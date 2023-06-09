الذكاء الاصطناعيّ وتحدّياته: مسائل أخلاقيّة عالقة

شهدت مجالات الذكاء الاصطناعيّ تطوّرًا ملحوظًا، ممّا فتح المجال لتطوير العديد من التطبيقات المتفوّقة، وتتمثّل أهمّيّة خوارزميّات التعلّم الآليّ في قدرتها على تحليل كمّيّات هائلة من البيانات والتعرّف على الأنماط، ممّا أدّى إلى تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحّيّة والتمويل والنقل

تميّز الذكاء الاصطناعيّ (AI) كواحد من الابتكارات الأكثر تحويليّة في القرن الحادي العشرين، حيث يحتوي على مجموعة من التقنيّات والتطبيقات التي تهدف إلى "الدوران الحرفيّ عن الذكاء البشريّ" بحسب خبراء، وأداء التحدّيات الّتي تتطلّب في كلّ الأحوال الدراية البشريّة، ومن الوسائل المستقلّة إلى المساعدات المفترضة، أصبح الذكاء الاصطناعيّ جزءًا من حياتنا اليوميّة، وأدّى لثورة في الصناعات وتعديل الدياناميّات المجتمعيّة.

وشهدت مجالات الذكاء الاصطناعيّ تطوّرًا ملحوظًا، ممّا فتح المجال لتطوير العديد من التطبيقات المتفوّقة، وتتمثّل أهمّيّة خوارزميّات التعلّم الآليّ في قدرتها على تحليل كمّيّات هائلة من البيانات والتعرّف على الأنماط، ممّا أدّى إلى تطوير قطاعات مثل الرعاية الصحّيّة والتمويل والنقل، وتقوم أنظمة التشخيص الطبّيّ الّتي تعتمد على الذكاء الاصطناعيّ بالكشف عن الأمراض بدقّة عالية، ممّا يساعد على تحسين نتائج العلاج والتدخّل المبكّر، وفي القطاع الماليّ، يمكن للخوارزميّات أن تحلّل اتّجاهات السوق وتساعد في اتّخاذ قرارات استثماريّة تعتمد على البيانات، كما تعزّز الكفاءة وتقلّل المخاطر، كما تتوقّع تطوّر السيّارات ذاتيّة القيادة، الأمر الّذي يوفّر نقلًا آمنًا وفعّالًا ويقلّل الحوادث المرتبطة بالأخطاء البشريّة.

وبالرغم من قدراتها الهائلة، إلّا أنّ الذكاء الاصطناعيّ يواجه العديد من التحدّيات الّتي يتعيّن على المجتمع التصدّي لها، ومن بين هذه المشكلات المهمّة تأثير الذكاء الاصطناعيّ على فرص التوظيف، ونظرًا لأنّ نظم الذكاء الاصطناعيّ تتيح أتمتّة المهامّ الّتي ينجزها البشر تقليديًّا، تزداد المخاوف من اندثار بعض الوظائف، ومع ذلك ، وبحسب باحثين، فقد اتّضح من التاريخ أن أتمتّة بعض المهامّ يمكن أن تؤدّي إلى خلق فرص عمل جديدة وليس العكس، ويتعيّن التركيز على تعزيز وبناء مهارات العمالة وصقلها من أجل التكيّف مع التغييرات الوظيفيّة المستمرّة، والتحدّي الآخر في الذكاء الاصطناعيّ هو تحدّي التحيّز والعدالة في الخوارزميّات المستخدمة، حيث إذا كانت البيانات الّتي تمّ تدريب هذه الخوارزميّات عليها تحتوي على تحيّزات، فإنّ هذا يؤدّي إلى إدامة هذه التحيّزات، وقد يظهر هذا التحيّز في مجالات مثل التعرّف على الوجوه، حيث قد يؤدّي إلى خطأ على مستوى الأعراق والجنسيّات، ومن المهمّ تطوير النظم الذكاء الاصطناعيّ ببيانات متنوّعة وتمثيليّة وضمان شفّافيّة أساليب صنع القرار.

وبما أنّ تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا، فإنّها تحمل اهتمامات أخلاقيّة مهمّة، منها الخصوصيّة، حيث إنّ الصناعة تعتمد على كمّيّات كبيرة من البيانات الشخصيّة لإجراء تنبّؤات وقرارات دقيقة، وهذه البيانات تشمل البيانات السلوكيّة على الإنترنت، والبيانات الحيويّة، ممّا يعمل على زيادة أهمّيّة حماية خصوصيّة الأفراد والتأكّد من سلامة الممارسات البيانيّة للحدّ من الممارسات الخاطئة والوصول غير المصرّح به.

وتعتبر الشفّافيّة والمساءلة أيضًا مسائل أخلاقيّة حاسمة، إذ تتّخذ نظم الذكاء الاصطناعيّ قرارات تؤثّر على حياة الناس، وينبغي علينا فهم آليّات اتّخاذ تلك القرارات بحسب خبراء، ويمكن أن تؤدّي نماذج "الصندوق الأسود" إلى مخاوف بشأن النتائج غير العادلة أو المتحيّزة، إذ يصعب تفسيرها أو فهمها، وعلينا أن نعمل على تطوير نظم الذكاء الاصطناعيّ مع الأخذ في الاعتبار الشفّافيّة وقابليّة التفسير، حتّى يتمّ بناء الثقة بين المستخدمين والتكنولوجيا.

ويعتبر النظر في الثغرات الأخلاقيّة الناتجة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعيّ شديد الأهميّة، وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام تقنيّة "الديبفيكس"، على سبيل المثال، للتلاعب بالبيانات عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعيّ لخلق مضاهاة واقعيّة تحتوي على حقائق مزيّفة تمتلك القدرة على التلاعب بالأفراد، حيث أشارت دراسات عديدة إلى أنّه من المهمّ بمكان العمل على تنظيم استخدام تقنيّة الذكاء الاصطناعيّ بشكل مسؤول من خلال إعداد أطر قانونيّة تحمي الأفراد من الاستخدام السيّئ.