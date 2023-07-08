أكثر 10 أشخاص نفوذا في مجال التكنولوجيا

الأشخاص الأكثر نفوذًا في مجال التكنولوجيا لم يصلوا إلى هذه المكانة هباءًا ولكنهم استطاعوا تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات في مجال التكنولوجيا الأمر الذي جعل أسماءهم لامعة في مجال التقنيات التكنولوجية الحديثة.

دخلت التكنولوجيا في حياتنا فجأة لنجدها موجودة في كافة المجالات من حولنا، الأمر الذي أدى إلى طفرة كبيرة في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والطبية والترفيهية والهندسية وغيرها، وفي يومنا هذا بإمكانك رؤية تأثير التكنولوجيا سواء إن في منزلك أو مكتبك أو في الشارع أو في أي مكان تتواجد به، ولكن هل تساءلت يومًا ما عن أبرز وأشهر الأشخاص الأكثر نفوذًا في مجال التكنولوجيا؟!

أشخاص أحدثوا فرقًا كبيرًا في عالم التكنولوجيا

يمكننا دائمًا معرفة آخر التطورات التكنولوجية في مختلف المجالات ولكن معرفة معلومات عن الأشخاص الذين أحدثوا هذه التغييرات الكبيرة في حياتنا هو ما يجعل الأمر أكثر تشويقًا، فهم اليوم مصنفين ضمن أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا، فتخيل كيف كانت حياتنا ستكون لولا هؤلاء الأشخاص.

1. مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg

ولد زوكربيرغ عام 1984 في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، واستطاع أن يُصنف ضمن أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا وخصوصا منذ أن بدأ اسمه في الانتشار سريعًا عام 2004 حين اخترع موقع "فيسبوك"، وأصبح الرئيس التنفيذي لأكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم.

واستطاع زوكربيرغ أن يربط جميع أنحاء العالم من خلال موقع "فيسبوك" الذي تخطى عدد مشتركيه حتى الآن حاجز الـ2 مليار مشترك.

2. جيف ويليامز Jeff Williams

حقق جيف ويليامز نجاحًا كبيرًا جدًا في شركة آبل العالمية (Apple) المتخصصة في صناعة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، بالإضافة إلى الساعات الذكية التي أحدثت طفرة في مجال التطور التكنولوجي الخاص بأجهزة الهاتف المحمول.

واستطاع ويليامز أن يضع اسمه ضمن قائمة أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا نظرًا لمجهوداته العظيمة عندما تولى منصب المسؤول العام لعملاق التكنولوجيا (شركة آبل)، إذ استطاع من خلال منصبه أن يجعل أجهزة آبل بمختلف أنواعها تصل إلى مختلف المتاجر العالمية بالإضافة إلى أن ويليامز أحد المسؤولين الأساسيين عن إطلاق ساعة آبل الغنية عن التعريف.

3. ترافس كلانك Travis Kalanick

وصل ترافس إلى قائمة أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا من خلال منصبه كمؤسس ورئيس تنفيذي لشركة "أوبر Uber" التي حققت نجاح كبيرًا جدًا على مستوى العالم في ما يخص توصيل الأشخاص أو الأشياء من مكان إلى آخر، وقد استحدثت شركة "أوبر" خدمات أخرى مثل (Uber Eats وUber Rush) لتوصيل كل من الطعام والبريد من مدينة إلى أخرى في الكثير من بلدان العالم.

4. جيف بيزوس Jeffrey Bezos

دخل بيزوس قائمة أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا نظرًا لكونه المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع "أمازون Amazon"، فقد بدأت فكرة أمازون لدى بيزوس كمتجر تجزئة على شبكة الإنترنت في كراج منزله حتى أصبح واحدًا من أكبر موقع التجارة الإلكترونية في العالم.

5. ساتيا ناديلا Satya Nadella

على الرغم من أن شركة "مايكروسوفت" واحدة من عمالقة التكنولوجيا في مجال البرمجة والحوسبة، إلا أن ترتيبها في قائمة الشركات التكنولوجية العملاقة أخذ في التراجع بشكل ملحوظ حتى استطاع ناديلا أن يُحدث فرقًا ملحوظًا من خلال إطلاق "ويندوز 10" الذي استطاع أن يُعيد شركة "مايكروسوفت" إلى سابق عهدها ضمن أقوى الشركات التكنولوجية من خلال جذب أكثر من 110 ملايين مستخدم خلال 3 شهور منذ إطلاقه، حيث أن "ويندوز 10" يُعد أفضل النسخ التي تم إطلاقها منذ سنين وحتى الآن وفقًا لآراء الكثير من المبرمجين والمستخدمين على حدِِ سواء.

