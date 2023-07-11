الجانب المظلم من الخوارزميات: استخدامات وإستراتيجيات مدمّرة

بينما أصبحت الخوارزميّات لا غنى عنها في عالمنا الرقميّ، فإنّ استخداماتها غير القانونيّة تشكّل تهديدات خطيرة للأفراد والمجتمع، إذ يمكن للتنظيم والشفّافيّة والمساءلة والحلول التكنولوجيّة أن تلعب أدوارًا محوريّة في التحكّم في الخوارزميّات

أصبحت الخوارزميّات جزءًا لا يتجزّأ من حياتنا، حيث شكّلت كلّ شيء من الإعلانات الّتي نراها عبر الإنترنت إلى المواقع والتطبيقات في مختلف المجالات. وفي حين أنّها تجلب العديد من الفوائد، يمكن أيضًا إساءة استخدام الخوارزميّات لارتكاب أنشطة غير قانونيّة.

والخوارزميّة هي مجموعة من التعليمات الّتي يستخدمها الكمبيوتر لحلّ مشكلة أو أداء مهمّة، وفي حين أنّ الخوارزميّات لديها القدرة على جعل حياتنا أسهل وأكثر كفاءة، إلّا أنّه يمكن استخدامها أيضًا لتسهيل الأنشطة غير القانونيّة، حيث يمكن أن تشمل هذه الأنشطة غير القانونيّة الجرائم الإلكترونيّة والاحتيال الماليّ وانتهاك الخصوصيّة والتمييز والتحيّز.

وبينما أصبحت الخوارزميّات لا غنى عنها في عالمنا الرقميّ، فإنّ استخداماتها غير القانونيّة تشكّل تهديدات خطيرة للأفراد والمجتمع، إذ يمكن للتنظيم والشفّافيّة والمساءلة والحلول التكنولوجيّة أن تلعب أدوارًا محوريّة في التحكّم في الخوارزميّات.

وتتضمّن الجرائم الإلكترونيّة استخدام الخوارزميّات لارتكاب أشكال مختلفة من النشاط الإجراميّ عبر الإنترنت، وتتضمّن هجمات التصيّد الاحتياليّ استخدام الخوارزميّات لخداع المستخدمين لتقديم معلومات حسّاسة، مثل بيانات اعتماد تسجيل الدخول أو أرقام بطاقات الائتمان، كما تتضمّن سرقة الهويّة استخدام الخوارزميّات لسرقة هويّة شخص ما واستخدام تلك الهويّة لإجراء معاملات غير مصرّح بها.

وحسب دراسات، يمكن تسهيل الاحتيال الماليّ بواسطة الخوارزميّات، إذ يمكن أن يشمل ذلك التلاعب بالأسواق الماليّة أو الانخراط في التداول من الداخل أو تنفيذ خطط استثمار احتياليّة، كما يمكن استخدام الخوارزميّات لتحليل كمّيّات كبيرة من البيانات واكتشاف الأنماط الّتي يمكن استغلالها لتحقيق مكاسب ماليّة، بالإضافة إلى استخدام الخوارزميّات لجمع البيانات الشخصيّة واستغلالها دون موافقة، ممّا يؤدّي إلى انتهاكات الخصوصيّة.

يمكن أن يشمل ذلك استخدام الخوارزميّات لمراقبة أنشطة الأفراد عبر الإنترنت أو لتحليل البيانات الشخصيّة من أجل اتّخاذ قرارات بشأنها.

وحسب باحثين، فإنّ هناك العديد من الاستراتيجيّات الّتي يمكن استخدامها للتحكّم في الخوارزميّات من أجل تحقيق أهداف محدّدة، ويمكن تقسيم هذه الاستراتيجيّات إلى سياسات وتنظيم وحلول تكنولوجيّة، وتشمل استراتيجيّات السياسة والتنظيم للتحكّم في الخوارزميّات تحديث القوانين الحاليّة، وتعزيز الشفّافيّة والمساءلة، وحماية الخصوصيّة، وتطوير المبادئ التوجيهيّة الأخلاقيّة، كما يمكن أن يساعد تحديث القوانين الحاليّة في ضمان استخدام الخوارزميّات بطريقة مسؤولة وقانونيّة، ويمكن أن يساعد تعزيز الشفّافيّة والمساءلة في منع إساءة استخدام الخوارزميّات من خلال جعل المطوّرين والمؤسّسات الّتي تستخدمها أكثر عرضة للمساءلة عن أفعالهم، بالإضافة إلى استراتيجيّات حماية الخصوصيّة في حماية حقوق خصوصيّة الأفراد ومنع الجمع غير المصرّح به للبيانات الشخصيّة.

ويتضمّن تدقيق الخوارزميّات إنشاء آليّات تدقيق مستقلّة لتقييم الخوارزميّات من حيث الإنصاف والتحيّز والامتثال للمعايير القانونيّة، حيث توفّر الخوارزميّات القابلة للتفسير تفسيرات واضحة للقرارات الّتي تتّخذها الخوارزميّات، وتساعد في تحديد وتصحيح التحيّزات المحتملة، ويمكن استخدام تقنيّات حماية البيانات لتأمين خصوصيّة البيانات من خلال ممارسات التشفير وإخفاء الهويّة والتخزين الآمن.

وتطرح معالجة الاستخدامات غير القانونيّة للخوارزميّات وتنفيذ استراتيجيّات للسيطرة عليها العديد من التحدّيات والاعتبارات الأخلاقيّة، ويتمثّل أحد التحدّيات في الموازنة بين كفاءة الخوارزميّات والاعتبارات الأخلاقيّة، وقد يكون الحفاظ على فعاليّة الخوارزميّات مع ضمان التزامها بالمبادئ الأخلاقيّة أمرًا صعبًا.