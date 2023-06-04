أهم 10 مهارات تقنية يجب أن يتعلمها كل طالب

يتطلب تعلّم البرمجة القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم الذاتي، وهذهِ المهارات مفيدة في أي مجال تعمل به الطلاب في المستقبل. يتوفّر العديد من الموارد المجانية عبر الإنترنت لتعلّم البرمجة

في ظل التقدم التكنولوجي السريع الذي نعيشهُ، تتغير الاحتياجات الوظيفية وتتطلب المهارات التقنية الجديدة للحفاظ على تحديث المهارات والاستمرار في النمو المهني. ومن هذا المنطلق، فإنّ الموضوع هو تسليط الضوء على أهم 10 مهارات تقنية يجب على الطلاب تعلّمها لمواجهة المستقبل.

وهذهِ المهارات تشمل تطوير البرمجيات وتحليل البيانات وتصميم المواقع الإلكترونية والجرافيك وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة المشاريع التقنية والاتصالات وشبكات الحاسوب والتصميم ثلاثي الأبعاد. سنتعرّف على كل واحدة من هذهِ المهارات وكيفية تعلّمها وتطويرها لتصبح مهارات تقنية مهمّة وضرورية للطلاب في عصرنا الحالي والمستقبلي.

أهم 10 مهارات تقنية يجب أن يتعلّمها كل طالب

البرمجة

تعلم البرمجة هو مهارة تقنية أساسية يجب على الطلاب تعلمها للمستقبل. فالبرمجة تمكّن الأفراد من إنشاء تطبيقات الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية والألعاب الإلكترونية والبرامج الحاسوبية والعديد من الأدوات الأخرى التي يستخدمها الناس في حياتهم اليومية.

يتطلب تعلّم البرمجة القدرة على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعلم الذاتي، وهذهِ المهارات مفيدة في أي مجال تعمل به الطلاب في المستقبل. يتوفّر العديد من الموارد المجانية عبر الإنترنت لتعلّم البرمجة، كما يمكن للطلاب البدء بتعلم البرمجة في سنٍ مبكرة باستخدام الأدوات التعليمية المناسبة.

تحليل البيانات

تعلم تحليل البيانات هي مهارة تقنية حيوية يجب على الطلاب تعلمها من أجل المستقبل. تحليل البيانات يساعد الأفراد على فهم البيانات الكبيرة وتحليلها بطريقة فعّالة، ما يمكنهم من اتخاذ القرارات الأكثر صوابا وفعاليّة.

إضافة إلى ذلك، فإنّ معرفة كيفية تحليل البيانات واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال يمكن أن تساعد الطلاب على إيجاد فرص عمل جديدة ومثيرة. يتوفّر العديد من الدورات التدريبية والموارد التعليمية المجانية عبر الإنترنت لتعلّم تحليل البيانات، ويمكن للطلاب البدء في تعلم هذهِ المهارة منذ سن مبكرة باستخدام الأدوات المناسبة.

تصميم المواقع الإلكترونية

تعلّم تصميم المواقع الإلكترونية هو مهارة تقنية مهمّة يجب على الطلاب تعلمها في المستقبل. تصميم المواقع الإلكترونية يساعد الأفراد على إنشاء وتصميم صفحات الويب بطريقة جذّابة ومستخدمة بشكل فعّال، كما أن تصميم المواقع الإلكترونية يتطلب من الفرد القدرة على التفكير الإبداعي والتعامل مع الأدوات التقنية الحديثة.

إضافة إلى ذلك، فإنّ معرفة كيفية تصميم المواقع الإلكترونية يمكن أن يفتح أبوابا جديدة لفرص العمل في هذا المجال المتزايد الطلب، تتوفّر العديد من الموارد التعليمية المجانية عبر الإنترنت لتعلّم تصميم المواقع الإلكترونية، ويمكن للطلاب البدء في تعلم هذهِ المهارة منذ سن مبكرة باستخدام الأدوات التعليمية المناسبة.

تصميم الجرافيك

تعلّم تصميم الجرافيك هو مهارة تقنية أساسية يجب على الطلاب تعلّمها في المستقبل، حيث أصبحت الصور والرسومات والتصميمات جزءا مهما من الحياة اليومية والعملية التسويقية للشركات والمنظمات، ويمكن لتعلّم تصميم الجرافيك أن يساعد الطلاب على إنتاج تصاميم جذّابة ومثيرة للاهتمام ويمكن استخدامها في مختلف المجالات سواءً إن كانت التسويقية أو التعليمية أو الإعلامية.

وتتوفر العديد من الأدوات والبرامج المتخصصة لتصميم الجرافيك، مثل Adobe Photoshop و Illustrator وغيرها، ويمكن للطلاب البدء في تعلّم هذهِ المهارة من خلال الكورسات والموارد التعليمية المجانية المتاحة عبر الإنترنت.