6. إيلون ماسك Elon Musk

شغل ماسك وهو مالك منصة "تويتر" حاليا، الكثير من المناصب الهامة في عدد من الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا حتى أصبح اسم ماسك على قائمة أكثر الشخصيات نفوذًا في مجال التكنولوجيا، فقد تقلد منصب الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" للسيارات التي قامت بإطلاق عدد من السيارات المحتوية على أحدث الوسائل التكنولوجية، ومن الجدير ذكره أن ماسك يمتلك ثروة تخطت حاجز 11 مليار دولار وتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي وتحقيق الاستفادة القصوى بشكل آمن يفيد البشر.

7. جاك ما Jack Ma

استطاع جاك ما تحقيق حلمه في أن يصبح ثاني أغنى رجل في الصين من خلال تأسيس موقع علي بابا (Alibaba)، وهو موقع متخصص في التجارة الإلكترونية والذي لاقى إقبالًا كبيرًا من قبل المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

8. مايكل ديل Michael Dell

حصل ديل على لقب أصغر مؤسس ومدير تنفيذي في عمر الـ27 لشركة (Dell) التي استطاع أن يضع اسمها ضمن قائمة أفضل 500 شركة في مجال التكنولوجيا التي أعدتها مجلة (Fortune)، وقد استطاع ديل مع شركته منافسة الكثير من الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا لتصبح أكبر شركة لتصنيع أجهزة الكمبيوتر.

وصلت ثروة ديل إلى مليارات الدولارات التي جعلته في المرتبة الرابعة وأربعون في قائمة فوربس ضمن أغنى رجال الأعمال في العالم.

9. بيل غيتس Bill Gates

أسس رجل الأعمال الشهير بيل غيتس شركة "مايكروسوفت" عام 1975 التي أصبحت واحدة من أكبر وأشهر الشركات المتخصصة في مجال البرمجة والتي أحدثت طفرة حقيقية في مجال التطور التكنولوجي في ما يخص الحواسب، على الرغم من الثروة الضخمة التي استطاع غيتس جمعها عن طريق شركة "مايكروسوفت" والتي جعلته أغنى رجل في العالم إلا أنه لم يعد يعمل في الشركة مكرسًا جهوده لتشغيل واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية التي تعمل على القضاء على الكثير من الأمراض المعدية.

10. إيفان شبيغل Evan Spiegel

شبيغل هو كلمة السر لتطبيق "سناب تشات"، فقد وصل شبيغل إلى قائمة أكثر الأشخاص نفوذًا في مجال التكنولوجيا، حيث كان حريصًا على مبدأ الخصوصية في جميع الأنشطة التي يمكن ممارستها من خلال تطبيق "سناب تشات" والتي قام "فيسبوك" و"تويتر" بتقليدها في ما بعد.

أحدث الاختراعات التكنولوجية لعام 2023

كل عام يُطل علينا التطور التكنولوجي بمجموعة جديدة من الاختراعات التي في معظم الأحيان تكون مفيدة جدًا للبشرية وتجعل الحياة أسهل وأفضل، لذلك قررنا من خلال هذا المقال عرض عدد من الاختراعات التكنولوجية لعام 2023 والتي أحدثت ضجة كبيرة عند ظهورها ومن أبرز هذه الاختراعات:

سيارة Afeela التي تم الإعلان عن فكرتها في إحدى المؤتمرات الخاصة بالسيارات والتي يعمل على مشروعها الآن واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم وشركة أخرى متخصصة في مجال التقنيات التكنولوجية، تقوم فكرة هذه السيارة على الحبر الإلكتروني الذي يساعد على تغيير لونها في أي وقت وأي مكان بسهولة، لذلك أُطلق على هذه السيارة اسم السيارة الحرباء.

فرن كهربائي يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي الذي يساعده في التعرّف على مكونات كل أكلة وإعطاء المستخدم التوصيات الخاصة بطهي هذه الوجبة مثل درجة الحرارة المطلوبة وغيرها، بالإضافة إلى أن الفرن يمكنه تنبيه المستخدم في حالة اقتراب الطعام من مرحلة الاحتراق عبر كاميرا موجودة داخل الفرن يمكنها التعرّف على الشكل الأمثل للوجبة.

مرحاض ذكي يقوم بتحليل البول في الحال عن طريق وجود جراب دائري داخله يقوم بتلقي عينة من بول المستخدم ويقوم بتحليلها وإرسال البيانات الخاصة به عن طريق استخدام تطبيق (Health Mate) على الهاتف المحمول.

الأشخاص الأكثر نفوذًا في مجال التكنولوجيا لم يصلوا إلى هذه المكانة هباءًا ولكنهم استطاعوا تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات في مجال التكنولوجيا الأمر الذي جعل أسماءهم لامعة في مجال التقنيات التكنولوجية الحديثة.