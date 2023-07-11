أساسيات التصوير الفوتوغرافي: نصائح لالتقاط صور مذهلة

تبقى الأمور البسيطة دائما هي الأقوى تأثيرا وفي التصوير يعني ذلك التخلص من أي عناصر مشتتة والتركيز على هدف واضح أو موضوع واحد في إطار الصورة الملتقطة.

مع التطور التكنولوجي أصبح التصوير الفوتوغرافي جزءًا أساسيًا في حياة العديد من الأفراد، خصوصا مع توفر الهواتف الذكية بكاميراتها عالية الدقة والتطور المستمر في عدسات الكاميرات الاحترافية، وعادة ما يقوم الأشخاص بأخذ صور فوتوغرافية للمناظر الطبيعية وتصوير الأحداث والتقاط الصور الشخصية وكذلك تصوير الأفلام الوثائقية أو القصيرة، إذ يختلف الغرض من التصوير من شخص لآخر ما بين تسجيل اللحظات وصناعة الذكريات أو العمل بالنسبة للمحترفين.

ويظل الأساس في التصوير الفوتوغرافي الحصول على كاميرا يشعر معها الفرد بالراحة بينما يعتمد استخدام بقية معدات التصوير على الاحتياج الذي يختلف باختلاف الغرض من التصوير، فعلى سبيل المثال يحتاج تصوير المناظر الطبيعية إلى حامل ثلاثي القوائم وعدد من العدسات المختلفة وفلاتر، أما الصور الشخصية فكل ما تحتاجه هو عدسة جيدة وبعض معدات الإضاءة القوية.

وفي هذه المقالة سنتحدث عن أهم النصائح الخاصة بالتقاط أفضل وأجمل الصور، فإن كنت مهتمًا بالتصوير وتريد البدء فيه كهواية حقيقية، فهذه المقالة مناسبة لك تمامًا.

مبادئ وأساسيات التصوير الفوتوغرافي

توجد بعض النقاط الأساسية للتصوير الفوتوغرافي للحصول على صورة مذهلة وتجربة ممتعة، منها:

1. حمل الكاميرا بشكل صحيح عند التصوير

يفضل استخدام الحامل الثلاثي لوضع الكاميرا عليه وعدم اهتزازها عند التصوير ولكن في حالة عدم توفره يجب الحرص على حمل الكاميرا باليدين معا، فنمسكها باليد اليمنى وتكون اليد اليسرى أسفل العدسة لدعم وزن الكاميرا.

ويفضّل حمل الكاميرا بالقرب من الجسم لزيادة الثبات كما يمكن أيضًا الاتكاء على الحائط أو الإنحناء على الركب لمزيد من الثبات وعدم الاهتزاز.

2. البساطة

تبقى الأمور البسيطة دائما هي الأقوى تأثيرا وفي التصوير يعني ذلك التخلص من أي عناصر مشتتة والتركيز على هدف واضح أو موضوع واحد في إطار الصورة الملتقطة.

3. قاعدة التثليث

وهي تقسيم الصورة التي تريد أخذها إلى ثلاثة أجزاء طولية ومثلها عرضية فتبدو كالشبكة، ويكون الموضوع الذي تريد تصويره موجودًا في إحدى مربعات الشبكة آخذًا ثلث حجم الصورة، ويكون الشكل مثاليًا ويمكننا من التصوير من زوايا مختلفة.

وتوجد في أغلب الكاميرات خاصية شبكة التثليث والتي يمكن إيجادها ضمن الإعدادات المساعِدة في تكوين الصور، فتنقسم الشبكة 3×3 ما يجعل الإطار مقسومًا إلى 9 أقسام متساوية ويتم وضع الهدف المراد تصويره على طول هذه التقاطعات والخطوط.

4. ملء إطار الصورة

من أجل تحقيق هذه النصيحة كل ما عليك القيام به هو الاقتراب من الهدف لتصويره، لأن ذلك يساعد على التركيز عليه بشكل أكبر والتخلص من العناصر المشتتة في الخلفية.

5. ضبط الإضاءة

الإضاءة الطبيعية مثالية لخروج الصور بجودة عالية.

يمكن الحصول على إضاءة طبيعية رائعة في الصباح أو قبل غروب الشمس.

يمكن اللجوء إلى المصادر الصناعية للحصول على إضاءة قوية في غير الأوقات السابقة.

تتوفر المصادر الصناعية من خلال المصابيح الحلقية والتي يتم ضبط درجة سطوعها حسب اللقطة المستهدفة.

6. معرفة الإعدادات المهمة والأساسية في الكاميرا

توجد 3 إعدادات أساسية هي الأهم في أي كاميرا وهي سرعة الغالق (Shutter speed) وفتحة العدسة (Numerical aperture) وحساسية الأيزو (ISO).

تعمل الإعدادات الثلاث على ضبط إضاءة الصورة والتحكم في درجة السطوع.

يتم ضبط الإعدادات الثلاث وفقا لوقت التصوير والمكان والهدف المصور.

يجب أن تكون فتحة عدسة الكاميرا واسعة لتصوير البورتريه بينما تكون الفتحة ضيقة في المناظر الطبيعية.

يمكن رفع درجة الأيزو لتفتيح الصورة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كلما كانت سرعة الغالق أبطأ كلما سمحت بمرور المزيد من الضوء للصورة والعكس صحيح.

