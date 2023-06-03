الفرق بين Android وiOS: الميّزات والأداء وتجربة المستخدم

هل تساءلت يومًا عن الفرق بين نظامي التشغيل الأكثر شيوعا في العالم؟ هل ترغب في معرفة الميّزات والعيوب لكل نظام؟ إذن فأنت في المكان الصحيح!

الآن سنستكشف نظامي التشغيل الأكثر استخداما في العالم، نظام التشغيل الأندرويد ونظام التشغيل iOS، ونحن سنتحدّث عن الأجهزة التي تعمل على كل نظام، والميّزات والعيوب التي تأتي مع كل نظام.

هل يتمتع نظام الأندرويد بميّزات أفضل أم يفوقهُ نظام iOS في بعض الجوانب؟ ما هي العيوب التي يجب مراعاتها عندما يقرر المستخدم الانتقال من نظام إلى آخر؟ تابع القراءة لمعرفة الإجابة عن هذهِ الأسئلة والمزيد!

من هو مخترع نظام أندرويد Android

نظام Android تم تطويرهُ من قبل شركة Android Inc. التي أسسها أندي روبن Andy Rubin وزملاؤهُ في عام 2003. وكانت الشركة تعمل على تطوير نظام تشغيل للهواتف المحمولة يستند إلى نظام Linux.

في عام 2005، قامت شركة Google بشراء شركة Android Inc. واستحوذت على فريق التطوير والتكنولوجيا الخاص بها، ومن ثمّ قامت بتطوير نظام Android بمساعدة الفريق الأصلي من Android Inc.

لم يكن أندي روبن هو الشخص الوحيد الذي ساهم في تطوير نظام Android، ففي فريق Android Inc كان هناك آيسر كرنجيج Acer Crnčić وريتش مينر Richard Miner ونيك سيرسا Nick Sears وكريس وايت Chris White ودان موريلي Dan Morrill، وغيرهم من المطورين والمهندسين الذين عملوا على تطوير النظام.

من هو مخترع نظام IOS؟

نظام iOS تم تطويرهُ من قبل شركة Apple، ولم يكن هناك مخترع واحد وراء تطويرهُ. ومع ذلك، فإن ستيف جوبز Steve Jobs هو واحد من الشخصيات الرئيسة التي ساهمت في توجيه تطوير iOS وتحديد الرؤية العامة للنظام.

كما أن جوني آيف Jonny Ive كان يشغل منصب نائب الرئيس الأول للتصميم في Apple، وقد شارك في تصميم العديد من منتجات Apple الأيقونية بما في ذلك الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام iOS. وكان لهُ دور كبير في تصميم وتطوير شكل وواجهة المستخدم لنظام iOS.

بشكل عام، يمكن القول إن تطوير نظام iOS كان عملا جماعيا يضم مجموعة من المهندسين والمصممين والمطورين في Apple، الذين عملوا بجد واجتهاد لتطوير نظام يجمع بين الأداء العالي والتصميم الجذاب والتجربة المستخدم السلسة والمبتكرة.

ما هي عيوب نظام التشغيل أندرويد؟

على الرغم من أن نظام Android يعد واحدا من أنجح أنظمة التشغيل للهواتف المحمولة في العالم، إلا أنّهُ لا يخلو من بعض العيوب، ومن بين هذهِ العيوب:

التحديثات المتأخرة: يعتمد توفر التحديثات لنظام Android على الشركة المصنعة للجهاز ومزود الخدمة، ما يؤدي إلى تحديثات متأخّرة بالنسبة لبعض المستخدمين، وقد يتسبب ذلك في ظهور بعض الثغرات الأمنية وتعريض الأجهزة للخطر. التجزؤ في النظام: بسبب وجود العديد من المصنعين والطرز المختلفة لأجهزة Android، فإن النظام يتم تعديلهُ بشكل كبير من قبل الشركات المصنعة لتناسب أجهزتها، ما يؤدي إلى تجزؤ النظام وصعوبة توفير التحديثات والدعم لجميع الأجهزة. الإعلانات: قد تواجهُ المستخدمين بعض الإعلانات المزعجة والتي قد تؤثر على تجربة المستخدم في بعض الأحيان. مشاكل الأمان: يواجه نظام Android بعض المشاكل الأمنية بسبب وجود ملفات تثبيت التطبيقات APK التي يمكن تحميلها من مواقع غير رسمية، وهذا يعرض الأجهزة للخطر من بعض البرامج الضارة والفيروسات. مشاكل الأمان: قد تواجه بعض المستخدمين مشاكل في الأداء عند استخدام التطبيقات التي تتطلب موارد عالية.

يجب الإشارة إلى أنّ بعض هذهِ العيوب يتم التغلب عليه في الإصدارات الأحدث من نظام Android، ويمكن أن يتم تجنّب بعض العيوب بتحديث النظام وتثبيت التطبيقات من متاجر تطبيقات موثوقة.

