركت وأوقفت 288 مشتبهًا في تورّطهم في شراء أو بيع مخدّرات على الإنترنت المظلم". وأوضح البيان أنّه "تمّ اعتبار عدد من هؤلاء المشتبه بهم أهدافًا عالية القيمة".

ويتمّ تسهيل شبكة الإنترنت المظلم بشكل أساسيّ من خلال شبكات مثل متصفّح "تور"، وتستخدم هذه الشبكات تقنيّات التشفير والتوجيه لإخفاء هويّات المستخدمين ومواقعهم، ممّا يسمح لهم بالوصول إلى الخدمات المخفيّة والمحتوى مجهول الهويّة.

واكتسبت شبكة الإنترنت المظلم سمعة سيّئة لكونها ملاذًا للعديد من الأنشطة غير المشروعة، ومن أبرز القضايا المرتبطة بشبكة الإنترنت المظلم دورها في تسهيل بيع البضائع غير القانونيّة، بما في ذلك المخدّرات والأسلحة الناريّة والوثائق المزيّفة والبيانات المسروقة، حيث يقول باحثون أنّ الإنترنت المظلم كان مسؤولًا عن جزء كبير من تجارة المخدّرات العالميّة غير المشروعة، ممّا أتاح بيع وشراء الموادّ الخاضعة للرقابة.

ومصدر قلق كبير آخر يتعلّق بشبكة الإنترنت المظلم هو ارتباطها بالجرائم الإلكترونيّة والقرصنة، حيث توفّر المنتديات والأسواق السرّيّة المستضافة على الإنترنت المظلم منصّة للمتسلّلين ومجرمي الإنترنت لتبادل الأدوات والبيانات المسروقة وخدمات القرصنة، وأظهرت الدراسات أنّ الإنترنت المظلم يعمل كمحفّز للجرائم الإلكترونيّة، ممّا يتيح انتشار البرامج الضارّة وبرامج الفدية وغيرها من الأنشطة الضارّة، ويجعل إخفاء الهويّة الّذي توفّره شبكة الإنترنت المظلمة من الصعب على وكالات إنفاذ القانون تعقّب ومقاضاة مجرمي الإنترنت بشكل فعّال.

ومن أكثر القضايا المرتبطة بالشبكة المظلمة دورها في تسهيل استغلال الأطفال، حيث أصبحت شبكة الإنترنت المظلم مركزًا لتوزيع الموادّ الإباحيّة الّتي تتضمّن الأطفال، ممّا أدّى إلى زيادة المخاوف بشأن سلامة ورفاهية القاصرين.

وفي الوقت الذي ارتبطت الشبكة المظلمة بالأنشطة الإجراميّة، فقد لعبت أيضًا دورًا فعّالًا في تسهيل التواصل وتبادل المعلومات في الأنظمة القمعيّة، حيث غالبًا ما يعتمد المواطنون الّذين يعيشون في ظلّ الأنظمة الاستبداديّة على شبكة الإنترنت المظلمة لتجاوز الرقابة الّتي تفرضها الدولة والوصول إلى المعلومات غير الخاضعة للرقابة، ومع ذلك، فقد أثار هذا أيضًا مخاوف بشأن المراقبة والمراقبة الّتي ترعاها الدولة.

وتتطلّب معالجة القضايا المحيطة بالشبكة المظلمة نهجًا متعدّد الأوجه يتضمّن التطوّرات التكنولوجيّة والتدخّلات السياسيّة والتعاون الدوليّ، حيث تحتاج وكالات إنفاذ القانون إلى تطوير استراتيجيّات قويّة لمكافحة الجريمة السيبرانيّة، مع التركيز على جمع المعلومات الاستخباريّة، وبناء القدرات، والتعاون عبر الحدود.