تطوير تطبيقات الهواتف المحمولة

تعلّم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول هي مهارة تقنية حيوية في الوقت الحالي، إذ أنّ استخدام الهواتف المحمولة يزداد يوما بعد يوم وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. تعلّم تطوير تطبيقات الهاتف المحمول يتيح للطلاب إمكانية إنشاء تطبيقات مبتكرة وفعّالة للغاية يمكن استخدامها في العديد من المجالات مثل: التجارة الإلكترونية والصحة والتعليم والترفيه.

وتشمل مهارات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول تعلّم لغات البرمجة مثل Java وSwift وتعلّم كيفية استخدام الأدوات والمنّصات المتاحة مثل Android Studio وXcode. يمكن للطلاب البدء في تعلّم هذهِ المهارة من خلال الكورسات والموارد التعليمية المجانية المتاحة عبر الإنترنت.

الذكاء الاصطناعي

تعلّم الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة هي مهارات تقنية حيوية في عصرنا الحالي. إذ يتزايد الطلب على خبراء الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في العديد من المجالات مثل: الصناعة والطب والتجارة والتسويق.

تعلّم الذكاء الاصطناعي يمكِّن الطلاب من فهم كيفية برمجة الأجهزة والبرامج لتتعلم وتتكيف بشكل ذاتي، ومن تحليل البيانات الضخمة بطريقة فعّالة ومن توفير حلول مبتكرة للمشكلات.

وتشمل مهارات تعلّم الذكاء الاصطناعي تعلم لغات البرمجة مثل Python وR وتعلم أدوات وتقنيات التعلم الآلي مثل TensorFlow وKeras. يمكن للطلاب البدء في تعلم هذهِ المهارات من خلال الكورسات والموارد التعليمية المتاحة عبر الإنترنت.

الأمن السيبراني

تعتبر مهارات الأمن السيبراني أساسية للطلاب في عصر التكنولوجيا الحديثة، إذ يتعرّض الأفراد والشركات والمؤسسات للهجمات السيبرانية بشكل متزايد.

يجب على الطلاب تعلّم مفاهيم الأمن السيبراني وأساليب الحماية والوقاية من الهجمات السيبرانية، يشمل ذلك تعلّم كيفية تحليل الثغرات الأمنية وتحديد المخاطر وتوفير الحماية من الهجمات السيبرانية وتعلم استخدام أدوات وتقنيات الأمن السيبراني مثل: الجدران النارية والتشفير وأدوات الاختبار الأمني.

ويعتبر الأمن السيبراني مهمّة حيوية في العديد من المجالات مثل الصناعة والتجارة والحكومة والرعاية الصحية، وتزيد الحاجة إلى خبراء الأمن السيبراني بشكلٍ مستمر.

إدارة المشاريع التقنية

تعتبر إدارة المشاريع التقنية من المهارات الحيوية التي يجب على الطلاب تعلمها لمواجهة المستقبل، وتهدف هذهِ المهارة إلى تطوير قدرات الطلاب على تنظيم المهام وإدارة المشاريع التقنية من خلال التخطيط والتنظيم والمراقبة والتقييم.

يتضمّن تعلم إدارة المشاريع التقنية أساسيات إدارة المشاريع مثل إنشاء مخططات المشاريع وجداول الأعمال وميزانيات المشاريع وتعزيز مهارات التواصل والعمل الجماعي، إضافة إلى إدارة المخاطر وتحليل البيانات لتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.

تُعتبر إدارة المشاريع التقنية مهارة هامّة لأي مجال من مجالات التقنية سواءً كانت تطبيقات الويب أو الأجهزة الإلكترونية أو البرمجة أو غيرها.

الاتصالات وشبكات الحاسوب

تعد شبكات الحاسوب والاتصالات من المهارات التقنية الأساسية التي يجب على الطالب تعلّمها للمستقبل، فالاتصالات تساعد على تمكين التواصل والتبادل المستمر للبيانات بين أجهزة الحاسوب المختلفة، وتمثل أساسا التقنيات المعتمدة على الإنترنت والحوسبة السحابية.

تتعلق إدارة الشبكات بإدارة وصيانة الأجهزة والبرامج المستخدمة في الشبكات، وتحديد أفضل الطرق لتوفير خدمات الشبكة وتحسين أدائها وأمنها، وبالتالي يتطلب العمل في العديد من المجالات الحديثة الاستفادة من هذهِ المهارات والتعرّف على أحدث التقنيات في هذا المجال.

التصميم الثلاثي الأبعاد

تُعتبر مهارة التصميم ثلاثي الأبعاد من أهم المهارات التقنية التي يجب على الطلاب تعلمها للمستقبل، إذ أصبحت تلك التقنية تلعب دورا كبيرا في العديد من المجالات مثل: التصميم الصناعي والهندسة المعمارية والألعاب الإلكترونية وغيرها.

تُتيح للمصممين القدرة على إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للمنتجات والأشياء والمباني والمواقع بشكل أكثر واقعية، وتمكّنهم من العمل مع الكثير من البرامج المتاحة التي تساعد على تحسين جودة النتائج، كما أن التعامل مع تلك التقنية يعتبر تحديا جديدا يعمل على تنمية الإبداع والخيال وتحسين مهارات التصميم عمومًا.