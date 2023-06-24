من بين أفضل مواقع التجارة الإلكترونية في العالم ويقوم على نظام المزايدة، وذلك عن طريق عرض منتج بسعر قليل، ومن ثم يعرض كل مشتري سعرًا مختلفًا ومن يفوز بالمزايدة يحظى بشرائه.

ساهم التطور التكنولوجي في العقد الماضي بشكل كبير في ظهور الكثير من المتاجر الإلكترونية لبيع مختلف المنتجات كالأجهزة الإلكترونية والملابس بمختلف أنواعها، والكتب والإكسسوارات والمواد الغذائية وحتى المنازل والسيارات أيضًا.

وشهدت السنوات الأخيرة انتشارًا هائلًا لمواقع التجارة الإلكترونية، خاصة بعد فترة كورونا والتي لازم فيها مواطني دول بأكملها منازلهم لفترات طويلة، مما أدى إلى اعتمادهم على التسوق الإلكتروني بشكل كبير وشبه أساسي على مستوى العالم.

ويمكن للفرد عبر مواقع التجارة الألكترونية شراء ما يريد عبر استخدام جهاز الكمبيوتر أو هاتفه المحمول مع توفر طرق الدفع المختلفة سواء نقدًا عند الاستلام أو عن طريق الفيزا.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن أشهر مواقع التجارة الإلكترونية العشرة لهذا العام، والتي حققت نجاحًا باهرًا عالميًا وعربيًا:

1. أمازون

يعد المتجر الأول في قائمة أفضل مواقع التجارة الإلكترونية في العالم، والأكثر شهرة مؤخرا، ويحظى بثقة كبيرة بين عملائه.

يعود تاريخ إنشائه إلى العام 1994 في مدينة واشنطن، حيث كان الهدف في البداية من إنشائه هو بيع الكتب بأسعار تناسب الجميع، ولكنه توسع تدريجيًا ليشمل كافة المنتجات.

يقدم الموقع حاليا العديد من الخدمات أبرزها "أمازون برايم"، وهو اشتراك سنوي تدفعه بقيمة تتراوح ما بين 10 إلى 99 دولار شهريًا، وفي المقابل يحصل فيها المستخدم على العديد من المنتجات مجانًا مثل الكتب الإلكترونية والمقاطع الموسيقية والتوصيل المجاني بأسرع وقت ممكن.

ويتميز الموقع:

عرضه العديد من المتاجر التي تبيع المنتج ذاته، تاركًا الخيار للمستخدم بالكامل لشراء ما يريد.

تقديمه العديد من التخفيضات والعروض المغرية للكثير من المنتجات.

إتاحة قراءة تقييمات المستخدمين السابقين لكل منتج معروض وبالتالي تسهيل قرار الشراء.

إمكانية شراء الهدية المفضلة لأصدقائك، ومن ثم إرسالها إلى الشخص الذي تود إهدائها له مع إخفاء سعرها.

2. موقع إيباي

من بين أفضل مواقع التجارة الإلكترونية في العالم ويقوم على نظام المزايدة، وذلك عن طريق عرض منتج بسعر قليل، ومن ثم يعرض كل مشتري سعرًا مختلفًا ومن يفوز بالمزايدة يحظى بشرائه، وفي المقابل يحصل الموقع على نسبة أرباح تصل إلى 10%.

جرى تأسيس الموقع في عام 1995، وكان الغرض الأساسي من إنشائه هو بيع الحلوى، وتفاجأ مؤسسه بالإقبال المتزايد على الموقع وزيادة معدل الربح من 30 إلى 250 دولار شهريًا، مما دفعه إلى الاهتمام به وتوسيعه وعرض منتجات متنوعة للبيع.

يتميز إيباي:

يخدم البائع والمشتري على حد سواء، حيث يحقق البائع زيادة في أرباحه من خلال عرضه للمنتجات فيما يحصل المشتري على سعر أقل من السعر المعروض للمنتج، وقد يكون تكلفته أرخص الأسواق المحلية.

