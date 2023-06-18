ثورة النقل القادمة: سيّارات كهربائيّة ذاتيّة القيادة تغزو الشوارع

كانت التطورات السريعة في تكنولوجيا البطاريات محورية في تطوير واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع، حيث أصبحت بطاريات الليثيوم أيون، بكثافة طاقتها المحسّنة ودورات حياتها الأطول، هي المعيار الصناعي

يواجه العالم بحسب عدد من الدراسات، منعطفاً حاسماً في تلبية الحاجة الملحة لحلول النقل المستدامة، ومن بين البدائل الواعدة التي ظهرت، المركبات الكهربائية وذاتية القيادة التي أحدثت ثورة في طريقة تنقلنا.

ونظرًا لقدرتها على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتخفيف تغير المناخ، اكتسبت السيارات الكهربائية (EVs) اهتمامًا كبيرًا، وهذا يتماشى مع عكس ذلك لمركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية. تعمل المركبات الكهربائية بالكهرباء المخزنة في بطاريات يمكن إعادة شحنها، وذلك يقلل الانبعاثات. وعند استخدام المركبات الكهربائية، يمكننا تخفيض اعتمادنا على الوقود الأحفوري وتلويث الهواء بشكل كبير.

توفر مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فرصة لتزويد المركبات الكهربائية بالطاقة النظيفة وتحسينها. ويقول الباحثون إن هذا التكامل سيؤدي إلى دورة حميدة، حيث ستستخدم المركبات الكهربائية لتخزين الطاقة المتجددة الزائدة خلال ساعات الذروة واستخدامها في وقت لاحق. وبالتالي، يمكن أن يسهل اعتماد المركبات الكهربائية الانتقال إلى شبكة طاقة أكثر استدامة ومتجددة.

وكانت التطورات السريعة في تكنولوجيا البطاريات محورية في تطوير واعتماد المركبات الكهربائية على نطاق واسع، حيث أصبحت بطاريات الليثيوم أيون، بكثافة طاقتها المحسّنة ودورات حياتها الأطول، هي المعيار الصناعي، بالإضافة إلى ذلك، فإن الأبحاث الجارية في كيميائيات البطاريات البديلة، مثل بطاريات الحالة الصلبة، تبشر بكثافة طاقة أعلى وقدرات شحن أسرع.

وتعد البنية التحتية للشحن جانبًا مهمًا آخر من جوانب تكنولوجيا المركبات الكهربائية، إذ إن إنشاء شبكة شحن قوية، بما في ذلك محطات الشحن السريع، من شأنه أن يخفف من قلق النطاق ويوفر الراحة لمالكي المركبات الكهربائية، وتستثمر الحكومات والكيانات الخاصة بكثافة في توسيع البنية التحتية للشحن لتسريع انتقال السيارة الكهربائية.

وتعدّ المركبات ذاتية القيادة، التي يشار إليها عادة باسم السيارات ذاتية القيادة، مهيأة لإحداث ثورة في النقل من خلال تعزيز السلامة والكفاءة والراحة، حيث يتيح دمج المستشعرات المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمركبات المستقلة إدراك وتفسير محيطها، واتخاذ قرارات في الوقت الفعلي دون تدخل بشري.

وتشمل الفوائد المحتملة للمركبات ذاتية القيادة تقليل الازدحام المروري، وتحسين كفاءة الوقود، وزيادة إمكانية الوصول للأفراد ذوي القدرة المحدودة على الحركة، ومن خلال تحسين تدفق حركة المرور وتقليل الأخطاء البشرية، تتمتع المركبات ذاتية القيادة بالقدرة على تقليل الحوادث وإنقاذ عدد لا يحصى من الأرواح، وكذلك يمكن لخدمات التنقل المستقل المشتركة أن تسهل التحول من ملكية السيارة إلى النقل عند الطلب، وبالتالي تقليل عدد المركبات على الطريق.

وسوف يؤدّي الانتقال إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة إلى إعادة تشكيل سوق العمل، مما يتطلب تحولًا في مهارات العمل وخلق فرص عمل جديدة، وفي حين أنه قد يتم استبدال بعض وظائف تصنيع السيارات التقليدية، سيكون هناك طلب متزايد على العمال في مجالات مثل إنتاج البطاريات، وتركيب وصيانة البنية التحتية لشحن السيارات، وتطوير البرمجيات، وتوصيل المركبات.

ويمكن أن يكون لاستخدام السيارات الكهربائية وذاتية القيادة تأثير اقتصادي إيجابي، حيث يمكن أن يؤدي تطوير وإنتاج المركبات الكهربائية إلى تعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.

وسوف يستلزم ظهور السيارات الكهربائية وذاتية القيادة تغييرات في التخطيط الحضري والبنية التحتية. ستحتاج المدن إلى الاستثمار في البنية التحتية للشحن، وتحديد مناطق الشحن، ودمج المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في شبكات النقل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي إعادة تصميم المساحات الحضرية مع متطلبات وقوف السيارات المخفضة واستيعاب خدمات التنقل المستقلة المشتركة إلى مدن أكثر استدامة وصالحة للعيش.

وتعتبر الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. نفذت الحكومة سياسات صارمة للترويج لاعتماد السيارات الكهربائية، بما في ذلك الإعانات والحوافز الضريبية واللوائح التي تتطلب من مصنعي السيارات إنتاج نسبة معينة من السيارات الكهربائية أو الهجينة. تفتخر الصين أيضًا بأكبر شبكة بنية تحتية للشحن على مستوى العالم. وقد أدت هذه الإجراءات إلى زيادة كبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية وصناعة قوية للسيارات الكهربائية في الدولة، وشهدت الولايات المتحدة نموًا مطردًا في اعتماد السيارات الكهربائية، حيث طبقت عدة ولايات، مثل كاليفورنيا، ولايات طموحة بشأن المركبات عديمة الانبعاثات (ZEV)، والتي تتطلب من مصنعي السيارات بيع نسبة معينة من السيارات الكهربائية، كما قدمت الحكومة الفيدرالية أيضًا إعفاءات ضريبية لتحفيز شراء السيارات الكهربائية. ومع ذلك، لا يزال اعتماد السيارة الكهربائية في الولايات المتحدة يتأثر بعوامل مثل توافر البنية التحتية للشحن، وقلق المدى، والقدرة على تحمل تكلفة السيارة.