ما هي عيوب نظام التشغيل IOS

نظام iOS من Apple يعد أحد الأنظمة الأكثر شيوعا واستخداما في العالم ويتميز بالكثير من المزايا والإيجابيات، ومن بين هذهِ العيوب التي يمكن ذكرها:

قيود النظام : يتميز iOS بالكثير من القيود على المستخدمين في ما يتعلق بتخصيص الجهاز وإجراء التعديلات، وهذا قد يكون مزعجا بالنسبة لبعض المستخدمين المتمرسين.

: يتميز iOS بالكثير من القيود على المستخدمين في ما يتعلق بتخصيص الجهاز وإجراء التعديلات، وهذا قد يكون مزعجا بالنسبة لبعض المستخدمين المتمرسين. التكلفة : يعد جهاز iPhone ونظام iOS أغلى من أجهزة Android المنافسة، وبالتالي يمكن أن يكون صعبا على بعض المستخدمين الحصول على الإصدارات الجديدة والأحدث.

: يعد جهاز iPhone ونظام iOS أغلى من أجهزة Android المنافسة، وبالتالي يمكن أن يكون صعبا على بعض المستخدمين الحصول على الإصدارات الجديدة والأحدث. الاعتماد على iTunes : يجب على مستخدمي iOS الاعتماد على برنامج iTunes لإدارة الملفات والبيانات على أجهزتهم. وهذا يمكن أن يكون مزعجا بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين.

: يجب على مستخدمي iOS الاعتماد على برنامج iTunes لإدارة الملفات والبيانات على أجهزتهم. وهذا يمكن أن يكون مزعجا بعض الشيء بالنسبة لبعض المستخدمين. الاعتماد على التطبيقات المعتمدة: يجب على المستخدمين الاعتماد على متجر التطبيقات الرسمي App Store لتنزيل التطبيقات، وهذا يعني أنّهُ لا يمكن تثبيت التطبيقات من مصادر أخرى وقد يكون ذلك قيدًا على بعض المستخدمين.

يجب الإشارة إلى أن بعض هذهِ العيوب يمكن تلافيها عن طريق تثبيت تحديثات النظام وتطبيق الإعدادات المناسبة، وقد تعتبر بعض هذهِ العيوب نوعًا من الاختيارات التصميمية والقرارات التي لا تناسب جميع المستخدمين.

الفرق بين Android وiOS: الميّزات والأداء وتجربة المستخدم

Android وiOS هما نظاما تشغيل مختلفين للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وكلاهما يتميز بميزات وأداء مختلفين وتجربة مستخدم متفاوتة.

الميّزات

بالنسبة للميزات، يمكن القول إن Android يتميز بتوافرهُ لعدد كبير من الخيارات والميزات المختلفة، إذ يمنح المستخدم حرية أكبر في تخصيص الجهاز وتعديلهُ وفقا لاحتياجاتهُ الشخصية، كما يتيح للمستخدم تحميل التطبيقات من مصادر خارجية عن متجر التطبيقات الرسمي.

ومن بين الميّزات الأخرى لـAndroid، توفرهُ لِخيارات متعددة إلى لوحة المفاتيح والتعامل مع الملفات، إضافة إلى دعمهُ لمجموعة واسعة من الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة.

في المقابل، يتميّز نظام iOS بتجربة المستخدم السهلة والمتجانسة، إذ يتمتع بواجهة مستخدم بسيطة وجذابة وتجربة مستخدم متسقة على مختلف الأجهزة. بالإضافة إلى أنهُ يوفر أداءً عاليا وتجربة استخدام سلسة وخالية من التعليقات والانقطاعات، كما يتميز iOS بأمانهُ العالي، حيث يحظر التطبيقات التي تحتوي على محتوى ضار أو خبيث.

الأداء

من ناحية الأداء، فإنّ نظام iOS يوفر أداءً أفضل بشكل عام، حيث يعمل بشكل سلس وسريع حتى على الأجهزة القديمة. بينما يختلف الأداء في نظام Android بشكل كبير حسب الموديل والشركة المصنّعة للجهاز.

تجربة المستخدم

تتميز تجربة المستخدم في نظام الأندرويد بالمرونة والتخصيص الواسع، حيث يتيح للمستخدمين تخصيص شاشة الهاتف والتطبيقات بشكل أكبر، كما يتميز بوجود خيارات أكثر للتحكم في الإعدادات والميّزات الأساسية.

إضافة إلى ذلك، يسمح نظام الأندرويد للمستخدمين بتحميل تطبيقات من متاجر تطبيقات أخرى غير متجر "جوجل بلاي"، وهذا يتيح لهم الوصول إلى تطبيقات وخدمات أكثر تنوعا ومرونة في الاختيار.

أما في ما يخص تجربة المستخدم في نظام iOS، يتميز بالسلاسة والسرعة والتصميم الأنيق والمنسجم، بالإضافة إلى توفير تجربة موحدة للمستخدمين، وهو يعني أن مستخدمي نظام iOS سوف يتعرفون بسهولة على واجهة الهاتف والتطبيقات وذلك بسبب تطبيق المبادئ التصميمية الثابتة والموحدة في كافة الأجهزة التي تعمل بنظام iOS.

بشكل عام، يمكن القول إنّ Android يوفر حرية ومرونة أكبر. في حين يوفر iOS تجربة مستخدم أفضل وأداء عالي للمستخدم.