تعامله مع العديد من أفضل شركات الشحن في العالم.

اهتمامه بتقديم كافة المواصفات والصور لمختلف السلع أيضًا.

تقديم أفكار جديدة للهدايا، والتي تضم مجموعة من المنتجات بأسعار رخيصة، ويتيح شراء هذه المنتجات بسعر ثابت وليس بنظام المزايدة.

يمكن للفرد استرجاع أمواله في حالة عدم إتمام عملية الشراء.

3. موقع علي اكسبريس

يعد من أفضل المواقع الصينية والرائدة في التجارة الإلكترونية عالميًا، ويحظى بثقة الملايين من مستخدميه وجرى تأسيسه في عام 2010.

ينتمي هذا المتجر الإلكتروني إلى شركة علي بابا الصينية، ويتخصص في منتجات عديدة منها:

الأجهزة الإلكترونية.

الملابس.

الإكسسوارات.

الأحذية.

لعب الأطفال.

العطور.

يتمتع بالكثير من المميزات أبرزها:

خدمة الشحن المجاني.

تأمين كامل للمنتج إلى أن يصل للعميل.

الشحن لجميع دول العالم.

توفر مختلف اللغات من أبرزها اللغة العربية.

إمكانية الاطلاع على تقييمات الزوار عن البائع قبل الشراء.

كما يمكن للمشتري استرجاع الأموال في حالة عدم إتمام العملية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام المنتج.

شراء المنتج بأي عملة.

4. موقع والمارت

يعد من أفضل المتاجر خاصة في الولايات المتحدة الأميركية، وجرى تأسيسه منذ عام 1962. وفي العام 2000 ولمواكبة العصر قام والمارت بإطلاق موقعه الإلكتروني محققًا نجاحًا باهرًا مما أدى إلى توسعته في أكثر من 20 دولة مثل ألمانيا والمكسيك وكندا.

من مميزات الموقع التي يقدمها لك كمشتري هو:

إمكانية حصولك على تأمين على السلعة بأسعار مناسبة.

إمكانية إلغاء الشراء وإعادة المنتج للمتجر مرة أخرى، وذلك بعد مرور 30 يوما من الاستلام ضمن شروط محددة.

الاستعانة بشركات وسيطة في الشحن مثل أرامكس، وذلك عند الشراء من الموقع من خارج الولايات المتحدة الأميركية كونه لا يدعم الشحن الدولي، ولا يقبل سوى بطاقة ائتمان أميركية.

5. موقع جوميا

جرى تأسيس موقع جوميا والذي ينافس بقوة في قائمة أفضل مواقع التجارة الالكترونية العالمية عام 2012، وهو بالأساس شركة إفريقية مقرها يقع في مدينة لاجوس النيجيرية.

انتشر خلال السنوات الأخيرة في أكثر من 10 دول، كما جرى إنشاء فروع له في دول إفريقية أخرى، مثل مصر والمغرب وتنزانيا وغانا والمغرب وتونس.

بلغت إيراداته بحلول عام 2014 نحو 234 مليون دولار، وبعد مرور عامين بلغت قيمة الإيرادات ما يزيد عن مليار دولار.

يعرض الموقع أنواعًا مختلفة من المنتجات التي يحتاجها الزوار من:

الأجهزة الإلكترونية.

الملابس.

الأدوات المنزلية.

كافة مستحضرات التجميل.

السيارات.

منتجات العناية بالأطفال.

الآلات الموسيقية.

الكتب.

ومن مميزاته:

تقديم قسيمة شراء بخصم يصل إلى 50% في حالة شرائك للمنتج للمرة الأولى.

معرفة أكثر المنتجات مبيعًا.

وجود قسم خاص للعروض اليومية للمنتجات.

إلغاء عملية الشراء والاسترجاع عبر إرسال طلب للموقع، وانتظار الرد خلال 3 أيام.

