"يوبيسوفت" تتجهّز لإطلاق أشهر ألعابها على نظّارة "ميتا" للواقع الافتراضيّ

تعتبر هذه اللعبة إحدى أكثر ألعاب المجموعة شهرة على مستوى العالم. وسوف تتوفّر اللعبة بتقنيّة الواقع الافتراضيّ بحلول السنة الحاليّة، وسوف تدور أحداثها في مدينة بغداد في القرن التاسع عشر

قالت وسائل إعلام مختصّة بألعاب الفيديو، إنّ شركة "يوبيسوفت" العملاقة لألعاب الفيديو، سوف تطلق نسخة بتقنيّة الواقع الافتراضيّ من لعبة "أساسينز كريد".

وستكون اللعبة متاحة على أحدث خوذ الواقع الافتراضيّ من إنتاج "ميتا" والمعروفة باسم "كويست".

وتعتبر هذه اللعبة إحدى أكثر ألعاب المجموعة شهرة على مستوى العالم. وسوف تتوفّر اللعبة بتقنيّة الواقع الافتراضيّ بحلول السنة الحاليّة، وسوف تدور أحداثها في مدينة بغداد في القرن التاسع عشر.

وتوقّع مدير الابتكار دافيد فوتيبكا في تصريح لوكالة فرانس برس خلال عرض تقديميّ لـ"يوبيسوفت فوروورد" في لوس أنجليس أن يشكّل ما توفّره اللعبة بتقنيّة الواقع الافتراضيّ من "إحساس" واقعيّ بشخصيّة بطل اللعبة "عنصر جذب كبيرًا للّاعبين".

وقال فوتيبكا "إنّه خيار جيّد للواقع الافتراضيّ" إذ إنّ الأوسع شعبيّة بين الألعاب بهذه التقنيّة "هي تلك الّتي تنطوي على مقدار كبير" من التحدّيات الجسديّة.

وتحفل "أساسينز كريد" بالكثير من التسلّق والقفز من مبنى إلى آخر والسباقات والمعارك وسواها من المواقف الّتي تثير حماسة اللاعب.

وعمل فريق من "يوبيسوفت" على توفير خيارات تريح الأشخاص القابلين للشعور بالغثيان أو الّذين يتأثّرون بسهولة، من خلال إضافة ميزات تسمح للشخصيّات بـ"الانتقال الفوريّ" من مكان إلى آخر مثلًا.

وسعى المصمّمون أيضًا إلى تخفيف حدّة العنف في مشاهد القتل، بحيث تكون سريعة، من خلال التحكّم بمكان إصابة الضحايا، واستبعاد أيّ استخدام للتعذيب.

وسبق أن اقتبست "أساسينز كريد" إلى شرائط مصوّرة وإلى فيلم سينمائيّ عام 2016، انسجامًا مع استراتيجيّة "يوبيسوفت" لتحويل إنتاجاتها إلى أعمال عبر وسائط أخرى.

كذلك أعلنت "يوبيسوفت" الإثنين "أساسينز كريد ميراج"، وهو جزء جديد من سلسلة حلقات هذه اللعبة، مخصّص لأجهزة ألعاب الفيديو وأجهزة الكمبيوتر الشخصيّة، يتوقّع طرحه في 12 تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، علمًا أنّ إطلاقه كان مقرّرًا أساسًا نهاية 2022.

ويشكّل الجزء الجديد تحيّة لأولى حلقات السلسلة، وتجري أحداث "ميراج" في بغداد خلال القرن التاسع، وأطلق على الشخصيّة الرئيسيّة فيها اسم "باسم".