"سايبرتراك" تخرج أخيرًا من مصنع تسلا في تكساس

في أيار/مايو، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار

خرجت مركبة البيك أب "سايبرتراك" من خطّ الإنتاج في مصنع تسلا الضخم في تكساس جنوبي الولايات المتحدة، وذلك كما أعلنت شركة تسلا.

وكانت الشركة المصنعة قد أشارت في نيسان/ابريل إلى أن إنتاج هذه المركبة "يسير على الطريق الصحيح"، للانطلاق كما هو مخطط له خلال العام الجاري في مصنعها الجديد في تكساس.

وكتبت الشركة على تويتر "انتهى صنع أول مركبة سايبرتراك في مصنع غيغا تكساس". ونشرت صورة تظهر المركبة محاطة بعشرات الأشخاص الذين كانوا يرتدون سترات أمان صفراء وخوذًا داخل ما يشبه الحظيرة.

وأعاد إيلون ماسك، رئيس تيسلا وتويتر، نشر التغريدة مرفقًا إياها بتعليق جاء فيه "تهانينا لفريق تيسلا".

وكُشف عن المركبة ذات التصميم الاستشرافي القائم خصوصًا على ما يشبه غلاف معدني ذي خطوط غير اعتيادية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأثار عرضها التقديمي ضجة كبيرة عندما قام أحد موظفي الشركة، بهدف التباهي بصلابة المركبة، باختراق زجاج مصفح من خلال إطلاق مطرقة فولاذية نحوه، ما أثار رد فعل غاضبًا لدى إيلون ماسك. وقد ألحقت محاولة ثانية ضررًا في جزء آخر من المركبة.

وبعد يومين من العرض التقديمي الكبير للمركبة، قالت تيسلا إنها تلقت ما يقرب من 150 ألف طلب مسبق لشرائها. ويتعين على الراغبين في اقتناء المركبة تسديد دفعة أولى قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار فقط.

وفي أيار/مايو، أشار إيلون ماسك إلى أن الشركة ترمي إلى تصنيع 250 ألف مركبة من هذا النوع سنويًا، مؤكدًا أن هذا الرقم يمكن أن يتضاعف بسبب سعرها المقبول الذي يبدأ بـ39900 دولار.