7. التقاط الكثير من الصور للمنظر الواحد

الحرص على التقاط الصورة عدة مرات ومن زوايا مختلفة يضعك في منطقة الأمان للحصول على أفضل لقطة، كما يمكنك التقاط نفس الصورة ولكن بإعدادات أو تأثيرات مختلفة لانتقاء الأفضل منها.

8. الخروج عن المألوف

حاول التقاط صور لأشياء لا تقوم بتصويرها عادة، فذلك سيساعدك على تطوير أسلوب تصويرك، كما يمكنك التوجه لمناطق جديدة لم تذهب إليها قط والتقاط صور مختلفة لأشياء غير اعتيادية ومن هنا تخرج أفضل الصور.

9. الاستعانة بالإطار الطبيعي في الصور

يمكن استخدام بعض العناصر الطبيعية داخل إطار الصورة لشد انتباه المشاهد إلى موضوعها، وغالبًا ما تكون المداخل والجدران والمنحدرات والأقواس والأشجار هي الخيار الجيد حيث أنها تمنح الصور مزيدًا من العمق.

10. صوّر كل شيء يوميًا

يمكن الحصول على أفضل الصور من أبسط الأشياء، ويكون الأمر من خلال تصوير كل ما يحيط بك بشكل يومي وبالتالي يمكن التقاط صور مبدعة من الأشياء غير المتوقعة.

تخيل المشهد قبل تصويره: توقف للحظة ودقق في المكان أو الشيء قبل تصويره وتخيل اللقطة المصورة بكافة تفاصيلها قبل التقاط الصور حتى يمكن تحديد أفضل شكل وزاوية ممكنة لها.

11. تحرير الصور يجعلها أفضل

يمكن منح الصور بعض التعديلات من خلال برامج التعديل المتاحة حتى تخرج في أفضل شكل ممكن وهو ليس بالأمر الغريب ويقوم به أغلب المصورين المحترفين.

12. ابقى وفيًا لعملك

كل مشهد وصورة تراها يمكنها التأثير على أسلوبك في التصوير وبالتالي يجب الحرص على الإطلاع المستمر على كل ما هو جديد في عالم التصوير، ومتابعة صفحات المصورين المحترفين الذي سيساعد على تطوير أسلوبك الخاص في التصوير كالزوايا المختلفة للصور والمشاهد المختلفة.

13. انقل المشاعر

الصور المذهلة في الغالب تبرز مشاعر أو قصة من ورائها، وبالتالي إن إضفاء عاطفة قوية على الصورة ينقلها من صورة عادية إلى تحفة فنية.

فيجب الحرص على التواصل مع الشخص أو الشيء الذي نصوره حتى نتمكن من نقل المشهد بشكل محترف بما يجعل الصورة ذات تأثير قوي.

14. تحرك بنفسك لتغيير أوضاع التصوير

يجب الحرص على تصوير الأشياء من منظور مختلف، حيث يمكن التصوير من الأعلى أو بزاوية غريبة مثل الاستلقاء على الجانب لالتقاط صورة بشكل محدد وجديد.

كما يمكن تغيير ارتفاع الكاميرا نفسها أو خفضها لتصوير شيء قريب من الأرض أو طفل صغير بحيث تكون الصورة من منظوره.

15. أصلح نقاط ضعفك بدلا من تجنبها

معرفة الأخطاء هي أفضل الطرق للتعلم، وبالتالي لا يجب تجنب هذه الأخطاء بل تحدي النفس وجعل نقاط الضعف تتحول إلى قوة، لذا فإن أفضل طريقة لتحسين الصور هي تحليل ومعرفة سبب الأخطاء ثم قضاء الوقت اللازم لتعلم الصحيح.

16. لا تستخدم التصوير بالوضع الأوتوماتيكي

عادة ما يكون هذا الوضع ملائما للمبتدئين ولكنه لا يخرج بأفضل الصور، حيث تكون الإعدادات مضبوطة على وضع محدد ولا يكون عادة متناسبًا مع ظروف المكان والإضاءة والأشياء المحيطة بعملية التصوير.

ملاحظات بسيطة لالتقاط صور احترافية

تعلٌّم مبادئ التصوير الفوتوغرافي ضرورة لتخرج صورك بشكل احترافي والأمر أصبح متاحا للجميع.

تعلَّم تصوير الأشياء سيئة المظهر بأسلوب جميل، فمن هنا يأتي الإبداع وخلق الشكل الجديد والمختلف، ويمكن اللجوء إلى التصوير الفوتوغرافي الأبيض والأسود كتغيير.

عدم استخدام الفلاش إلا في حالة عدم توفر أي مصدر إضاءة سواء طبيعية أو صناعية أو تكون الإضاءة سيئة لا تساعد المصور على التصوير.

يجب التحقق من جودة الكاميرا وإعداداتها قبل القيام بالتقاط الصور وذلك في كل مرة تقوم فيها بالتصوير.

استمتع بالتصوير، فالتقاط الصور يجب أن يكون بدافع الحصول على نتيجة مذهلة وممتعة للنظر وبالتالي لا يجب أن يكون الأمر ضاغطًا على الأعصاب وموترًا لها.

يقوم التصوير على نقل ما نراه بأعيننا بأجمل صورة ممكنة عند الأخذ بالنصائح الصحيحة لالتقاط الصور، سواء إن كانت هواية جديدة أم لا، فإن جمال التصوير يكمن في إمكانية نقلك ما تراه من بعينك إلى صور واقعية يمكن الاحتفاظ بها لسنوات عديدة.