6. موقع علي بابا

يعد موقع علي بابا الوجهة الأولى للتجار ورجال الأعمال، إلى جانب عدد مستخدمين يصل إلى أكثر من 50 مليون مستخدم.

يحتل الموقع الترتيب الأول في قائمة أكبر شركات التسويق في الصين وحجم رأس المال لهذا الموقع يُقدر بنحو 120 مليار دولار.

ويتميز موقع علي بابا:

تقديمه كافة أنواع المنتجات

الأسعار الزهيدة للكثير من المنتجات عالية الجودة

التخفيضات والعروض التي لا حصر لها.

كما يقدم خدمة طلب شراء (Post Buying Request) والتي يتم من خلالها يتم إرسال كافة العروض الخاصة بالمنتجات لمختلف الشركات بجانب أسعارهم، مما يوفر الوقت والجهد للزوار.

7. موقع تارجت

شركة أميركية متخصصة في البيع بالتجزئة وتمتلك 1954 متجرًا في الولايات المتحدة الأميركية، تقوم متاجر تارجت ببيع العديد من المنتجات المختلفة بما في ذلك:

الأغذية والمشروبات.

مستحضرات التجميل.

الأدوات المنزلية.

الأثاث.

الملابس.

الإكسسوارات.

يقدم الموقع:

خدمة الشحن المجاني.

عدد الزوار الكبير.

طرحه السلع بأسعار منافسة.

يشتهر بتوصيل الطلبات إلى أصحابها في نفس اليوم دون أي تأخير.

8. شركة نون

يعد من أشهر مواقع التجارة الإلكترونية التي أُسست في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة الرياض.

جرى تأسيسه باستثمارات مشتركة بين السعودية والإمارات والكويت، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات التقريبي مليار دولار أميركي.

يقدم الموقع جميع المنتجات بأسعار مناسبة لمختلف الفئات مع توفير عروض بنسب خصم تصل إلى 75%.

9. موقع سيفي

يعد من المواقع الرائدة في التسوق الإلكتروني في العالم العربي والتي تتخصص ببيعها للملابس وتحديدًا الإمارات، ويعود تاريخ تأسيسه إلى عام 2014.

من مميزات الموقع:

يقدم خدمة مباشرة للعملاء سريعة على مختلف الاستفسارات.

إمكانية إلغاء عملية الشراء أو الاسترجاع.

يوفر الكثير من العروض والخصومات على جميع المنتجات المعروضة.

10. موقع جي دي. كوم

تقوم شركة "جي دي" الصينية للتجارة الإلكترونية بشراء البضائع من المنتجين والموزعين، والاحتفاظ بها في مخازنها قبل بيعها عبر الموقع، كما تتميز بعملية شحن البضائع للعملاء من خلال أسطول شاحنات تابع لها مما يجعل التوصيل عملية سريعة.

وتعد شركة "جي دي" أكبر شركة لتجارة التجزئة على الإنترنت في الصين من حيث عدد المتعاملين، إذ بلغت مبيعات الشركة أكثر من 87.2 مليار دولار أميركي.

تبيع جي. دي مجموعة متنوعة من المنتجات مثل:

- الإلكترونيات.

- الهواتف المحمولة.

- أجهزة الكمبيوتر.

- الملابس.

وقامت شركة "جوجل" بعمل شراكة إستراتيجية مع "جي دي" باستثمارات بلغت 550 مليون دولار أميركي بهدف توفير المزيد من الخدمات لمستخدمي "جوجل" بجودة عالية فى مجموعة من البلدان حول العالم، مثل جنوب شرق آسيا.

أتاحت لنا التكنولوجيا لنا شراء المنتجات التي نريد بالضغط على عدة أزرار عبر مواقع التجارة الالكترونية، وذلك بأسعار مناسبة، وبدون مشقة، وإضاعة للوقت مثل التسوق التقليدي، حيث يتطلب الأمر فقط استخدام جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول والبدء بالتسوق بسهولة على المواقع وشراء ما ترغبه.